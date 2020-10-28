В Мочище - четверть века на отлично

Фото: личный архив.

Станцию Мочище на Западно-Сибирской железной дороге можно по праву назвать образцовой: там ни разу не происходило ни одного ЧП. И дело тут не в удаче и везении, а в добросовестном труде профессиональной бригады под руководством опытного дорожного мастера. Как работать на отлично и стать почетным железнодорожником, мы узнали у самого безаварийного руководителя дорожной бригады - Михаила Владимировича Фефелова.

Железнодорожник - это ген

Михаил Владимирович родом из династии железнодорожников: его родители, дяди и тети трудились на магистрали. Отец был мастером пути, а мама - вагонником. После окончания школы у парня даже вопросов не возникало, где дальше учиться.

- В 1982 году я поступил в железнодорожное училище. После его окончания сразу пошел на два года в армию в пограничные войска, - рассказывает Михаил Фефелов. - Когда отслужил, вернулся домой и устроился монтером пути в Новосибирскую дистанцию.

Практически сразу сибиряк женился. Невесту тоже долго искать не пришлось - девушка приглянулась еще в школе. У пары появились две дочки. Они, повзрослев, тоже связали свою жизнь с железной дорогой в прямом и переносном смыслах.

- Старшая дочка стала диспетчером, а младшая - техником, она еще учится в СГУПСе. Оба зятя под моим началом трудятся в бригаде мастерами на станции Мочище. Обучаю их всему, мне ведь скоро на пенсию, - делится Михаил Владимирович.

Фото: личный архив.

Внукам сибиряк на всякий случай уже подарил игрушечную железную дорогу. Кто знает, может, и они выберут для себя этот путь.

32 идеальных километра

Дружная семья стала для Михаила Фефелова надежным тылом - такая поддержка помогает и в работе. 32 километра пути, за которые отвечает сибиряк, нельзя назвать легкими, но машинисты электричек и поездов на этом участке с удовольствием ездят с ветерком, называя его бархатным.

- Моя территория - от станции Иня-Восточная до Сокура, - объясняет Михаил Владимирович. - Наша команда: 11 монтеров и 2 бригадира. Главная задача - обеспечить безопасность движения. Работы много, скучать некогда. Зимой - снег, летом - трава, весной - паводок. Мы с парнями всегда на ногах. Бывает, в сильные морозы берем фонари и ночью идем проверять, все ли в порядке на участке. Иногда приходится и животных отгонять от дороги. В этом году, к примеру, лось приходил. Давно их не было, лет 20. Зайцы, лисы, медведи прибегают, а это же опасно для движения - не дай бог заскочат на пути.

К слову, за все 32 года службы у бригады Фефелова не было ни одной серьезной аварии или опасной ситуации. Михаил Владимирович считает, что никакого секрета успеха нет - все дело в ответственном подходе и в ежедневном труде.

- Да и учителя у меня в свое время были хорошие, - считает наш герой. - Бригадир пути Петр Сергеевич Ульянов по-отечески меня всегда наставлял, делился своим опытом. Хоть он и на пенсии давно, но часто в гости заходит, я ему всегда рад.

Фото: личный архив.

Тяжелый и усердный труд Фефелова не остался незамеченным руководством РЖД. У нашего мастера бесчисленное количество разных грамот, наград и почетных званий.

- Да чего их все перечислять? Уже и не помню особо, - скромно говорит Михаил Владимирович. - Юбилейные медали, знак почетного железнодорожника и работника РЖД, грамоты от губернатора… А вот именные часы от генерального директора ОАО «РЖД», врученные в 2018 году, особенно дороги.

Опытный мастер считает, что его главная награда и заслуга - это оценка его участка на 10 баллов, то есть на отлично. Это значит, что свою работу он выполняет качественно и надежно. Безопасность на железной дороге превыше всего, и если уж в его силах эту самую безопасность обеспечить, то выполнено все должно быть просто идеально. По этому принципу Михаил Фефелов работает 32 года и ребят своих учит тому же.

Железнодорожная романтика

Кому-то может показаться, что труд железнодорожника совсем далек от романтики. Хотя с машинистами поездов или проводницами все понятно - и дальняя дорога, и стук колес, и горячий чай, и теплый плед… Однако и в работе бригады мастеров пути есть чем наслаждаться. Только представьте: рельсы - шпалы, рельсы - шпалы… Да, мы тоже удивились.

- Работа на свежем воздухе в удовольствие, - описывает романтику своей профессии Михаил Фефелов. - Идешь вдоль пути с осмотром, а вокруг лес или поле - и так светло на душе. Красота ведь вокруг! И работа у нас тоже красивая, даже не спорьте. Я каждый год высаживаю у наших постов цветы. И глазу приятно, и очень скрашивает порой пасмурные будни.

Михаил Владимирович настолько прикипел к своему участку, что даже ни разу не был на море. А ведь раз в год проезд у работников РЖД и членов его семьи бесплатный. Да не обычным вагоном, а комфортным купе.

- Вот через полтора года пойду на пенсию - и будем с супругой путешествовать, - мечтает железнодорожник. - А сейчас некогда как-то. Я и в отпуске-то всегда на связи и рядом, живу ведь почти на станции.

А ведь действительно, дом семьи Фефеловых в нескольких шагах от железки. Семейное гнездо то и дело покачивается от пролетающих мимо поездов и электричек, стук колес которых все долгие годы соседства приятно убаюкивает по ночам.

Рыбалка, гуси и виноград

Свободного времени у людей такой ответственной профессии не бывает много. Потому, наверное, и умеют они проводить часы досуга душевно и с пользой.

Фото: личный архив.

Михаил Фефелов признается, что летом с удовольствием ездит на рыбалку. Природа, речка, поклев - хороший способ провести выходной.

- На рассвете у воды тихо, легкий туман и воздух такой чистый, душа радуется, - улыбается наш герой. - А вот охота - это не мое. Рыбалку только люблю.

С приобретением дачи появилось у семьи Фефеловых еще одно увлечение - сельскохозяйственное. Ответственный и надежный подход к любому делу позволил Михаилу Владимировичу добиться успехов в выращивании винограда на участке.

- Еще очень цветы люблю! Мы с супругой много их высаживаем. Глаз радуется, - доволен Михаил Владимирович.

Еще рассказывает, что разводят в теплое время года гусей, уток и курочек. Это тоже для души, ну и забота о внуках. Экологически чистое мясо со своего небольшого подсобного хозяйства - это куда лучше, чем тушки из супермаркета.

Вот такой он, простой и настоящий железнодорожник: добрый, открытый и надежный мастер пути, относящийся к своей профессии с любовью и должным вниманием.