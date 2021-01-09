Таню никогда нельзя было назвать толстушкой: в 14 лет при росте 163 сантиметра она весила чуть больше 60 килограммов — вполне обычный подросток. Но вот сама девушка думала иначе:— Я в интернете посмотрела ролики с показов моды: мне все модели показались такими стройными, красивыми, — рассказала КП-Новосибирск девушка. — А себе в зеркале я не нравилась: считала, что слишком толстая. И тогда первый раз начала худеть.Сначала Таня перешла на правильное питание: отказалась от всего жирного, печеного. Вес стал потихоньку уменьшаться, и тогда девушка перешла на более радикальные меры:— Я ела только фрукты, йогурт, обезжиренный творог. Мой рацион составлял около 500 килокалорий в день, — перечисляет девушка. — Конечно, родные за меня стали переживать, мама заставила меня пообещать, что я не буду худеть меньше 40 килограммов.«ВОЛОСЫ СТАЛИ ВЫПАДАТЬ, НАЧАЛИ ШАТАТЬСЯ ЗУБЫ»Но это обещание Таня не выполнила: наоборот, она полностью отказалась от еды:— Я помню тот момент, когда в голове что-то щелкнуло: «Если я не могу похудеть еще сильнее на диете, то вообще надо перестать есть». Откуда эта мысль у меня взялась, я не знаю, — признается девушка. — И я стала пить только чай и изредка кофе. И знаете: в начале голодания был такой прилив энергии, сил.Чтобы родные сразу не поняли, что происходит, Таня решила их обманывать:— Когда я становилась на весы, то подкладывала что-то тяжелое себе в карман или надевала на себя несколько вещей, — говорит девушка. — Но, конечно, они все равно видели, что я продолжаю худеть.Что Тане становится только хуже, вскоре заметили и в школе:— Учителя говорили, что я слишком худенькая, я стала в школе даже падать в обмороки, — вспоминает девушка. — А вот одноклассникам, как мне казалось, нравился мой вес: девочки говорили: «Ой, какая ты худенькая», иногда мне помогали подняться по лестнице. Я считала это похвалой…Когда вес Тани стал 28 килограммов, то тут уже она ни о каком одобрении одноклассников не думала:— У меня была сильнейшая слабость и апатия, ничего не хотелось, прекратились месячные. Еще и волосы стали выпадать, начали шататься зубы. Я лежала, а в голове была только одна мысль: «Когда я уже умру от голода?», — признается девушка. — Мама, конечно, сразу повезла меня к врачам, они сказали, что если бы похудела еще на пару килограммов, то они бы меня не спасли.«СНОВА СТАЛА КАЗАТЬСЯ СЕБЕ ТОЛСТОЙ»Тане назначили лекарство, дома за ней ухаживали родные. И она наконец-то начала есть:— Я буквально объедалась по пять раз в день: иногда по 25 тысяч калорий в день съедала. И так началась булемия, — вспоминает девушка. — Я винила себя за каждый съеденный кусочек, тайком от родных пила слабительные и вызывала рвоту. Но все-таки вес набирала, снова стала казаться себе толстой. Я рассказала маме, что со мной происходит. Она очень переживала, сказала: «Ты ведь только начала есть! О каком похудении ты вообще думаешь?».Тогда Тане прийти в норму снова помогли врачи: она наблюдалась у психиатра, ей назначили курс препаратов. Все постепенно стало налаживаться.В 18 лет девушка стала встречаться с парнем, но вместо поддержки от него она получала только упреки, и это стало для нее новым испытанием:— Мой вес тогда постоянно скакал от 50 до 60 килограммов, и парень постоянно подшучивал надо мной: «Ой, что-то у тебя ляжки толстые», «Похудеть бы тебе». Хотя он знал о моих проблемах, и насколько для меня это больная тема.В итоге Таня бросила молодого человека: сейчас у нее все хорошо, она весит 45 килограммов и наконец-то чувствует себя намного лучше.— Меня сейчас очень поддерживают близкие: она заботятся, чтобы я ела вкусно, но при этом не заставляют ничего пихать в себя через силу, — благодарна своим родным и друзьям Таня. — А сама я мечтаю получить второе образование — педагогическое — и работать в музыкальной школе. Хочу учить детей вокалу и помогать таким девочкам, как я, справиться с болезнью.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru