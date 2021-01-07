Рэпер из Новосибирска Александр Винюков продает на Авито коллекцию постеров с Eminem за полтора миллиона рублей. Их он собирал 20 лет. Для мужчины это не просто картинки со звездой. Благодаря музыканту Александр и сам связал свою жизнь с музыкой. Несмотря на это он готов расстаться с постерами кумира, потому что хочет помочь 8-летнему пасынку с синдромом Дауна.— Я не биологический отец Диме, но люблю его как своего. Он меня называет папой, а я его — сыном. У моей бывшей жены двое детей от предыдущего брака. Наши отношения, к сожалению, просуществовали недолго, но с детьми я продолжаю общение, — рассказал КП-Новосибирск Александр.По словам новосибирца, бывшая супруга до самих родов не знала, что у сына будет серьезное заболевание.— Не было никаких намеков при беременности, УЗИ ничего не показывало. Димка родился особенным по факту. Отдать его в детдом не было даже мысли. Настя — хорошая мама и замечательный человек. Я стараюсь чаще видеться с Димой и помогать ему. Вместе мы ведем канал на Ютубе «Солнечный Дима». В роликах я рассказываю, как живет мальчик с синдромом Дауна, показываю, что это не фатально, что детей с лишней хромосомой также можно любить, о них заботиться и вместе радоваться жизни, — поделился с КП-Новосибирск Александр.Музыкант даже сочинил в честь Димы песню и снял на нее клип. Но проза жизни в том, что мальчику необходима дорогостоящая реабилитация.— Мы хотим пройти курс лечения в пансионате. Один курс мы уже прошли и увидели динамику. С Димой занимаются дефектологи, логопеды и другие специалисты. Его речь и мимика улучшаются. Но впереди еще 4 курса, — рассказал Александр. — На то, чтобы собрать коллекцию постеров, я потратил много времени и сил, вложил в нее часть души, ибо этот исполнитель в свое время был для меня иконой стиля. Да и что скрывать, ею и остался. Самый ранний постер датируется 2001 годом.Всего в коллекции около 100 плакатов. Новосибирец хочет продать свою золотую коллекцию настоящему ценителю.— Я скупал буквально все, что связано с Эминемом, выкупал редкие плакаты за большие деньги, предлагал обмен. Помню, купил плакат за 700 рублей. В 2005 году — это были приличные деньги, наверное, как сейчас тысячи 4. Тогда я только окончил школу, устроился на работу грузчиком. Тогда моя зарплата была 5 тысяч рублей. Все деньги с коллекции планирую потратить исключительно на развитие и реабилитацию ребенка и благотворительность.Коллекцию на продажу Александр выставил в конце 2020 года. Говорит, что отклик есть, но покупателей смущает цена. Новосибирец утверждает, что готов уступить, если поймет, что перед ним такой же ценитель легенды, как и он.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru