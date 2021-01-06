37-летний новосибирец Владимир Янин в шутку самого себя называет «Вовка-железная нога» и не стесняется показывать протез в соцсетях, с юмором рассказывая о своей жизни после ампутации. Сейчас он — пример для других пациентов, как в реальности, так и в «Инстаграме». Но в жизни у новосибирца все было непросто, особенно, когда он только узнал о своем диагнозе — рак.«СОБАКА УДАРИЛА ЦЕПЬЮ»— Все началось в январе 2018 года, когда мои родители улетели в Таиланд и попросили меня приглядеть за их частным домом, покормить собаку, — рассказал КП-Новосибирск Владимир. — Снега тогда выпало много, я пошел его чистить. У родителей живет здоровый алабай, он бегал на цепи вдоль гаража, радовался мне! Пока я чистил снег, пес, играючи, разбежался и как дал мне цепью по ноге. Тогда я не придал этому значения! Через пару дней история повторилась: я чистил снег, опять удар и опять по той же ноге и той же цепью.После этого немного выше стопы у новосибирца появилась маленькая шишка: постепенно она начала увеличиваться, становилось все больнее ходить.— Я обратился к врачам, но мне говорили, что все в порядке, ничего страшного. Так прошло примерно 3-4 месяца моих скитаний: за это время шишка выросла в 10 раз, я уже не мог наступать на ногу и постоянно пил обезболивающие. В итоге я обратился в клинику им. Мешалкина, в онкоотделение. Там мне сделали трипабиопсию, онколог сказал, что по всем признакам — это опухоль. После этого я поехал в Томск: там мне повторили биопсию и поставили диагноз — остеогенная саркома малоберцовой кости. Мой врач — Анна Владимировна — сказала: «Сейчас 6 курсов химии сделаем и посмотрим, что делать дальше: сохранять ногу или оперировать.Во время лечения у новосибирца стали сильно выпадать волосы, пришлось подстричься налысо. Тяжелее всего эти перемены воспринял маленький сын сибиряка:— Я помню тот день, когда меня побрили налысо из-за химии, и я зашел домой. Сыну тогда было пять лет, он сказал: «Уйди, ты — не мой папа, ты — бомж». Пришлось объяснять, почему папа лысый, почему папе плохо, что папа болеет! А у меня слезы на глазах, — вспоминает сибиряк.«ВАУ, ПАПКА, КРУТО!»В больницу Владимир ездил вместе со своей мамой: жена в это время была с маленьким сыном. После трех курсов химиотерапии стало понятно, что ампутации не избежать:— Помню, ко мне в палату заходит мой врач — Анна Владимировна — и говорит: «Вов, пойдем поговорим в коридор, и маму с собой бери». Я иду и думаю, ну все, походу, в легкие пошли метостазы — по одному КТ там был 1 очаг. Она сказала: надо принимать решение, надо ампутировать ногу. А у меня в голове одно: да черт с этой ногой, что с легкими ? Анна Владимировна объяснила: «Легкие чистые, поэтому давай отрезать, пока не поздно! Да, можно поставить эндопротез, но я тебе там все не вычищу, место сложное, сам понимаешь, велика вероятность рецидива!». У меня даже сомнений не было, что она на 100 процентов права.Операцию назначили через неделю, чтобы у Владимира было время съездить и подготовить родных, особенно сына.— В голове было одно: как ему это сказать? Я понимал, что если я без ноги приеду, то это будет трэш для него. Приехал домой, я первым делом — к сыну: «Ну что, слушай, шишка бесит, я тут с супер-крутыми чуваками поговорил, хотят мне ногу железную сделать, как у трансформера и терминатора, что думаешь?». Сын ответил: «Вау, папка, круто!» С этими мыслями я поехал на ампутацию.Перед операцией Владимир разрисовал зеленкой ногу: отметил место, где пройдет разрез, написал: «Прощай, болезнь».— Я был в сознании во время операции: мне вкололи эпидуральную анестезию, и я все слышал, видел, но не чувствовал! Мы с врачами вместе посмеялись над моими художествами, они сказали, что впервые такое видят и попросили разрешение сфотографировать.ЛИШИЛСЯ РАБОТЫ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИПосле ампутации многие с трудом учатся ходить на протезах, а Владимир сразу поставил цель — научиться бегать.— С сыном мы поспорили, что я его обгоню на новой ноге, и когда учился передвигаться на протезе, мой протезист вечно мне говорил: «Да ты надоел, какой тебе бегать-то? Ты ходить хотя бы начни!». Но у меня была цель обогнать сына, и я это сделал.Были ли моменты, когда Владимир начинал жалеть себя? Сибиряк не скрывает — были, но из этого состояния его быстро вывела жена:— О, поверьте мне, быть жертвой — это круто! Я в таком состоянии был, но не долго, меня быстро обломали. Это сделала моя любимая жена! Когда мы однажды приехали из магазина и я, выйдя из машины, как обычно пошел домой! И слышу сзади: «А что пакеты не взял? Я что ли их потащу?». И все ! Тут рухнул мой мир жертвы. Я взял пакеты с продуктами и потащил их домой! Спасибо ей за это!Ждало Владимира и еще одно испытание: его пропросили уйти со старой работы, где он возглавлял отдел продаж.— Но надо отдать им должное, они хорошо мне помогали финансово и морально во время лечения! Но я тут же нашел новую работу: именно в том центре, где сам делал протез. Я знал, что нужно другим пациентам — например, подходящие бинты, которые я сам с трудом нашел. И мы решили сделать небольшой магазинчик прямо в этом центре, причем цены мы не завышаем, как в других клиниках, — говорит Владимир.Еще сибиряк помогает тем пациентам, которые прошли через ампутацию, и это уже — абсолютно бесплатно. На его странице в «Инстаграме» уже более тысячи подписчиков:— Бывает, ко мне врачи подходят, говорят: смотри, этот пациент совсем не ходит, не занимается, поговори с ним. И я разговариваю, подбадриваю. Или во время своей тренировки другим параллельно объясняю, как и что делать, — говорит Владимир. — Мне ведь и самому перед операцией и после нее тоже помогали тогда еще незнакомые люди, объясняли, настраивали, что ампутация это не страшно. И теперь уже я точно могу сказать, что живу обычной жизнь, гуляю, веселюсь, отдыхаю, даже загораю, каких-то сильных запретов у меня нет! Почему? Я так хочу!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru