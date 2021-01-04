Жители Новосибирска Екатерина и Василий 30 декабря отправились вместе с детьми — годовалым Леоном и 3-летней Евой — праздновать Новый год на Алтай. Семья вместе с друзьями сняла двухэтажный коттедж с камином, который чуть и не стал смертным приговором для маленьких детей. Все дело в дырявой трубе камина, уверены родители детей.— 31 декабря около 10 часов вечера я уложила ребятишек спать. Они были в комнате на втором этаже, через которую проходила труба камина. Дети уснули, я оставила видеоняню с ними и спустилась вниз к остальным, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина Вологдина.Взрослые решили растопить камин как раз к Новогоднему столу…. Тепло, уютно, вкусно и празднично! Но не тут-то было. Через видеоняню Екатерина услышала плач сына Леона. Женщина бросилась на второй этаж и ужаснулась. Вся детская была в дыму, дочь кашляла, а малыш сильно плакал.— Я схватила детей и закричала мужу, чтобы он открывал окна. А сама наблюдала за состоянием детей, чтобы они не потеряли сознание. В шоке были все, я чуть не потеряла своих сына и дочь, — рассказала КП-Новосибирске Екатерина.Со слов сибирячки, администраторы отеля прислали сначала молодого инженера. Тот не смог ничего поделать, развернулся и ушел. На утро в злополучный дом пришел уже специалист более опытный.— Он осмотрелся, проверил камин. Убедился, что в трубе в месте, недалеко от которого как раз спали мои дети, действительно была дырка. Из нее снова пошел дым. Объяснить он это ничем не смог и тоже ушел, — поделилась сибирячка.Утром семья и их друзья собрали вещи и вернулись домой. Отдых был испорчен. Сейчас с детьми Вологдиных все в порядке. Екатерина написала заявления в полицию и жалобу в МЧС. Женщина намерена добиваться справедливости, а главное, она хочет предупредить других постояльцев об опасных условиях для проживания.Администрация эко-отеля отказалась комментировать КП-Новосибирск произошедшее.Юрист Константин Зиновьев порекомендовал пострадавшей семье подать иск в суд.— Вряд ли удастся привлечь руководство отеля к уголовной ответственности. Но мать может предъявить иск о компенсации морального вреда, — прокомментировал юрист.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru