Новый год пришел в Новосибирск вместе с 30-градусными морозами. В то время как большинство предпочитает лишний раз не высовывать нос из теплых квартир, «моржи» устроили пати средь бела дня в -33 градуса. Они играли в шахматы, танцевали под куполом параплана, загорали в шезлонге и ели замерзший «доширак». Чем бы сибирская душа не тешилась.Новосибирский парапланерист Александр Орлов, вопреки обыкновению, не стал устраивать с девушками очередной экстремальный полет на параплане. Оказывается, он умеет развлекаться и на земле.Александр и девушки в купальниках устроили на озере Спартак снежную фотосессию в стиле «Белые пляжи Сибири».— Сегодня мы с девочками решили устроить фотосессию, пользуясь тем, что в Новосибирск пришла вторая волна холода ниже -30 градусов, — рассказал КП-Новосибирск Александр Орлов. — Было несколько идей для проруби, но, когда приехали на озеро — оказалось, что прорубь совсем маленькая, на одного человека. Поэтому эти идеи отпали сами собой. Но зато перед нами оказалась ровная гладь замерзшего озера с нетронутым снегом. И мы устроили снежную фотосессию.Александр Орлов раскрыл над озером параплан. Пожалуй, самые эффектные фотографии получились именно с куполом параплана. Полетать бы на нем не получилось — условия не те. Но для красивого кадра и впечатлений хватило и просто раскрытого купола.Когда купол параплана стал опускаться прямо на девушек, они от неожиданности испугались и разбежались в разные стороны. Даром что не запутались в стропах.— Боже, какой он большой! — в изумлении восклицали они. Девушки уже готовы полетать зимой на параплане, только когда будет потеплее.Александр и Ксения Морозова играли в шахматы, установив столик и стулья прямо на снегу. Игра была непростая, а победила дружба, потому что шахматы рассыпались на снегу из-за рухнувшего столика.А Елена Черепанова читала книгу про иммунитет и «Комсомолку», уютно устроившись на шезлонге в купальнике и тапочках.Классика жанра — разлить над головой кипяток, который в мороз моментально превращается в пар. Оказалось, что кипяток нужно уметь правильно разливать, чтобы получилась красивая арка.Коронное блюдо сибирских «моржей» — замерзший «доширак» и яичница на сковороде. «Доширак» погрызли все — оказалось даже вкуснее, чем запаренная кипятком лапша.Чем бы еще развлечься? А почему бы не побегать по снегу с цветным дымом? Тем более на фоне снега смотрится ярко и красиво.Девушкам хватило снежных забав. А вот Александр решил все-таки окунуться в проруби.— Во время купания в проруби выделяются сильные гормоны эндорфины — человек без наркотиков и всякой химии испытывает яркие ощущения от этих гормонов, которые только что синтезировались под воздействием холода, — пояснил Александр. — Многие «моржи» именно поэтому и закаляются регулярно, ведь от этого испытываешь настоящий кайф, эйфорию.— Я закаляюсь не систематически, а по случаю. Если есть баня с прорубью, я обязательно окунусь. Когда можно потусить в компании «моржей», не упускаю такую возможность. Учитывая, что последние пять лет я зимовал во Вьетнаме, от холода я уже отвык. Эта зимовка у меня первая за несколько лет — отвык от холода.Татьяна Третьякова закаляется уже шесть лет. Девушка ведет здоровый образ жизни и работает фитнес-тренером.— Мне очень нравится это ощущение адреналина, когда ты выходишь из воды, — поделилась она. — Это абсолютное изменение отношения к холоду и невероятная энергетика. После проруби организм восстанавливается, — появляется невероятная активность. Сегодня, несмотря на морозный день, было очень приятно провести время в такой классной компании.Татьяна любит зиму за возможность покататься на лыжах морозным днем, а вечером укутаться в плед, почитать хорошую книгу или посмотреть фильм.— И, конечно же, за Новый Год, за это непередаваемое ощущение сказки, исполнения желаний! — добавила она.— Закаляюсь четвертую зиму. «Моржевать — как в булочную за хлебом» — этим всё сказано, — сказала Ксения Морозова. — Моржевание приносит в жизнь много энергии, сил и радости. Люблю зиму за всевозможные виды спорта и даже катание на попе с горки. Сегодня было здорово и задорно побаловаться в снегу и ощутить себя моделью, не делая ничего особенного и «инстаграмного».Больше десяти лет назад Александр Орлов начал купаться в проруби.— Считаю, что холодовая практика полезна для организма. Иммунитет повышается, вырабатываются эндорфины. Те, кто начинают окунаться в прорубь, потом говорят, что если в первые разы делаешь это с трудом, то со временем привыкаешь и заходишь в ледяную воду легче. И когда выходишь из воды на воздух — какая бы низкая температура воздуха не была, ты не чувствуешь этого холода. Тело «горит», от него идет пар.Елена Черепанова уже много лет закаляется и бегает по утрам, когда есть время — с удовольствием купается в проруби.Елена считает, что родить детей и ходить на работу — это малая часть того, что может человек. Жизнь гораздо ярче и интереснее. Зимний холод и вода — одна из граней, которая помогает делать жизнь ярче и добавляет энергии.— Влюбившись в зиму однажды, невозможно разлюбить. Первое и самое приятное — море удовольствия! — У людей, выходящих из проруби, лица светятся улыбкой, потому что человек естественным образом, без алкоголя или других средств получает выброс в кровь адреналина, эндорфинов — гормонов удовольствия и радости. Кровь с утроенной силой бежит по сосудам, насыщая очищая организм. Прорубь заряжает энергией, дарит бодрость и отличное настроение!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧитайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/daily/1712106/4347362/