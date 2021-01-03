Сибиряк избил бывшую жену на рабочем месте. ЧП произошло перед Новым годом 30 декабря. Мужчина спокойно вошел в ателье, где работает женщина, и после словестной перепалки начал бить ее руками и ногами. Чудом сибирячке удалось вырваться из рук тирана. Из-за чего произошел конфликт — в материале КП-Новосибирск.Любовь больше года работает в ателье, шьет одежду. Туда ее устроили друзья бывшего мужа. После развода она искала работу, а они ее выручили. По словам сибирячки, с бывшим супругом она прожила около года. Пока они были в браке, вспышки агрессии у мужчины были, но до рукоприкладства не доходило.— В тот день он пришел рано утром ко мне на работу. Начал предъявлять за то, что у меня бизнес с его бывшими друзьями. Разговор длился меньше минуты, а потом он начал бить меня в примерочной. Все это попало на камеры видеонаблюдения, — рассказала КП-Новосибирск Любовь.На кадрах видно, что мужчина бьет Любу со всей силы по лицу, а после чего роняет ее на пол. Это его не останавливает, он бьет ее ногами по голове, спине и лицу. Люба в страхе забивается в угол, а потом пытается выйти из примерочной. После чего снова получает пощечину.— Он сорвал с меня цепочку, которую дарил, и продолжал наносить удары. Я пыталась прорваться к выходу, но он хватал меня за руки, не пускал, — говорит сибирячка.По словам женщины, она еле сбежала от преследователя. Благодаря чуду, она смогла вытолкнуть бывшего мужа из ателье и запереть за собой дверь.— В ходе драки он мне угрожал. Говорил, что мои дети по одному будут умирать. Да и меня саму убьет, если я из города не уеду или заявление в полицию напишу, — вспоминает пострадавшая.Люба, не побоявшись угроз, все-таки сняла побои и написала заявление в полицию. От ударов у сибирячки появился синяк на затылке, пояснице.— Меня до сих пор тошнит, головные боли постоянные, — жалуется женщина.КП-Новосибирск связалась с бывшим мужем Любы, чтобы узнать, почему он поднял руку на бывшую супругу.— Она меня обманывала все то время, пока была в браке со мной. Не мог пережить такую потерю, что аж к психотерапевту пошел. Он мне таблетки какие-то выписал. Я одну выпил, и меня будто перекрыло, — рассказал КП-Новосибирск мужчина. — Знаю, что перешел черту, и буду отвечать за это.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru