Росздравнадзор по Новосибирской области проверит санаторий «Парус», который расположен возле поселка Кудряшовский.— По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Росздравнадзора проверит качество оказания медицинской помощи двум пожилым женщинам, которые скончались в новосибирском санатории, где проходят реабилитацию пациенты, переболевшие коронавирусом, — сообщили в Росздравнадзоре.Известно, что пенсионерки, 66 и 79 лет, приехали на лечение в Новосибирскую область из Юрги.КП-Новосибирск пообщался с директором санатория. По ее мнению, вины учреждения в гибели пенсионерок нет.— Это было в начале ноября, но в нашем санатории никто не умирал. И одному Богу известно, где они могли заразиться. Эти женщины приезжали на санаторно-курортное лечение, но позже их госпитализировали с подозрением на коронавирусную пневмонию. У одной симптомы появились на пятый день проживания — скорее всего, она приехала уже инфицированная. Ее поместили в изоляцию, позже увезли в больницу на «скорой», через 6-7 дней — вторую. Возможно, она тоже приехала уже зараженная или подхватила вирус от того, кто болел бессимптомно. Обе скончались в больнице, — рассказала КП-Новосибирск директор санатория «Парус».КП-Новосибирск будет следить за развитием ситуации.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru