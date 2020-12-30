На Михайловской набережной в Новосибирске открылся аттракцион — ледовый городок «Новогодние фантазии». Скульптуры засверкали разноцветными огнями, а горки оживились визгами детей и взрослых.Ледовый городок представляет собой волшебное царство со скульптурами в виде всем знакомых сказочных и мультяшных героев: медведи, пингвины, Баба Яга, Том и Джерри, Чебурашка с Геной и другие.Особняком стоит ледяная статуя могучего быка — символа нового 2021 года. Так и хочется взять его за рога, но сотрудники аттракциона очень просят не трогать животное, а то как бы без рогов не остался.Есть на территории ледяного царства теплая избушка «Теремок» — в нее можно зайти, погреться у печки, посидеть на лавке.Горки, как обычно, разной длины и крутизны: есть и для самых маленьких, и для самых смелых.Ранее глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова заявляла, что ледовый городок будет посвящен молодежному чемпионату мира по хоккею. Но, как объяснил КП-Новосибирск директор аттракциона Сергей Машаров, чемпионат — слишком узкая тема, к тому же символы соревнований утвердили буквально на днях, когда городок был практически готов.— Никогда у нас скульпторы не повторяют себя, они всегда придумывают что-то новенькое, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Машаров. — Думаю, что новосибирский ледовый городок — самый крупный в Сибири. Хорошие аттракционы строятся в Екатеринбурге, Красноярске, Омске, Томске… Но наш отличается от них тем, что мы строим не на площади в центре, а на уровневой площадке (на склоне) — и поэтому горки у нас получаются такие интересные, экстремальные и очень длинные.На строительство ледового городка ушло порядка 900 тонн льда. Лед пилили на озере — 40-44 тонны льда в день. А возводили аттракцион в течение 20 дней.Билет на ледовый аттракцион стоит 350 рублей — и можно кататься хоть весь день. Работает городок с 11:00 до 22:00. Возле касс есть прокат ледянок — за 20 рублей.В новогоднюю ночь ледовый городок работать не будет из-за больших морозов, и закроется за час до боя курантов — в 23:00.— Довольно жесткую погоду обещают: -33 °С — это уже травмоопасно, — предупредил Машаров. — Вы же понимаете, люди приходят нетрезвые — с алкоголем в крови человек замерзает быстро. А при высокой температуре любое соприкосновение со льдом может быть чревато порезами и рассечениями. В более мягких условиях такого не происходит.— У нас есть такая услуга: можно выйти из городка, погреться в кафе, а потом вернуться на горки по тому же билету, — заверил Сергей Машаров.Это хорошо, ведь почти все каникулы в Новосибирске будут хозяйничать 30-градусные морозы. Одевайтесь потеплее, запасайтесь горячим чаем в термосе — и вперед на горки, за морозным румянцем на щеках!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru