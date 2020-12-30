Жениху и невесте уже за 70 лет, но они по-прежнему смотрят друг на друга с любовью и нежностью. Мария и Владимир Жилины из поселка Кочки Новосибирской области одновременно с Новым годом отметят 50 лет со дня свадьбы, ведь им удалось расписаться именно 31 декабря. Дату такой годовщины не пропустит даже самый забывчивый мужчина. В тот день стоял такой крепкий мороз, что молодожены решили — это знак их сильной и долговечной семьи. А праздничное настроение создавали наряженные елки, мигающие гирлянды и морозные узоры на окнах.— 31 декабря тогда не было выходным, и мы решили сыграть свадьбу именно в этот день, — рассказала КП-Новосибирск Мария Жилина. — Гостей из-за этого не убавилось, а даже, наоборот, стало еще больше. Обидно, правда, что фотограф, которого мы позвали на торжество, начал отмечать Новый год с самого утра. Поэтому у нас нет ни одной свадебной фотографии…Но зато есть теплые воспоминания и чувства, которые супружеская пара смогла пронести через полвека.— Знакомы-то мы еще больше. Жили в деревне по соседству. У родителей Володи был колодец во дворе, и я бегала к ним за водой по 10 раз в день. Да еще и учились в одной школе, зимой катались на лыжах, летом купались на речке, — говорит Мария Жилина. — А когда жених вернулся из армии, мы решили пожениться.Свадьба получилась с размахом. Гуляли три дня: сначала в своем доме, потом по очереди у тещи и свекрови. На всю улицу играла гармошка, а гости весело разъезжали на запряженных санями лошадях по деревне. В этой свадебной суете молодожены даже елку не поставили дома на Новый год — нарядили ее только 4 января.— Маша навсегда останется для меня Снегурочкой, — улыбается Владимир Жилин. — О лучшей жене я и мечтать не мог. Она всегда рядом, поддержит, подбодрит, с ней и желания все сбываются.У пары уже двое взрослых сыновей и четверо внуков. И каждый год 31 декабря за большим столом в доме Марии и Владимира собирается большая семья, чтобы поздравить виновников торжества не только с Новым годом, но и с очередной годовщиной.— В этот юбилей из-за коронавируса решили сделать исключение. Здоровье нужно беречь. Отметим вдвоем с Володей, — делится планами золотая невеста. — Ведь праздник этот у нас в душе и в сердце. Самое главное, что мы живы, держим друг друга за руки и дарим свою любовь.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru