Алексей в 14 лет уже без пяти минут автомеханик — умеет менять колеса и разбирать двигатель. Два года назад подросток оказался в детдоме — отец умер, мать спилась, а он сам бросил школу и попал в полицию. Парня перевоспитал автомастер Егор, который сам прошел путь от малолетнего хулигана до владельца СТО. Как автомастерская стала школой жизни и почему Алексей не хочет в семью — в материале КП-Новосибирск.БИЛ СТЕКЛА, ПРОГУЛИВАЛ УРОКИВ детстве Леша был обычным мальчиком — играл в футбол во дворе, хорошо учился в школе и пропадал со старшим братом в гараже со старенькой «шестеркой».— Я с детства мечтал об автомобилях и автогонках. Особенно помню, как мне нравилось со старшим братом возиться в гараже. Я с гордостью держал в руках болты, ключи и подавал их ему, когда он менял свечи, стартер в нашем старом жигуленке. Я ощущал свою сопричастность к чему-то взрослому, мужскому и важному, — поделился с КП-Новосибирск Алексей.Но два года назад жизнь сделала резкий поворот и выкинула паренька на обочину. В семье произошла трагедия — из-за тяжелой болезни умер отец. От горя мать ушла в запой, а 29-летний брат решил, что своя жизнь важнее семейных проблем, и съехал. Алексея подхватила улица — пятиклассник бросил школу, стал хулиганить и попал на учет в ПДН. В дело вмешалась опека — пьющую мать лишили родительских прав, а ребенок попал в центр «Жемчужина». Здесь оказывают помощь детям, оставшимся без попечения родителей.— Сперва Леша казался типичным уличным подростком — искал легких денег, бродяжничал в плохой компании. Учиться не хотел, мечтал быть уличным гонщиком и убегать от полиции, как герои фильма «Форсаж». Но парень легко вступал в контакт, был очень внимательным, и мы предложили ему творческие кружки, спорт. А в сентябре 2020 года при центре открылась автомастерская «Автодело» — и подростка затянуло с головой. Лешу заметил преподаватель мастерской Егор и стал его наставником, — рассказала КП-Новосибирск директор центра «Жемчужина» Елена Молчанова.Наставник Егор сам в детстве был трудным подростком, но исправился и пошел учиться на автомеханика. Спустя 15 лет стал преподавателем в Новосибирском центре профессионального обучения в сфере транспорта и открыл свою СТО. Мастер и подмастерье быстро нашли общий язык, ведь оба любят автомобили.— В юности я был уличным ребенком. Затем увлекся автомобилями, и это помогло мне найти свою дорогу в жизни. Теперь я еще преподаю автодело. Мне дали две группы: 20 трудных подростков — воспитанников центра и детей из приемных семей в возрасте 12 — 18 лет. У ребят загорелись глаза — некоторые даже сидят в холле и караулят начало занятий. Таким стал и Алексей, — отмечает преподаватель мастерской «Автодело» Егор Красовский.«МАМА НЕ ПЫТАЛАСЬ ИСПРАВИТЬСЯ»Алексей освоил азы профессии — научился перебирать двигатель, клеить камеры и перебортовывать колеса. Кроме того, открыл в себе таланты диджея, вокалиста и стал петь патриотические песни вместо матерного рэпа. Даже стал юным писателем — лауреатом Всероссийского конкурса творчества «Талантливая Россия — 2020» и победителем международного конкурса «Мой успех».Только вот мама не успела поменяться так же быстро. Даже не готова взять сына на Новый год. А брат говорит, что якобы нет денег даже на сельдь под шубой.— Время от времени родные звонят по телефону, навещают меня. Мама пыталась исправиться и забрать меня домой, но пока ей это не удается... Однако я верю, что рано или поздно все наладится. Центр «Жемчужина» стал для меня вторым домом, — признался КП-Новосибирск подросток.Социальные педагоги предлагали Леше устроиться в приемную семью, но тот отказался. Решил жить в центре еще два года, а затем поступить в автотранспортный колледж, получить жилье. А потом — помогать маме в старости. Воспитатели говорят: Леша уже понимает, что в 14 лет детей редко усыновляют, поэтому сейчас он мечтает стать гонщиком и посвятить себя автоспорту.Подросток написал письмо Деду Морозу: «Здравствуй, Дед Мороз! Десятки раз я пересмотрел все части культового фильма «Форсаж» и мечтаю быть похожим на главного героя. И восхищаюсь пилотом команды гонок NASCAR из России Косьмой Гузняковым, мечтаю прокатиться с ним на легендарном автомобиле Dodge Charger. Но даже гонки на твоих санях мне будут в радость! Я прошел нелегкий путь в жизни, но хорошо себя вел. Пожалуйста, устрой мне дрифт!»Может, кто-то из гонщиков прочитает эту заметку и исполнит мечту подростка. Ведь Леша это заслужил.Уважаемые читатели! Мы ждем желающих помочь Алексею в исполнении мечты, для этого можно обратиться в редакцию по номеру Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru