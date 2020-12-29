2020 год стал для Владимира Торсуева не только юбилейным (со дня выхода «Приключений Электроника» исполнилось 40 лет), но и по-настоящему счастливым. Пять месяцев назад актер женился на украинке Лилии. Женщина совсем не из актерской среды, познакомились они, когда она ухаживала на дому за знакомой артиста. Для Электроника этот брак стал уже пятым. И вот теперь в семье молодоженов произошло еще одно важное событие: Владимир Юрьевич впервые стал дедушкой. Этой новостью он поделился с КП-Новосибирск.«ВНУК У МЕНЯ БОГАТЫРЬ»— Кому как, а мне 2020 год принес только хорошее, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Юрьевич. — Я безумно влюблен в свою жену, и благодарен судьбе, что наконец-то встретил такую женщину. А под Новый год я стал дедом! Моей падчерице — дочке Лили — 22 года, она родила внука! Он у меня богатырь: вес 3,8 килограмма, рост 49 сантиметров! Назвали Артемием — это жена с дочкой придумали!— Роды в Москве проходили?— Нет, на Украине, в городе Долинская. Роды были непростыми: внук родился на две недели позже, чем мы ожидали. Но сейчас все в порядке! Лиля сейчас там, помогает им.— А Новый год все вместе встретите?— Нет, 5 января буду встречать жену на границе с Украиной: тогда и отметим праздник!К слову, у Владимира Торсуева, несмотря на то, что он женат в пятый раз, есть только одна родная дочь. Живет девочка в Красноярске, ей 13 лет, так что родных внуков Владимиру Юрьевичу еще придется подождать.— В Новый год в этот раз и с дочкой нам увидеться не получится, все из-за пандемии, — переживает Владимир Торсуев. — Но есть и хороший момент: до нас коронавирус не добрался, мы соблюдаем все меры предосторожности. У меня же еще 91-летняя мама, поэтому нам болеть ни в коем случае нельзя.А второй брат-близнец — Юрий — хоть по фильму — абсолютно безответственный Сыроежкин, в жизни уже 20 лет счастлив браке. У него двое детей — сын и дочка — и любящая жена.«НА МОНАСТЫРЬ ЗАРАБОТАЕМ АУКЦИОНАМИ»А вот 54-летний Электроник остепенился только сейчас. И даже о душе задумался. Говорит, в планах не только крепкую семью создать, но и храм построить.— Мы с братом будем строить мужской монастырь в Сибири. Уже получили благословение на строительство у патриарха, — поделился с КП-Новосибирск Владимир Торсуев. — Непосредственно на стройке мы работать не будем, но приедем заложить камень. Наше дело — собрать нужную сумму — 100 миллионов рублей по первоначальной смете — и руководить проектом.К слову, опыт строительства у Торсуева есть. Он был вице-президентом строительной фирмы в Новосибирске, когда там жил. Так что точно знает, как привлечь инвесторов. Но монастырь — это все-таки не высотка в центре мегаполиса.— Владимир Юрьевич, зачем вам это нужно? Это возможность попросить за что-то прощение?— Я — верующий человек, постоянно исповедуюсь и прошу прощения у Бога. Монастырь мы строим, потому что хочется, чтобы после нас что-то осталось. Мы уйдем, а за нас молиться будут, пока храм стоит.Точное место, где именно будет находиться храм, актеры пока держат в секрете. Строительство монастыря планируют начать, как только спадут холода — весной. А первый камень заложат уже накануне Рождества — 6 января. По такому случаю Электроник и Сыроежкин прилетят в Сибирь.— Пока скажу лишь, что возведем мы монастырь вокруг храма, который находится в 40 километрах от Кемерово. Об этой деревенской церкви, которой более 200 лет, и ее настоятеле рассказал мне и брату друг-артист. Мы заинтересовались, идея нам понравилась и место. Я вообще влюблен в Сибирь, наше творчество связно с ней: первый большой музыкальный концерт, мы ведь и в группе играли, прошел именно в Новосибирске, — говорит Владимир Торсуев. — Чтобы собрать деньги на строительство, мы специально создадим сайт с нашим проектом. Кроме того, будем проводить благотворительные аукционы по продаже картин российских художников. А когда пандемия пойдет на спад и власти ослабят ограничительные меры, то начнем организовывать благотворительные концерты.— А сами-то с Лилией венчаться не думаете?— Общались по этому поводу с батюшкой. Но он сказал: «Поживите сначала вместе год, а там видно будет». Венчание — это дело серьезное, это вам не штамп в паспорте поставить. Мы к этому делу походим серьезно!ИЗ ДОСЬЕ «КП»Владимир и Юрий Торсуевы родились 22 апреля 1966 года в Москве, в семье секретаря ЦК ВЛКСМ Юрия Торсуева и экономиста Ольги Дмитриевны Торсуевой. Близнецы обрели всесоюзную популярность а 1980 году после выхода на экраны фильма «Приключения Элекстроника», где Владимир сыграл Электроника, а Юрий — Сыроежкина. Оба брата сейчас живут в Москве, они — актеры, музыканты, шоумены. До этого Владимир пять лет жил в Новосибирске, здесь они вместе с братом играли в музыкальной группе «Гараж Сыроежкина». Киносъемки у близнецов тоже были, но успех «Приключений Электроника» повторить не удалось.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru