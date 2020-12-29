Читатели «Комсомолки» заметили на левом берегу Новосибирска ярких птиц размером со скворца. Одни окрашены в алый цвет, как снегири, другие — оранжевые, как тыквы. Есть желтые — будто синицы, но клюв — крючком. Эти птицы — щуры, в народе за экстравагантный окрас их еще прозвали финскими попугаями. Вторую зиму подряд сибиряки могут наблюдать за редкими пернатыми, ведь в мегаполис они залетают не каждый год.— Щуры встречаются в Новосибирске не каждую зиму. Увидеть их можно как раз в сильнейшие морозы, тогда они и появляются в парках и пригороде. Яркие алые особи — это взрослые самцы, оранжевые — самцы-первогодки, желто-серые — самки и самцы, тоже первогодки, вероятно из поздних выводков, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. — В Новосибирске чаще встречаются желто-серые птицы, так как при зимних кочевках они улетают от северных мест гнездования, по-видимому, дальше к югу, нежели взрослые самцы.Любимое лакомство финских попугаев — рябина, боярышник. За обед приходится конкурировать со снегирями, дроздами и свиристелями, но последних в начале зимы немного. И они, похоже, немного изменили свой рацион.— Свиристели в октябре, ноябре, и декабре встречались изредка и небольшими стаями. Недавно они меня развлекли на даче вблизи Академгородка. Стая птиц — штук 40 — время от времени слетала с высоких берез и присаживалась не на ранетку с мелкими плодами и не на калину с яркими ягодами, а на низкие кусты снежноягодника. Это декоративный кустарник родом из Северной Америки. Его ягоды считаются несъедобными, и я впервые видел, что свиристели так жадно глотают их, — описывает Алексей Яновский.— В голову пришла мысль, что эта стая, имеющая пристрастие к снежноягоднику, прибыла к нам из Северной Америки, перелетев Берингов пролив. А что? Ареал свиристелей циркумполярный, то есть распространяется и на весь север Евразии, и на север Северной Америки. Много лет назад зимой кошка инженера ИЦиГа принесла в дом в Горском микрорайоне свиристеля, на лапке которого имелось алюминиевое кольцо из Швеции, - говорит Алексей Яновский.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru