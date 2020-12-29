Новосибирск присоединился к Всероссийскому благотворительному марафону «Елка желаний», который стартовал в конце декабря. В рамках масштабной акции мечты ребятишек из малообеспеченных и многодетных семей, а также особенных детей из разных уголков страны исполняют депутаты всех уровней, включая актив и руководство регионального отделения «Единой России».Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе партии, мальчишки и девчонки из Башкирии, Забайкальского края, Нижегородской и Псковской областей в ближайшее время получат подарки от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.- Он снял открытки с «Елки желаний», установленной в Центральном исполкоме партии. Одно из них загадал восьмилетний Саша из Нижнего Новгорода. Мальчик проходит длительное лечение и мечтает посетить самый большой минералогический музей в России. Крупнейшая коллекция минералов хранится в Минмузее РАН имени А. Е. Ферсмана в Москве. Мечта Саши исполнится, как только будут сняты эпидемиологические ограничения в столице, - рассказали подробности в «Единой России».Руководитель волонтерского центра «Единой России» Юлия Швец считает акцию, которую поводят однопартийцы по всей стране, важной.- Все ребятишки верят в чудо, в новогоднее волшебство. Заявки поступили от детей не только из Новосибирска, но и из сельских районов Новосибирской области. В первую очередь мы откликнулись на заявки детей, имеющих проблемы со здоровьем. Очень хочется, чтобы в этот праздник у них было больше радости и произошло маленькое чудо, - отметила Юлия Швец.Партия участвует в акции второй год подряд. «Елки желаний» «Единой России» установлены во всех региональных отделениях.Так, в Новосибирске «Елку желаний» поддержали депутаты разных уровней. Они уделили внимание особенным детям, живущим в нашем регионе.Например, депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин исполнит мечту юной художницы Ярославы Дежиной. Девятилетняя девочка попросила набор для рисования.Еще три детские мечты помогли осуществить депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Вениамин Пак и Елена Спасских. Саша Савчук и Роман Рогулевич мечтали о самокате и получили в подарок по новенькому средству передвижения.Еще один шар с желанием снял с символической елки Вениамин Пак. Юная сибирячка Ксения Савчук мечтала получить новый мобильный телефон, и в канун Нового года долгожданный подарок оказался у девочки в руках.Не остался в стороне и депутат Государственной думы РФ Максим Кудрявцев, который исполнил четыре желания новосибирских ребятишек. Богдан Кочкин мечтал о конструкторе «Лего», а Александра Нагорнова хотела на Новый год получить игрушку из популярного мультсериала «Сказочный патруль». Девочка рассказала, что увлекается коллекционированием игрушек. Еще одна участница «Елки желаний» Маргарита Савченко очень любит рисовать и загадала получить на Новый год краски и мольберт. А юная сибирячка Александра Бритик увлечена философией, поэтому мечтала о книгах по постмодернизму, и новогодний подарок ей оказался очень кстати.- Всегда считал, что дарить подарки намного приятнее, чем их получать. С огромным удовольствием принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Приятно побыть в роли Деда Мороза, - признался Максим Кудрявцев.Он пожелал ребятам побольше радостных минут в жизни, всегда идти за своей мечтой и ничего не бояться.