Трагедия, унесшая жизнь матери и троих детей в Новосибирске, обрастает новыми подробностями. Напомним, четыре человека погибли в пожаре в доме на улице Декабристов в Новосибирске. Отец детей пытался спасти семью, но ничего не вышло.Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с братом выжившего мужчины: о гибели родных он уже знал.- Брат сейчас на допросе в МВД находится, не успел даже с ним поговорить, - рассказал он КП-Новосибирск. - То, что сейчас пишут о них со снохой - якобы, что они разводились - сплетни. Они жили очень дружно! Около пяти лет назад перееехали из Куйбышевского района в Новосибирск, брат работал водителем-экспедитором, его жена была дома с детьми. На Новый год они собирались поехать в гости к бабушке в Сузун. А оно вот как вышло...Тем временем следователи начали проверку работников администрации Октябрьского района, возможно, будет возбуждено еще одно дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) на чиновников, которые проглядели неблагополучную семью в аварийном доме. Органы опеки уже озвучили свою версию случившегося: о ней КП-Новосибирск рассказала Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.- Многодетная семья действительно находилась на учете у социальных служб и нуждалась в контроле, - объяснила КП-Новосибирск Надежда Николаевна. - Соцработники перед новогодними праздниками планировали прийти к этой семье и проверить пожарную безопасность в доме, но просто не успели.КП-Новосибирск следит за ходом расследования.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Отец окна руками бил, но было поздно»: названа возможная причина пожара, в котором погибла мать с тремя детьмиСледователи выясняют, по вине кого из чиновников семья оказалась в аварийном доме (подробнее).В Новосибирске на пожаре погибла семья с тремя детьмиС родными на месте трагедии работают психологи, причины ЧП выясняются (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru