Коронавирусный год повлиял на разные отрасли бизнеса, и многим компаниям пришлось подстраиваться под новые условия. Например, строительной отрасли удалось выдержать кризисный удар в том числе за счет господдержки. Заместитель директора по развитию строительной компании «ВИРА-Строй» и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксененко рассказал «Комсомолке» о ключевых моментах 2020 года.- Александр Сергеевич, действительно ли 2020 год был благоприятным для строительной отрасли Новосибирска? Ограничения были очень недолгими, а государственная помощь ипотечным кредиторам стимулировала рынок…- 2020 год все еще можно считать переходным периодом. Использование эскроу-счетов и проектного финансирования позволило сгладить рыночные колебания, вызванные коронавирусом. Застройщики более уверены в экономике своих проектов, постепенно достраивают дома по старому законодательству и переходят на новое. Однако, несмотря на то, что наша отрасль в регионе была на карантине всего неделю, если бы не господдержка в виде льготной ипотеки, позволившая стимулировать спрос, застройщикам было бы гораздо сложнее пройти нынешний кризис и двигаться вперед. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что льготная ипотека сохранится.- Какие политические итоги года вы обозначили бы для Новосибирска?- Все итоги 2020 года - политические, социальные, экономические, - с какой стороны ни подойди, подводятся со ссылкой на COVID-19. Напасть, как часто у нас бывает, случилась «неожиданно» и застала врасплох, при этом оголив все системные бреши.Поэтому все выборные политические события проходили на достаточно нервозном фоне. Сначала голосовали за поправки к Конституции, а затем - избирали депутатов регионального парламента, городских, районных советов. Да, мы работали с избирателями на округах, было немало партийной работы. Но все же, на мой взгляд, главным мобилизационным фактором стала не предвыборная суета, а та самая общая нервозность, которая накрыла город и область вместе с коронавирусной инфекцией.В итоге далеко не всем удалось сохранить свои депутатские места. Достаточно весомо обновились составы как в Совете депутатов города Новосибирска, так и в Законодательном собрании Новосибирской области.- Как оцениваете результаты выборов в Заксобрание и Совет депутатов города Новосибирска? Как относитесь к расширению партийной палитры в Заксобрании?- Неожиданность результатов выборов в Совет депутатов города Новосибирска отчасти была предопределена отменой партийных списков и перенарезкой округов. В итоге состав обновился фактически наполовину. Принесет ли это реальную пользу жителям Новосибирска - покажет время.Что касается Заксобрания, то партии «Справедливая Россия» удалось сохранить фракцию, а значит, жители области по-прежнему разделяют наши взгляды и хотят, чтобы их интересы в парламенте представляли в том числе и мы, а не только правящие партии. В этом созыве партийная палитра в Заксобрании в принципе значительно расширилась. На 76 депутатов седьмого созыва приходятся 45 депутатов от партии власти, 28 представителей оппозиционного фланга и 3 самовыдвиженца. При этом в региональном парламенте сложился достаточно рабочий орган. Да, мы высказываем свое мнение, отстаиваем наши взгляды и интересы избирателей, но при этом без истеричного перетягивания одеяла на себя. В качестве примера могу привести первую серьезную совместную работу - принятие бюджета области на 2021 год и плановые 2022 - 2023 годы.- Какие изменения пришлось вносить в бюджет региона в этом году и каким он будет в следующем?- Корректировки бюджета по ходу развития событий были ощутимыми. Немалую часть средств, которые не были еще законтрактованы, приходилось перекидывать на медицину. Где-то заморозили, например, строительство стадиона, где-то отодвинули работы по водообеспечению. В дальнейшем в депутатской работе, как я вижу, нам предстоит возвращать внимание властей к этим «отрезанным» объектам. А уже в июне стало понятно, что бюджет области понесет значительные недоимки по сбору налогов с региональных предприятий.Что касается 2021 года, то фракция «Справедливая Россия» поддержала представленный правительством бюджет, все принципиальные для нас социальные нормы и гарантии по поддержке незащищенных слоев населения в нем соблюдены. Достаточное внимание уделено сферам здравоохранения и образования.- Достаточно ли Новосибирская область участвует в федеральных программах, на ваш взгляд?- Ответ на этот вопрос - транш, который федеральное правительство проанонсировало для нашего региона на 2021 год. Например, в марте из национальной казны в Новосибирскую область должно поступить около 50 миллиардов рублей. Это в том числе и переводы по целевым, государственным и адресным инвестиционным проектам. Несмотря на шаткую эпидемиологическую обстановку, в бюджете отразились инвестиции в значимый для нас проект «Академгородок 2.0». Новосибирск - научная столица России, и нельзя эти позиции сдавать, развитие не должно замирать, мы не имеем права допустить стагнации.- Оцените, пожалуйста, меры поддержки, которую в этом году получали жители региона и представители бизнеса.- На фоне всех ограничительных мер мы наблюдаем определенную просадку в экономике не только в регионе, но и в целом по стране. У представителей развлекательной, гостиничной сфер бизнеса и сферы общественного питания в какой-то момент вообще не было выбора - их попросту закрыли. Да, тогда это была вынужденная мера. И государство просто обязано было их поддержать. Но «выжили» далеко не все. Многим пришлось уйти с рынка, а значит, поддержка была недостаточна. При этом кому-то налоговые послабления, гособеспечение кредитов на зарплаты, предоставление субсидий действительно помогли остаться на плаву.Нельзя не оценить тот объем выплат, которые были направлены на поддержку граждан, потерявших работу из-за пандемии; тот объем средств, которые пошли на единовременные выплаты семьям с детьми до 7 лет. Однако любая поддержка нуждающимся теряется на фоне роста цен. Еще в апреле партия «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму инициативу об ограничении торговых наценок на социально значимые товары, но ее отклонили. Также наша партия выступала за заморозку повышения цен на тарифы ЖКХ в период пандемии, и депутаты Заксобрания Новосибирской области направили соответствующее обращение премьеру Мишустину. Но положительного результата мы так и не смогли добиться. Также, по моему убеждению, несправедливо обошли вниманием одиноких пенсионеров - единовременные выплаты для них не менее важны, чем поддержка семей с детьми.Все относительно, и задача депутатов - следить за тем, чтобы баланс, особенно в такое непростое время, соблюдался.- Какой был год для компании «ВИРА-Строй»? С какими результатами она подошла к концу года?- Этот год был насыщенным на события. Мы завершили строительство двух проектов - ЖК Лето и Аэропорт, ввели в эксплуатацию дом в ЖК Матрешкин Двор, начали новый проект ЖК Новые Матрешки в Кировском районе. Помимо этого мы наладили систему работы с клиентами онлайн, а также анонсировали самую низкую в этом году ставку по ипотеке - 1%.- А как изменился в этом году известный всему Новосибирску Матрешкин Двор? Были ли какие-то важные инфраструктурные изменения?- Этот год стал одним из самых значимых за историю развития Матрешкиного Двора. В последние дни 2019 года в микрорайоне открылся второй детский сад, в феврале этого года юные жители микрорайона отправились в долгожданную новую школу. Помимо этого, весь год велось активное строительство автомобильной дороги, которая должна в скором времени решить транспортный вопрос. В ближайшей перспективе ожидается строительство поликлиники в непосредственной близости от микрорайона.- Каковы строительные планы компании «ВИРА-Строй» на следующий год?- На следующий год весьма масштабные планы по вводу и завершению нескольких проектов. Мы продолжим осваивать новые площадки и анонсировать проекты. Мы планируем диверсифицировать рынки строительства и занимать все больше сегментов в различных районах города Новосибирска. Думаю, в скором времени компания «ВИРА-Строй» порадует жителей города новыми проектами не только на окраине, но и в центре.