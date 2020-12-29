Детей с ограниченными возможностями здоровья из многодетных семей, а также их братьев и сестер обрадовал сюрприз от «Сибантрацита».В преддверии Нового года ребятишки с ограниченными возможностями здоровья из Новосибирской области, а также дети-сироты и ученики воскресной школы в Линево начали получать подарки. Несмотря на пандемию и отмену новогодних елок, частичку праздника и чуда вернула компания «Сибантрацит». О трогательной акции - в материале «Комсомолки».Утренников нет, но подарки будутВ Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области роль Деда Мороза на себя примерил бизнес. «Сибантрацит» вручил сладкие подарки 93 мальчишкам и девчонкам из 28 многодетных семей, воспитывающих детишек с ограниченными возможностями.- В этом году Новый год пройдет непривычно для всех нас - без массовых праздничных мероприятий, традиционных утренников и хороводов вокруг елки. Поэтому особенно важно накануне новогодних праздников побаловать детей подарками. И пусть добрых дел и приятных сюрпризов в их жизни будет как можно больше! - отметил исполнительный директор АО «Сибирский Антрацит» Сергей Коломников.- С «Сибантрацитом» мы сотрудничаем впервые, но опыт очень хороший. Уже с 20 декабря подарки стали поступать нуждающимся семьям с детьми, - рассказала «Комсомолке» Аксана Ковалева, заместитель директора по методической работе комплексного центра социального обслуживания населения «Вера».Подарки уже получили ребята из Евсино, Линево, Тальменки, Листвянки и села Усть-Чем.Почему для детей это важноЗаведующая социальной службой Линевского подразделения «Веры» Зинаида Данилова отметила, что угольщики выделили подарки всем детям до 18 лет из подопечных соцзащите многодетных семей, а не только ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья.- У нас поселок маленький, и в основном за подарками люди приходили сами. Родителей и детишек приходилось убеждать, что сладости адресованы каждому ребенку в семье, многие не верили, - описывает реакцию людей Зинаида Данилова.Например, среди жителей рабочего поселка, получивших сладкие наборы, оказалась семья Анастасии Козловой. Сибирячка одна воспитывает пятерых деток. Ее старший сын уже служит в армии, а младшая девочка еще не ходит в школу.Семья говорит, что такое внимание для детей - очень важно. Ведь в этом году из-за пандемии они получают меньше впечатлений. Обычно в конце года ребятишки посещают елки, смотрят спектакли, но в этом году все новогодние мероприятия стали камерными, домашними и тихими.Подсластили РождествоБез внимания «Сибантрацита» не остались и ученики воскресной школы при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь около 40 ребятишек изучают закон Божий, учатся церковному пению. Кроме того, их знакомят с церковными праздниками, обучают навыкам рисования и учат мастерить поделки.Марина Филиппова преподает здесь четвертый год. Она готовит ребят к православным концертам - подбирает репертуар, выступает в роли режиссера сценок на христианскую тематику.Сибирячка рассказывает, что, как правило, концерты ее воспитанников приурочены к большим православным праздникам - Пасхе, Рождеству и Покрову Пресвятой Богородицы, однако в связи с коронавирусом все выступления отменились. И конечно, настроение не такое праздничное… И вдруг его подсластило внимание от «Сибантрацита».- Подарки, предоставленные угольщиками, приурочены не к Новому году, поскольку это светский праздник, а к православному Рождеству. Мы очень благодарны, - говорит педагог, добавляя, что такие наборы дарят ребятишкам частичку волшебства.Конфеты и музыкаВ Дорогинский центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тоже пришел праздник. Сейчас здесь живут 49 ребятишек. Работники учреждения подчеркивают, что это не детский дом в привычном понимании. Средняя продолжительность пребывания детей здесь - полтора-два года. За это время большинство ребят либо находят новые семьи, либо возвращаются в кровные. Но пока живут в казенном учреждении, их стараются всячески поддержать и отвлечь от грустных мыслей. Помогает в этом творчество. Здесь даже есть свой оркестр и создан вокально-инструментальный ансамбль.Директор учреждения Наталья Коновалова признается, что успехи воспитанников были бы невозможны без сторонней поддержки. Ведь для занятий нужны спортивные снаряды, музыкальные инструменты, костюмы и масса других дорогих вещей.- И тут нам приходят на помощь. Например, ремонт тренажерного зала и медицинского кабинета в 2016 году состоялся при поддержке наших давних партнеров - группы «Сибантрацит». Они не оставляют без внимания наши просьбы. В частности, в 2020 году помимо традиционных новогодних сладостей угольщики купили нам музыкальные инструменты, аппаратуру, чтобы детишки могли заниматься, - благодарит компанию Наталья Коновалова.Она считает очень важным, чтобы каждый ребенок почувствовал приближение праздника, а также понял, что он сам кому-то нужен, что о нем заботятся, покупают подарки. В том числе благодаря такому вниманию мальчишки и девчонки со сложной судьбой начинают верить, что в этом мире добрых людей намного больше и чудеса все-таки случаются.Алина МАРКОВА