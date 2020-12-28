В Новосибирске возле гаражных боксов на улице Почтовый лог директор коммерческой фирмы грузоперевозок выстрелил в своего бывшего работника. Все произошло еще 19 декабря. Как рассказал КП-Новосибирск пострадавший Денис, с экс-начальником у них возник конфликт из-за невыплаченной зарплаты.— Мой бывший работодатель должен денег, он если платил, то по 3-5 тысяч в месяц, а потом просто забирал машину и прощался с людьми. Суточные тоже не скидывал. Это для него нормальное поведение. Мне он недоплатил около 40 тысяч, в прошлом году я просто сбежал от него — работать стало невыносимо, — сказал КП-Новосибирск Денис.Сейчас мужчина работает уже на новом месте. 19 декабря он подкатил свою рабочую «ГАЗель» к ремонтной мастерской. Именно там он случайно и встретил своего бывшего начальника.— Его нарушения не забылись: я начал с ним говорить на повышенных тонах, с крепкими словцами. И тут мой бывший начальник ударил меня в пах. Я согнулся, после этого он начал бить меня обоймой травмата по голове. Я, как мог, защищался, закрывался руками, курткой. Потом я улучил момент и побежал к своей машине, взял оттуда монтажку, чтобы выбить у него из рук пистолет. Тогда он выстрелил мне в ногу, потом ненадолго спрятался в гаражном боксе, а когда снова выбежал на улицу — стрельнул в щеку. Пулю из ноги я вытащил сам, а из щеки уже не смог, ходил в пулей в щеке, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший Денис.После этого сибиряк поехал в полицию. По дороге он увидел «скорую помощь» и на ней уехал в больницу, в челюстно-лицевую хирургию, где ему вытащили пулю. С тех пор Денис сидит на больничном — раны на лице гноятся.В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление об инциденте к ним поступало.— В полицию поступало сообщение, что между гражданами произошел конфликт. Оба его участника установлены и опрошены. Пострадавшего отправили на экспертизу, будет устанавливаться характер причиненного вреда. Возбуждено уголовное дело, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по НСО.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru