Новосибирский микрорайон «Березки» прославился на весь мир благодаря сорокоградусным морозам. Местные жители устроили там «дубак-челлендж» — проводили различные эксперименты на морозе с привычными вещами — одеждой, яйцами, дошираком с вилкой и кипятком. Фото разошлись в соцсетях и собрали сотни откликов, в том числе от испугавшихся холодов иностранцев.— Это просто безумие! Автор фотографий хотя бы жив?— Для меня -10 °С — очень холодно. Как русские умудряются выживать в такой мороз? — пишет англоязычная аудитория.Ну а кто-то реагирует с юмором:— На Новосибирск будут наложены международные санкции за игнорирование и дискредитацию глобального потепления.Мы нашли авторов снимков: это жители микрорайона «Березки» — Владимир Янин и его соседка Ксения. О том, что они стали звездами соцсетей и удивили даже иностранцев, они сначала и не знали:— Я даже эти посты до сих пор не видел и комментарии не читал, — признался КП-Новосибирск Владимир. — Делали мы это просто для себя. У нас вообще микрорайон очень дружный, и каждый создает новогоднее настроение как может: кто-то дома украшает, а я вот опыты провожу в мороз. Фото мы делимся в чате и в «Инстаграме».За идеями для экспериментов далеко ходить не пришлось:— То, что мокрая одежда стоит колом на морозе, мы с детства помним. Так что я просто это повторил — вынес джинсы на холод, — говорит Владимир. — Я, кстати, джинсы потом с улицы не убрал: заледенели сейчас так, что, думаю, ими убить можно. И сейчас вечером, когда смотрю в окно, постоянно кажется, что кто-то идет.К Владимиру присоединилась и Ксения — вынесла свое платье:— Платье начало замерзать прямо в руках, как только я открыла входную дверь. Так и сфотографировали мы свои вещи вместе. Из «Инстаграма» фотографии разлетелись по разным пабликам и уже живут своей жизнью. А нам просто было интересно и весело поэкспериментировать. Платье и штаны, стоявшие в сугробе, вызывали удивление у тех, кто проходил мимо. У друзей и знакомых, которые живут в более тëплом климате, это тоже вызвало удивление и смех.А вот с дошираком и яйцом пришлось повозиться:— Для начала их надо было «зафиксировать»: в руках я не стала держать. Вилку в дошираке наклонила на перила. Яйцо положила на кусочки хлеба, как и предлагалось в интернете, — объясняет Ксения. — Лапша замерзала около пяти минут, яйцо немного подольше.Опробовали сибиряки и другой давний фокус — вылили на мороз кипяток: он моментально превращается в «пар», что является залогом необычных фото.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Купальники встали колом»: новосибирцы облились ледяной водой в -33 градусаНеобычная акция прошла на площади Ленина и стала частью двухнедельного марафона (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru