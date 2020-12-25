Историю семьи Карповых* рассказала помощница новосибирского детского омбудсмена. В семье живут девятилетний мальчик и пятилетняя девочка. Их средний брат этим летом утонул: скатился в озеро на велике, а когда вытаскивал железного коня из воды, сам ушел под воду. С тех пор родители пьют, не приходя в себя. А дети живут в доме, где нет воды, зато столько грязи и хлама, что даже елку негде поставить. Мы съездили на место и увидели все своими глазами.НА СТОЛЕ — ПРОТУХШАЯ ЕДА, ПО УГЛАМ — ГРЯЗНЫЕ ВЕЩИАнна Тажеева, новосибирская правозащитница, которая входит в рабочую группу при уполномоченном по правам ребенка Новосибирской области, рассказывает, что ей написали в соцсети жители поселка.— В семье остались двое детей — девятилетний Влад* и пятилетняя Ася*. Мне написали, что у семьи нет воды и отопления, а в холодильнике абсолютно пусто. Сообщили, что мать детей постоянно пьет и вообще за ними не следит. На хозяйстве только 57-летний отец, но он уже давно на пенсии, — рассказала КП-Новосибирск Анна Тажеева. — Мы приехали с волонтерами и ужаснулись. В доме все захламлено, нет никаких условий для проживания. Предложили помощь, но глава семьи Иван* отказался.Анна сделала несколько снимков, в каких условиях живут дети. Веранда забита детскими вещами, в доме действительно нет ни воды, ни печки, а значит — холодно. На кухне гора грязной посуды вперемежку с остатками протухшей еды. Скоро Новый год, а в доме даже элементарно елку поставить негде.— Иван раньше работал инженером на севере, сейчас — на пенсии. Все дети ему родные. В июле в семье произошла трагедия. У них же было трое детей — средний сын Степа* катался на велосипеде и съехал в воду, — говорит правозащитница. — Захотел достать, поплыл за ним и утонул. Дети до сих пор это помнят — все произошло у них на глазах. Им требуется помощь психологов. Я считаю, если детей на время заберут в центр реабилитации, будет лучше. Родители приведут дом в порядок, а дети сменят обстановку, с ними поработают специалисты.«НАМ НИЧЕГО НЕ НУЖНО. УХОДИТЕ ОТСЮДА!»Дом семьи Кароповых находится на окраине поселка Новолуговое в Новосибирской области. Пройдя мимо, на него даже не обратишь внимание. Заходим на территорию без стука — дом не обнесен забором. Вдали видим Ивана, который чистит снег, а рядом с ним бегает девочка в куртке грязно-розового цвета.— Не надо нам ничего от вас, уходите отсюда! — кричит сибиряк, считая, что мы из опеки. И заходит домой, даже не пустив нас на порог.По словам соседей, семья уже давно нуждается в помощи. Сельчане не раз видели маму детей пьяную с подружками.— У нее постоянные гулянки дома. Она детские получает — возможно, их и пропивает. На территории грязно и много мусора — сейчас просто снегом засыпано и не видно. Мы регулярно и жалобы писали, и звонили, но реакции не было, — поделилась с КП-Новосибирск соседка Ивана и Наташи*. — Дети тут, было время, голые носились, как маугли.«Я ТУТ НЕ ЖИВУ, МЫ КВАРТИРУ СНИМАЕМ»В день нашего приезда эту семью навестили сотрудники ПДН, а также социальный педагог из школы, где учится Влад. Иван отказался пускать в дом и их.— Мы знаем эту семью, она стоит на учете. К ним каждую неделю ходит социальный работник, смотрит, как живут, составляет акты. Детей у них изымали уже два раза, а потом снова возвращали в эту семью, — объяснила КП-Новосибирск сотрудница ПДН, которая в очередной раз приехала с проверкой.Сотрудники соцслужбы говорят, что взрослые воспринимают их в штыки. Думают, что детей хотят только забрать, а не помочь семье. Мы это и сами видим. Открывается дверь и слышится крик.— Выйдите из моей ограды! Нам ничего от вас не нужно. Я вообще тут не живу, мы квартиру снимаем! — заявила многодетная мама и скрылась за дверью своего дома.По словам Анны Тажеевой, никто не собирается лишать Ивана и Наташу родительских прав. Но детей нужно поместить в центр, чтобы их отмыли, осмотрели, а родители отремонтировали дом, элементарно — вымыли полы и разобрали вещи.— У нас на зиму все есть. Уголь закупили, дрова закупили. Дом отапливаем и детям есть чем питаться. А вещи… Я давно уже сказал Наташе, чтобы она все перебрала и унесла в церковь, — немного смягчается Иван, объясняя свою позицию опеке.— А покажете, где у вас уголь и дрова лежат?— Да там, в гараже все, туда не пройти сейчас…После скандалов и переговоров мать пустила в дом только сотрудников опеки. Им же сообщила, что сняла квартиру в Первомайском районе Новосибирска, так что скоро жизнь ребятишек поменяется… Но может ли она измениться, если детей не забрать хотя бы на время?..КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.* Имена изменены по этическим изображениям.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru