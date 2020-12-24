Как много нужно успеть до Нового года: докупить подарки близким, сделать уборку, встретиться с друзьями и позвонить родным, которые живут в другом городе. Чем ближе к 31 декабря, тем больше мелких забот, в том числе подготовка торжественного ужина. Проводить непростой год хочется с чувством, с толком. Мы с Яндекс.Едой решили облегчить задачу жителям Новосибирска: собрали подборку блюд из местных ресторанов, которые можно заказать к праздничному столу.Теплый салат с жареным сыромПерец, помидоры и баклажаны с жареным домашним сыром, кабачки, запеченные до хрустящей корочки — такой салат предлагает гриль-зона «Гарик». Его принято подавать теплым, но если вы решите его не разогревать, вкус пострадает не сильно.Салат БудурНежный салат от чайханы «Баранжар» назван в честь царевны Будур, возлюбленной Аладдина. Ингредиенты и вправду царские — салат состоит из слабосоленого лосося, мягкого сыра, перепелиного яйца, огурца и оливкого масла. Пикантную ноту блюду добавляет щавель.БабаганушВосточную закуску предлагает чайхана «Баранжар». Блюдо напоминает паштет из баклажанов, но специи и соусы выделяют его среди остальных закусок. В Европу бабагануш пришел из Индии и стал безумно популярным среди вегетарианцев и сторонников ЗОЖ. Овощи не просто перемалывают. Сначала их жарят на углях, чтобы они вобрали аромат гриля. Затем щедро посыпают приправами, заливают йогуртовым соусом цацики и пикантным томатным.БуузыБуузы (у нас их часто называют позами) делают в ресторане «Хан Буз». В Монголии и среди автохтонных народов Бурятии они считаются праздничным блюдом. На каждом торжестве стол там заставляют буузами. Они немного похожи на хинкали, но начинка не столь пряная. В качестве горячей закуски — вполне достойное дополнение стола. Можно заказать их как в готовом, так и в замороженном виде, вам останется только отварить или запечь.Хрустящая свинина в кисло-сладком соусеЭто блюдо паназиатской кухни от ресторана «Шикари» вполне может стать главным на новогоднем столе. Дольки свинины запекают в хрустящей панировке и обильно заправляют кисло-сладким соусом. В его составе ананас, морковь, красный перец и цветная капуста.Миланезе де ПоллоВ новосибирском «IL Патио» признаются, что это одно из самых популярных блюд среди гостей. Все гениальное просто: сочную грудку цыпленка панируют и заправляют томатным соусом и сыром. На гарнир идут такие же хрустящие запеченные картофельные дольки.Грушевый тартКакое же праздничное застолье без десерта? Но часто именно на него не хватает времени, к тому же многие пироги и торты готовить действительно сложно. А вот в новосибирском «IL Патио» это делают регулярно, недаром грушевый тарт стал одним из основных предложений сладкого меню доставки. Тонкое песочное тесто, нежная заливка со сливочным вкусом, крупные ломтики груши, и все это посыпано хрустящей крошкой. От кусочка будет сложно отказаться.Как заказатьМожно взять на заметку идеи из этого материала или заказать понравившиеся блюда с доставкой. Заказы на сумму от 1500 рублей до конца года Яндекс.Еда привезет бесплатно. Если заказ вышел на меньшую сумму, стоимость доставки составит 49 рублей.Заказ можно сделать в приложениях приложениях Яндекс.Еда, Яндекс Go или на сайте eda.yandex.