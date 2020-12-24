- В условиях пандемии власти всех уровней были заинтересованы в развитии строительной индустрии как одного из главных локомотивов экономики. В целях поддержки отрасли была запущена субсидированная ипотека со ставкой 6,5%. Это привело к увеличению спроса на первичное жилье и, как следствие, росту объемов продаж в третьем квартале 2020-го. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го был зафиксирован рост на 157,59%. По данным управления Росреестра по Новосибирской области, в третьем квартале прошлого года общее количество зарегистрированных ДДУ составило 5067, а в 2020-м - 7985.Рейтинг застройщика определяют потребители, голосуя своими деньгами - покупая, как правило, самый большой актив в жизни. По итогам 2020-го лидером по продажам строящегося жилья в Новосибирске стала молодая, динамично развивающаяся компания ГК «Расцветай». Далее идет «Брусника.Сибакадемстрой» и замыкает тройку лидеров ГК «Сибмонтажспецстрой».- Успех продаж ГК «Расцветай», считаю, заложен в комплексном подходе к созданию востребованного продукта: стратегическом планировании, умении налаживать коммуникации, маркетинговых исследованиях, четкой работе с планировочными решениями, «правильными» локациями и качественном исполнении задуманного - совокупность этих факторов на выходе дает объекты с высокой скоростью реализации.Средняя цена в ГК «Расцветай» достаточно высока, но экономически обоснована. Качество строительства, соблюдение сроков, планировочные решения, которые отвечают предпочтениям современного покупателя, расположение объектов - центральная часть города или по линии метро - все это делает новостройки ГК «Расцветай» востребованными на рынке. А рост цены по мере строительства дает дополнительный бонус и инвесторам.Второй важный фактор - земельный банк и задел, которым владеют застройщики. Другими словами, будущее за теми, кому есть что предложить покупателям. По рейтингу, который составляет Единый ресурс застройщиков в топ-3 по объемам текущего строительства в Новосибирской области, вошли ГК «Расцветай» - 183 094 кв. м; «Брусника.Сибакадемстрой» - 179 230 кв. м; ГК «АКД» - 121 362 кв. м. Компании, занимающие первые две строчки, получили и по 5 баллов из 5 по рейтингу надежности ЕРЗ. Это максимальный показатель, который дается за соблюдение декларируемых сроков ввода жилья.2020-й ознаменовался еще и переходом на новую систему финансирования застройщиков - эскроу-счета, первыми перестроились лидеры, что приведет к увеличению доли надежных застройщиков в общем объеме строительства.В рамках этих условий застройщиками было возведено 44 новостройки - четвертая часть от всего объема строительства в Новосибирской области. Сейчас по новой схеме возводится уже почти половина всех объектов, при этом на первую тройку лидеров приходится больше 30% всех площадей, ГК «Расцветай» строит 12,8%, «Брусника.Сибакадемстрой» - 10,2% и «ВИРА-строй» - 7,9%.