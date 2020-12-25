В ноябре на станции Татарская с рельсов сошел грузовой состав - 30 вагонов и тепловоз. Необходимо было оперативно принять меры. Практически сразу же на место выехал экипаж - нет, не МЧС, а восстановительного поезда под руководством опытного спасателя станции Татарская Сергея Антипова. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, как это - всегда быть начеку и что делать, если на дороге случилось непредвиденное.Крутой поворот судьбыСергей Александрович Антипов - начальник восстановительного поезда на станции Татарская. В его ведомстве коллектив из 29 человек, специальная техника, ответственность за 125 километров пути по Транссибу и 132 километра - в южном направлении на Карасук. Но в переломные для страны 1990-е годы все было совсем иначе. Окончив школу, Сергей поступил в Новосибирский государственный педагогический университет на учителя технологии и черчения, откуда по распределению попал в сельскую школу. Работать педагогом Сергею Александровичу было не суждено - судьба уготовила для него совсем другой путь.- В те нелегкие времена задерживали зарплаты, какие-то образовательные учреждения и вовсе оказались на грани закрытия, например, та школа, в которой работал я. Тогда мы с женой решили переехать в районный центр - город Татарск, - рассказывает Сергей Александрович. - Начал искать работу. Выбор был невелик, а чтобы прокормить семью, нужен был хоть какой-то заработок. Поэтому решил пойти на железную дорогу.И не прогадал. Ведь, какими бы тяжелыми ни были времена, стальная магистраль всегда востребована, а рабочие руки - необходимы. В работу влился быстро.- В 1995 году я пришел работать на станцию простым монтером пути 2-го разряда, без опыта и с самой низкой квалификацией. На тот момент особого выбора у меня не было, а в деньгах очень нуждался, - не скрывает наш герой. - Наверное, в те годы так было у большинства. Начал работать понемногу, а дальше все пошло как-то само собой.Зимой - мороз и снег, летом - жара и слякоть: изменчивая погода Сергея не пугала - трудиться приходилось много. Работа тоже оказалась по силам: нужно было ремонтировать железнодорожное полотно, чистить его от снега, мазута, мусора.- Я отработал монтером пути два года, потом повысил разряд с 2-го до 5-го, и меня перевели на должность помощника дорожного мастера. Через полгода меня назначили мостовым мастером Татарского пути, эту должность я занимал семь лет. В 2005 году стал старшим дорожным мастером, - описывает свой карьерный рост Сергей.Четыре года на станции Татарская Антипов следил за исправным состоянием железнодорожного пути, его обустройством. Теперь уже нужно было отвечать не только за свою работу, но и за коллектив, который стоял за ним, а это порядка 80 человек - три околотка.- Ответственности, конечно, стало больше - необходимо было организовывать работу бригад, распределять ее между ними, следить за магистралью на своем участке, обеспечивать безопасное движение поездов. Работа, в общем, всегда была, - говорит железнодорожник.«Работа интересная, напоминает МЧС»В 2009 году - новый виток в жизни и, как оказалось, приятный подарок - интересная, но в то же время рискованная работа: Сергею Александровичу предложили стать начальником восстановительного поезда. От должности не отказался - понимал, что работа будет кардинально иная. На новом месте освоился сразу: техника, стандарты, технологии работы - все было понятно. И вот уже 11 лет Сергей Антипов живет в режиме готовности номер один: в подчинении 29 человек, мобильный телефон всегда под рукой. У железнодорожника горят глаза, когда он рассказывает об этой работе:- Вообще, работа мне нравится. Она интересная, чем-то напоминает МЧС. Приходится держать руку на пульсе всегда: днем, ночью, в выходной, в будни. Поступил приказ - и мы обязаны выезжать. Сейчас стало удобнее - есть сотовый телефон: позвонил всем, собрал команду - и ты уже на месте происшествия. Раньше, конечно, было сложнее - звонить приходилось на стационарный телефон, а если его не было, то ребятам выдавались специальные радиотелефоны.Поднять один вагон за часРассказывая о механике своей работы, Сергей Александрович сразу вспоминает 8 ноября, когда на вверенном ему участке произошла авария.- Было воскресенье, поступил сигнал - сказали, что с рельсов сошло много вагонов. Я тут же собрал всю команду. Конечно, у кого-то был выходной, но в случае схода это неважно. Ребята собрались все. У нас ведь как: одна бригада отдыхает, вторая - на посту. Смены по два дня. А в экстренных случаях прежде всего выручают товарищество и поддержка, ведь каждый из нас понимает, сколько могут сделать 9 человек, а сколько - 29. Мы оперативно выехали на место аварии. Затем я осмотрел все. Обсудили тактический план действий. Наша задача - не только устранить аварию, а сначала быстро разработать пошаговую схему действий, предусмотреть запасные варианты и только потом уже выполнять намеченный план, - объясняет Сергей Александрович.После аварии на Татарской команда спасателей задачу выполнила оперативно: за 5 часов магистраль восстановили, поезда стали курсировать в обычном режиме. А еще через сутки устранили аварию полностью. В общем, на аварийно-восстановительные работы ушло около полутора суток.- Через двое суток мы смогли выдохнуть, - продолжает Сергей Александрович. - Команда старалась уложиться в заданное нормой время. Ведь в любой работе есть свои сроки: команда восстановительного поезда должна поднять один вагон за час. У нас уходило где-то больше, где-то меньше времени. Это ведь зависит от положения вагона и степени сложности схода состава. Да и хотелось, чтобы пассажиры в задержанных из-за аварии поездах успели по своим делам.Учиться стало легчеПодвижной состав восстановительного поезда и коллектив состава всегда должны быть наготове. Ежедневно в техническом классе, который также специально оборудован в поезде, проходят теоретические занятия, чтобы экипаж мог совершенствовать навыки.- Такова специфика нашей работы - мы не должны допустить, чтобы при устранении аварии отказали машины. В свободное время обслуживаем технику, свой подвижной состав, помогаем другим предприятиям, которые к нам обращаются. Коллектив никогда не бывает без работы, ее всегда много. А еще нам нужно непрерывно заниматься самообразованием, идти в ногу со временем: изучать новые технологии, требования, законодательство. Учиться сейчас стало гораздо проще. Благодаря современным гаджетам не нужно носить с собой тяжелые книги - скачал нужную литературу на телефон или компьютер, появилось свободное время - открыл, почитал, - отмечает наш собеседник.Еще один из приоритетов Сергея Александровича - образование. Он, как педагог в прошлом, не перестает грызть гранит науки в настоящем. Получает в ОмГУПСе новую профессию - инженер вагонного хозяйства. Говорит, что видит свою судьбу только на любимой железке.Жизнь за пределами железной дорогиСергей Александрович пользуется доверием не только на работе, но и у жителей Татарска. Они уже в четвертый раз избирают его в Совет депутатов Татарского района. Хвастаться своей общественной работой депутат не любит, поэтому немногословен.- Иду в депутаты, потому что хочется помочь людям. Многие жители района обращаются с просьбами, стараемся всем оказать содействие - и с помощью власти, и самостоятельно, если есть возможность. Недавно открыли автостоянку около школы. Проблем, конечно, много, и все требуют срочного решения. Депутатский корпус старается - работает, - заверяет Сергей Александрович.Жить в режиме готовности номер один - большая ответственность перед людьми и собой. Обычно у таких людей, как Сергей Антипов, надежный тыл, и он есть - семья: жена и две дочери. Старшая - Алена - уже взрослая, ей 26 лет, а младшей - Юлии - 15. Алена продолжать дело отца не стала, хоть и окончила железнодорожный колледж. А вот младшая пока не определилась.Помимо семьи настоящей отдушиной для Сергея Александровича является природа. Говорит, отпуск всегда проводит в тайге.- Летом, если удается, люблю ходить за грибами, еще увлекаюсь рыбалкой, но больше всего мне нравится охотиться. В сезон промысла уезжаю в лес и провожу время там. Побыв на природе один день, кажется, что отдыхал дня три, - добавляет наш собеседник.Вот такой он - настоящий, честный, ответственный железнодорожник. О наградах, которых у него тоже немало, не сказал ни слова. Такими людьми и живет магистраль.