Как живет российский наукоград, в котором разработали вакцину от коронавируса

Николай Красников рассказал, как наукоград Кольцово прожил 2020 год. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В этом году весь мир узнал, что под Новосибирском есть такой населенный пункт - наукоград Кольцово. Именно здесь ученые разработали и тест-системы, и одну из вакцин от коронавируса, здесь же испытывают действие прививок.

А ведь Центр вирусологии «Вектор» - далеко не единственная гордость наукограда. В Кольцово целая плеяда предприятий развивает современную науку, а скоро здесь появится еще один уникальный объект, о котором будут писать газеты и журналы всего мира. Об этом и не только - интервью «КП» - Новосибирск» с главой Кольцово Николаем Красниковым.

Скоро - выпуск вакцины в промышленных объемах

- Николай Григорьевич, в уходящем году не только «Вектор», но и другие предприятия Кольцово взялись за производство долгожданной вакцины. А ведь не все об этом знают. Расскажите, пожалуйста.

- Да, «Вектор» оказался в центре и российских, и мировых надежд: уже в январе был вовлечен в борьбу с эпидемией и в первые же месяцы разработал тест-системы. Сначала - на обнаружение вируса, затем - на выявление антител. Разработки «Вектора» пошли во все регионы России и очень помогли людям. Параллельно ученые «Вектора» занимались разработкой вакцины, которая уже готова, прошла все проверки на эффективность и безопасность. Сейчас ведутся пострегистрационные испытания - ученые проверяют действие вакцины для людей старше 60 лет. Следующий этап - выпуск вакцины в промышленных объемах.

Действительно, к работе сразу подключились и другие наши предприятия. Например, «Вектор-Бест» - компания, которая сразу наладила массовое производство тест-систем. На усиленный режим работы перешли «Вектор-Биальгам», «Вектор-Медика», Научно-исследовательский центр - компании, которые выпускают препараты, поддерживающие иммунитет.

- Еще одно событие 2020 года - выборы, которые проходили в Новосибирской области. Во время этой же кампании, кстати, жители выбирали и главу Кольцово. По моим подсчетам, вы победили уже в шестой раз, да еще и с невероятным преимуществом - 86,5% голосов…

- Да, мне приятно осознавать такую уверенную поддержку жителей. Считаю, они таким образом выступили за продолжение инновационного развития наукограда. Политически год вообще был активным для Кольцово. В сентябре мы выбирали депутатов не только Законодательного собрания, но и Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. Созыв получился сбалансированным: есть представители и науки, и социальной сферы, и строительной отрасли. А возглавил Совет депутатов член-корреспондент РАН Сергей Викторович Нетесов.

Облик Дома ученых разрабатывали дизайнеры со всей России

- Вот мы и снова возвращаемся к науке. Как она будет развиваться в наукограде?

- В этом году мы активно вошли в программу обновления новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Локомотивным проектом является создание Сибирского кольцевого источника фотонов - СКИФа: ученые будут изучать частицы, как с помощью огромного микроскопа.

По указу президента этот объект должен быть построен в Кольцово к концу 2023 года. Весь текущий год мы оптимизировали земельные участки, работали над техническими условиями. Сейчас генеральный проектировщик ведет проектные работы вместе с учеными Академгородка при нашем непосредственном участии. Через полгода пройдет государственная экспертиза, затем начнется интенсивное строительство. И сама программа «Академгородок 2.0» начинает активное шествие к наукограду. Мы будем улучшать дорожную логистику, чтобы обеспечить быстрое сообщение между научными учреждениями. Например, дорога Орловка - Барышево - Кольцово будет выводить Первомайский район напрямую к «Вектору» и будущему СКИФу. Седьмая объездная дорога будет состыковывать Восточный обход и трассу Академгородок - Кольцово с площадками СКИФа и Вектора. Двенадцатая дорога соединит целые микрорайоны Кольцово и выйдет на Векторное шоссе. В планах и обновление самой дороги Кольцово - Академгородок.

Эскиз уникального объекта - сибирского кольцевого источника фотонов. Фото: srf-skif.ru

Готовясь к появлению СКИФа, мы в то же время развиваем инфраструктуру. Начинаем работу над проектом так называемого Конгресс-холла, или Дома ученых, которого так не хватало в Кольцово. Даже провели конкурс дизайн-проектов с участием 16 команд со всей России. Выбрали интересный вариант, впереди - конкурс на проектирование объекта. Готовимся к созданию гостинично-развлекательного комплекса для многочисленных специалистов, которые будут приезжать на наш научный объект.

Продолжаем делать наукоград более комфортным для жителей. Откликаясь на их пожелания, сдали красивый пешеходный мост, соединяющий верхнюю часть наукограда с проспектом Академика Сандахчиева.

- А социальные объекты? Удалось что-то построить в 2020 году?

- Конечно! Мы же должны соответствовать образу современного научного центра. В этом году, например, 1300 ребятишек пришли в новую красивую школу с четырьмя спортивными залами, большим актовым залом, плавательным бассейном на пять дорожек, шестью технопарками и стадионом. Мы начали строить универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс с пятью беговыми дорожками, тремя спортивными залами - для мини-футбола, баскетбола, волейбола, с помещениями для лыжной базы. И все это - в сосновом бору рядом с Биотехнологическим лицеем. В мае началось строительство объекта, а к сентябрю следующего года планируем его сдать.

У нас есть универсальная вакцина

- Николай Григорьевич, знаю, что вы - член совета по развитию местного самоуправления при Президенте России. По этой линии вашей работы что-то важное происходило в 2020 году?

- Задачи по развитию местного самоуправления звучали и в ежегодном послании президента, и 30 января - на совете по развитию самоуправления. Глава государства поставил задачи по разработке основ государственной политики для развития местного самоуправления. Я сам активно участвовал и в круглых столах, и в заседаниях комитетов Совета Федерации и Государственной думы, выступал с предложениями по расширению самостоятельности муниципалитетов.

- Какие инициативы услышаны? Что может измениться на законодательном уровне?

- Обсуждается, в частности, наше предложение направлять какую-то часть налога на прибыль на уровень муниципалитета. Обсуждается апробированное нами стратегическое планирование развития муниципалитета. Обсуждается возможность муниципалитетов помогать друг другу горизонтально - например, субсидиями между соседями по агломерации.

- Николай Григорьевич, понимаю, что небольшим городам и поселкам сложно самостоятельно решить все вопросы. Помогает ли бизнес?

- Да, и даже в этом году, хоть он и был непростым, предприниматели активно участвовали в обустройстве общественных пространств, дворов, спортивных площадок. Очень многое сделали, например, компании «Вектор-Бест», «Вектор-Биальгам», «Катрен», «Проспект», члены Ассоциации «Биофарм».

Продолжаем поддерживать молодых ученых. Возможно, мы одни в России, кто доплачивает аспирантам из бюджета. Мы понимаем, что эти люди - перспектива «Вектора», наукограда и, как мы теперь видим, всего мира.

Весь год активно трудятся волонтеры, которые помогают, например, медикам. Сейчас с помощью представителей бизнеса они обеспечивают врачей и дополнительным питанием, и средствами защиты. Люди действительно объединились.

- И самый важный вопрос. Как считаете, Николай Григорьевич, сможем ли мы в ближайшее время победить коронавирус?

- Мы все с надеждой смотрим на вакцины, на разработки «Вектора». Есть и универсальная вакцина - наш жизненный оптимизм, постоянное движение, спорт и вера в то, что все будет хорошо.

Я думаю, в 2020 году мы научились терпению, пониманию друг друга. Перед мировой угрозой мы все объединились: ученые, политики, обычные люди. Полушутя-полусерьезно, размышляя о ковиде, в одной из своих песен я написал такие строки:

Ах ковид, ах ковид,

Вроде добрый на вид:

Круглый мячик с шипами короны.

Но как часто с лица

Не узнать подлеца,

Потому и всемирные стоны.

Так вот, я уверен, что этого подлеца мы, конечно, победим все вместе! Но нужно время, общее терпение и согласованные действия.