«Построили дома, посадили деревья, готовимся к Снежному фестивалю»: как за год изменился центр Новосибирска

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сложный, високосный, опасный, а для некоторых - трагичный. Для этого года в администрации Центрального округа используют разные синонимы. Болели сотрудники, не хватало кадров. Жители Заельцовского, Железнодорожного и Центрального районов, как, впрочем, и всех остальных, испытывали напряжение.

Несмотря на сложности, люди трудились, меняя жизнь округа к лучшему. Какие знаковые события состоялись в центре Новосибирска? Как администрации пришлось перестраивать работу в период ковида? Как округ готовится к Новому году? Об этом нам рассказал глава округа Сергей Канунников.

Общение с жителями по «электронке»

Пандемия ударила по всем сферам деятельности в работе администрации: сотрудники заболели коронавирусом. А ведь здесь идет работа, которую нельзя прекращать ни при каких обстоятельствах. Например, прием обращений жителей.

- Из семи человек, которые работают с обращениями в отделе благоустройства, остались двое. Остальные ушли на больничный, а нагрузка не снизилась. Специалисты работали с утра до ночи, - говорит глава администрации.

Сергей Канунников рассказал, как изменился Центральный округ за 2020 год. Предоставлено администрацией Центрального округа.

Изменилась и практика личного приема горожан. Из-за пандемии люди теперь направляют свои обращения по интернету. Некоторые все же приходят лично. Однако вести живое общение пока не позволяют рекомендации Роспотребнадзора, поэтому, приходя, люди отдают письменные обращения.

- Во все предыдущие годы я принимал более чем по 200 граждан. Мы садились за стол и обсуждали проблемы. Сейчас люди обращаются по интернету. Мы принимаем меры и даем ответ по электронной почте, - продолжает Сергей Иванович. - За весь год было зарегистрировано 4680 обращений. В 2 раза увеличилось количество обращений по вопросам постановки на очередь и устройства детей в детские сады. Вопросы уборки территории также звучат достаточно часто, причем независимо от времени года. А еще много вопросов связаны с землепользованием, строительством. И мы стараемся реагировать на все.

Построили больше, чем раньше

Год был непростым и для сферы социальной инфраструктуры. Доходы упали и в областном, и в городском бюджетах. А ведь финансировать социалку необходимо. И несмотря на сложности, есть заметные успехи.

- Во взаимодействии с отраслевыми департаментами мэрии удалось обеспечить бесперебойное функционирование всех жизнеобразующих отраслей. До конца этого года планируется ввести 20 многоквартирных домов во всех трех районах. В общей сложности это около 200 тысяч квадратных метров. И это больше, чем в прошлом году, почти на 20 тысяч, - отмечает Сергей Иванович.

Уже действует региональный центр по волейболу «Локомотив» в Центральном районе. Финансирование строительства осуществлялось в основном за счет средств областного бюджета, поскольку это важный объект не только для города и Новосибирской области, но и для всей России. Здесь будут проходить чемпионаты мира, страны. А еще здесь будет готовиться сборная Новосибирской области по волейболу к Олимпиаде в Токио.

- Группа компаний «Стрижи» продолжает строить поликлинику в Карьере Мочище. Там же построили лыжную базу. Помимо строительства на территории округа ремонтируются школы, дороги, проводится озеленение, ликвидируются аварийные деревья. Департамент культуры, спорта и молодежной политики провел благоустройство сквера за оперным театром: заасфальтированы дорожки, обрезаны старые деревья, посажены новые, установлены спортивные сооружения. В 2021 году департамент планирует приступить к реконструкции кинотеатра «Пионер» на улице М. Горького, - описывает проделанную работу и делится планами глава администрации. - Также мэрия и администрация готовятся к масштабной реконструкции площади Калинина в связи с установкой там стелы «Город трудовой доблести». И только совместными усилиями мы сможем успешно реализовать эту задачу.

Помогают на округе и застройщики. Они благоустраивают не только придомовые территории, но и внутриквартальные проезды.

- На улице Чаплыгина силами компании ООО «Трест» была выложена тротуарная плитка и высажены хвойные деревья, - приводит пример Канунников. - Многие организации думают не только о строительстве и сдаче дома, но и о комфорте жителей. Также нельзя не отметить строительную компанию «Русь», благоустроившую Тимирязевский сквер и улицу Тимирязева.

В этом году удалось решить проблему с незаконной свалкой на улице Черняховского в Заельцовском районе. Жители не задумываясь сбрасывали мусор в овраг. Отходы копились, люди жаловались. Администрация поставила цель прекратить это. Из оврага вывезли 830 тонн мусора.

Большая работа проведена департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии по улучшению дорожной инфраструктуры округа.

- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была отремонтирована улица Владимировская, продолжается реконструкция улицы Кедровой. По этой программе отремонтировали тротуары, обустроили пандусы, парковки для инвалидов, заменили светофоры, - перечисляет Сергей Канунников.

Графика: Евгений Прокинов.

Фестиваль снежных скульптур состоится

Сейчас в администрации готовятся к новогодним праздникам. В этом году главную елку города около оперного театра торжественно открыть не получится.

А вот традиционный Фестиваль снежных скульптур в Первомайском сквере состоится. В администрации говорят, что уже отправили приглашения участникам из Кыргызстана, Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга и в соседние регионы.

- Новый год - это праздник надежд. И мы все равно попытаемся создать праздничное настроение. Например, в дни новогодних и рождественских каникул жители и гости города смогут посетить новогодний городок и каток на площади Ленина. В Центральном парке установлена елка и организована детская игровая зона с горками и лабиринтами. Открыты катки в Заельцовском парке, на лыжной базе «Локомотив», в Нарымском сквере, на стадионах «Спартак» и СГУПС. Есть и хоккейные коробки, - напоминает Сергей Иванович. - Подводя итоги года, хочется сказать, что, несмотря на все трудности, город сделал очередной шаг по созданию комфортных условий для жителей. А в начале 2021 года мэр города А. Е. Локоть традиционно поставит перед нами новые амбициозные задачи по развитию нашего любимого города.

КОНКРЕТНО

Какие дороги округа отремонтировали в 2020 году

Площадь выполненных работ по ремонту дорог и тротуаров составила 60 300 кв. м на сумму 171 892 тысячи рублей.

Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт шести улиц (Северная, Залесского, Советская, Каменская, Мичурина, Селезнева) площадью 57 089 кв. м на сумму 55 030 тысяч рублей.

Продолжены работы по реконструкции автомобильной дороги по улице Кедровой, в этом году проведены строительно-монтажные работы по переносу коммуникаций на сумму 155 206 тысяч рублей.

Отремонтированы участки 1-го Мочищенского шоссе, проспекта Димитрова, Нарымской, Плановой, Союза Молодежи, Галущака и Красного проспекта.