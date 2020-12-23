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Общество

«Построили дома, посадили деревья, готовимся к Снежному фестивалю»: как за год изменился центр Новосибирска

Центральный округ заметно меняется в лучшую сторону. Наш материал - о том, что произошло здесь за 2020 год
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сложный, високосный, опасный, а для некоторых - трагичный. Для этого года в администрации Центрального округа используют разные синонимы. Болели сотрудники, не хватало кадров. Жители Заельцовского, Железнодорожного и Центрального районов, как, впрочем, и всех остальных, испытывали напряжение.

Несмотря на сложности, люди трудились, меняя жизнь округа к лучшему. Какие знаковые события состоялись в центре Новосибирска? Как администрации пришлось перестраивать работу в период ковида? Как округ готовится к Новому году? Об этом нам рассказал глава округа Сергей Канунников.

Общение с жителями по «электронке»

Пандемия ударила по всем сферам деятельности в работе администрации: сотрудники заболели коронавирусом. А ведь здесь идет работа, которую нельзя прекращать ни при каких обстоятельствах. Например, прием обращений жителей.

- Из семи человек, которые работают с обращениями в отделе благоустройства, остались двое. Остальные ушли на больничный, а нагрузка не снизилась. Специалисты работали с утра до ночи, - говорит глава администрации.

Сергей Канунников рассказал, как изменился Центральный округ за 2020 год. Предоставлено администрацией Центрального округа.

Сергей Канунников рассказал, как изменился Центральный округ за 2020 год. Предоставлено администрацией Центрального округа.

Изменилась и практика личного приема горожан. Из-за пандемии люди теперь направляют свои обращения по интернету. Некоторые все же приходят лично. Однако вести живое общение пока не позволяют рекомендации Роспотребнадзора, поэтому, приходя, люди отдают письменные обращения.

- Во все предыдущие годы я принимал более чем по 200 граждан. Мы садились за стол и обсуждали проблемы. Сейчас люди обращаются по интернету. Мы принимаем меры и даем ответ по электронной почте, - продолжает Сергей Иванович. - За весь год было зарегистрировано 4680 обращений. В 2 раза увеличилось количество обращений по вопросам постановки на очередь и устройства детей в детские сады. Вопросы уборки территории также звучат достаточно часто, причем независимо от времени года. А еще много вопросов связаны с землепользованием, строительством. И мы стараемся реагировать на все.

Построили больше, чем раньше

Год был непростым и для сферы социальной инфраструктуры. Доходы упали и в областном, и в городском бюджетах. А ведь финансировать социалку необходимо. И несмотря на сложности, есть заметные успехи.

- Во взаимодействии с отраслевыми департаментами мэрии удалось обеспечить бесперебойное функционирование всех жизнеобразующих отраслей. До конца этого года планируется ввести 20 многоквартирных домов во всех трех районах. В общей сложности это около 200 тысяч квадратных метров. И это больше, чем в прошлом году, почти на 20 тысяч, - отмечает Сергей Иванович.

Уже действует региональный центр по волейболу «Локомотив» в Центральном районе. Финансирование строительства осуществлялось в основном за счет средств областного бюджета, поскольку это важный объект не только для города и Новосибирской области, но и для всей России. Здесь будут проходить чемпионаты мира, страны. А еще здесь будет готовиться сборная Новосибирской области по волейболу к Олимпиаде в Токио.

- Группа компаний «Стрижи» продолжает строить поликлинику в Карьере Мочище. Там же построили лыжную базу. Помимо строительства на территории округа ремонтируются школы, дороги, проводится озеленение, ликвидируются аварийные деревья. Департамент культуры, спорта и молодежной политики провел благоустройство сквера за оперным театром: заасфальтированы дорожки, обрезаны старые деревья, посажены новые, установлены спортивные сооружения. В 2021 году департамент планирует приступить к реконструкции кинотеатра «Пионер» на улице М. Горького, - описывает проделанную работу и делится планами глава администрации. - Также мэрия и администрация готовятся к масштабной реконструкции площади Калинина в связи с установкой там стелы «Город трудовой доблести». И только совместными усилиями мы сможем успешно реализовать эту задачу.

Помогают на округе и застройщики. Они благоустраивают не только придомовые территории, но и внутриквартальные проезды.

- На улице Чаплыгина силами компании ООО «Трест» была выложена тротуарная плитка и высажены хвойные деревья, - приводит пример Канунников. - Многие организации думают не только о строительстве и сдаче дома, но и о комфорте жителей. Также нельзя не отметить строительную компанию «Русь», благоустроившую Тимирязевский сквер и улицу Тимирязева.

В этом году удалось решить проблему с незаконной свалкой на улице Черняховского в Заельцовском районе. Жители не задумываясь сбрасывали мусор в овраг. Отходы копились, люди жаловались. Администрация поставила цель прекратить это. Из оврага вывезли 830 тонн мусора.

Большая работа проведена департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии по улучшению дорожной инфраструктуры округа.

- В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была отремонтирована улица Владимировская, продолжается реконструкция улицы Кедровой. По этой программе отремонтировали тротуары, обустроили пандусы, парковки для инвалидов, заменили светофоры, - перечисляет Сергей Канунников.

Графика: Евгений Прокинов.

Графика: Евгений Прокинов.

Фестиваль снежных скульптур состоится

Сейчас в администрации готовятся к новогодним праздникам. В этом году главную елку города около оперного театра торжественно открыть не получится.

А вот традиционный Фестиваль снежных скульптур в Первомайском сквере состоится. В администрации говорят, что уже отправили приглашения участникам из Кыргызстана, Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга и в соседние регионы.

- Новый год - это праздник надежд. И мы все равно попытаемся создать праздничное настроение. Например, в дни новогодних и рождественских каникул жители и гости города смогут посетить новогодний городок и каток на площади Ленина. В Центральном парке установлена елка и организована детская игровая зона с горками и лабиринтами. Открыты катки в Заельцовском парке, на лыжной базе «Локомотив», в Нарымском сквере, на стадионах «Спартак» и СГУПС. Есть и хоккейные коробки, - напоминает Сергей Иванович. - Подводя итоги года, хочется сказать, что, несмотря на все трудности, город сделал очередной шаг по созданию комфортных условий для жителей. А в начале 2021 года мэр города А. Е. Локоть традиционно поставит перед нами новые амбициозные задачи по развитию нашего любимого города.

КОНКРЕТНО

Какие дороги округа отремонтировали в 2020 году

Площадь выполненных работ по ремонту дорог и тротуаров составила 60 300 кв. м на сумму 171 892 тысячи рублей.

Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнен ремонт шести улиц (Северная, Залесского, Советская, Каменская, Мичурина, Селезнева) площадью 57 089 кв. м на сумму 55 030 тысяч рублей.

Продолжены работы по реконструкции автомобильной дороги по улице Кедровой, в этом году проведены строительно-монтажные работы по переносу коммуникаций на сумму 155 206 тысяч рублей.

Отремонтированы участки 1-го Мочищенского шоссе, проспекта Димитрова, Нарымской, Плановой, Союза Молодежи, Галущака и Красного проспекта.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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