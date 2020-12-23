Потенциал частной медицины проверен в условиях пандемии

Предоставлено Клиникой Санитас.

Коронавирус перевернул привычную жизнь многих. Самыми востребованными в 2020 году оказались врачи, а самым ценным - здоровье. Корреспондент «КП» - Новосибирск» поговорил с Анной Белеванцевой, управляющей Клиникой Санитас в Медпарке, где оказывают услуги по диагностике, лечению COVID-положительных пациентов, а также разработали свою программу реабилитации после перенесенной инфекции. Подробнее - в нашем материале.

Управляющая Клиникой Санитас в Медпарке Анна Белеванцева. Предоставлено Клиникой Санитас.

- Анна Владимировна, вспомните, как ваша клиника работала в начале пандемии.

- Весной 2020 года, когда были выявлены первые случаи заболевания в Новосибирске, никто не мог объективно оценить ситуацию, трудно было определиться с организацией процесса, понять границы и условия, в которых может оказывать помощь пациентам частная медицина. Мы встали перед проблемой выбора - работать с этой инфекцией или нет. Очень многие пациенты были напуганы, и мы не знали, как отразится решение работать с COVID-положительными пациентами на репутации клиники. Решение было непростое, но мы включились в борьбу с ковидом, сделав упор на обеспечение мер безопасности для сотрудников и пациентов. В конце концов медицина для того и существует, чтобы помогать больным людям, и желание «отсидеться» во время пандемии, по нашему мнению, не соответствует предназначению медицинских работников. Мы снабдили врачей специальными средствами защиты, респираторами, экранами-очками, в зонах возможного контакта персонал работал в специальных костюмах, всем пациентам выдавали индивидуальные одноразовые маски. На первом этапе мы организовали на базе клиники собственные заборные пункты для получения мазков на коронавирус - у нас тогда еще не было собственной лаборатории, и мы работали совместно с нашими партнерами. Первые мазки мы забрали в конце марта, а в полную силу начали работать с середины апреля, когда Роспотребнадзор разрешил лабораториям проводить исследования. Для обеспечения безопасности пациентов мы сделали отдельные входы в заборные пункты, чтобы разделить потоки. Тогда же начали заключать договоры с крупными корпоративными клиентами (когда организация заказывает массовое тестирование сотрудников. - Прим. ред.). Из-за возросшей потребности в анализах уже осенью мы запустили собственную ПЦР-лабораторию для диагностики коронавируса. Мы считаем это нашим достижением - возможность запустить лабораторию, получить все необходимые разрешения в двухмесячный срок вне условий пандемии кажется фантастикой.

- Когда в Клинике Санитас начали лечить больных коронавирусом?

- В первую волну мы еще не могли официально вести пациентов с коронавирусом, так как было объявлено, что это прерогатива государственной медицины. Поэтому, обнаружив у пациента положительный результат мазка, мы рекомендовали вызвать врача из поликлиники на дом. Но очень быстро ситуация начала меняться, так как пациенты не могли дождаться помощи от участковых врачей, а еще очень многие перед посещением врача не сдавали мазки, потому что надеялись, что у них обычная респираторная инфекция. Так или иначе, но уже в мае, через полмесяца после начала тестирования в Новосибирске, мы поставили себе задачу разработать адекватную схему лечения. Наши врачи постоянно находились в контакте с коллегами из других медицинских клиник, в том числе с коллегами из Израиля и европейских стран, где много наших соотечественников, в том числе окончивших Новосибирский медицинский институт. Мы вместе изучали на планерках различные рекомендации, искали информацию об эффективных лекарствах и протоколах лечения. Мы давали возможность познакомиться с нашими схемами лечения пациентам, у которых были выявлены положительные мазки, а также руководителям организаций - корпоративных клиентов для информирования заболевших сотрудников и страховым организациям, работающим в системе добровольного медицинского страхования. Мы отправляли наши схемы лечения коллегам из других медицинских клиник Новосибирска и не только. Таким образом, схемами лечения, разработанными в Клинике Санитас, смогли воспользоваться очень много пациентов, и это важно, так как антибиотики при лечении коронавируса не помогают и ухудшают положение пациента, формируя бактериальную резистентность.

Предоставлено Клиникой Санитас.

В начале осени, когда началась вторая волна, первичное звено государственных поликлиник практически захлебнулось потоком больных, многие пациенты столкнулись с проблемой получения медпомощи. Тогда стало совершенно очевидно, что не в полной мере используется ресурс частных клиник. Наши пациенты нуждались в помощи как никогда, даже начали при записи на прием скрывать свое состояние, лишь бы попасть к врачу. Мы стали оказывать медицинскую помощь COVID-положительным пациентам в условиях поликлиники и стационара. К началу второй волны у нас уже сложилось абсолютное понимание, как лечить это заболевание, что рекомендовать. А благодаря одному из крупных корпоративных клиентов нам удалось запустить дистанционное консультирование COVID-положительных пациентов.

- В Клинике Санитас также делают компьютерную томографию. Насколько возрос спрос на этот вид исследований?

- К осени спрос на КТ-исследование возрос катастрофически, очередь предварительной записи на КТ была на два месяца вперед, что само по себе бессмысленно, так как диагностика должна быть своевременной. И конечно, мы оптимизировали организационные вопросы, в том числе ввели ночную смену. Работа была столь интенсивная, что даже оборудование не выдерживало - из-за большого количества исследований томограф сломался, и это было ужасно, так как любой ремонт - это остановка исследований на один-два месяца. Мы не могли так подвести своих пациентов. Огромное спасибо нашим инженерам - они вдвоем смогли отремонтировать аппарат за сутки, при этом один инженер работал непосредственно с прибором, а у второго была температура 39, поэтому он помогал коллеге дистанционно. По прошествии времени можно сказать, что все это было похоже на всеобщую мобилизацию во время войны.

- Многие клиники во время ажиотажа повысили цены на КТ-исследования, кое-где цена доходила до 9 тысяч. Какова была политика в Клинике Санитас?

- Когда начала расти потребность в КТ-исследованиях, мы, наоборот, снизили цену примерно на 20%. И это несмотря на то, что стоимость труда медицинского персонала увеличилась, потому что это рисковая зона работы. Плюс увеличились затраты на санитарную обработку: оборудование и помещение обрабатывается после каждого пациента. Это не совсем «бизнесовое» поведение, но мы хотели помочь своим пациентам, сделать диагностику более доступной. Наш Томографический центр находится в городе Искитиме, у нас много пациентов из районных центров, поселков и деревень, где вообще нет возможности получить медицинскую помощь. Максимальная стоимость исследования составляла 4200 рублей. Мы никогда не стремились к политике высоких цен - медицина должна быть доступной. Наш принцип - медицина по-честному.

- Какова сейчас обстановка с заболеваемостью в городе?

- Вторая ковидная волна идет на спад. Это заметно в том числе и по снижению обращаемости на сдачу анализов, и по количеству положительных анализов в нашей лаборатории. Их стало меньше. И все же тем, кто перенес коронавирус, важно не забывать о реабилитации, потому что болезнь дает много осложнений, которые могут проявить себя сразу или с отсрочкой в полгода или год.

- О каких осложнениях идет речь? Какие органы страдают при коронавирусе?

- В первую очередь страдают легкие - у многих развивается фиброз, который очень трудно поддается лечению. Но не только легкие являются органом-мишенью - может пострадать, например, сердце. Его поражение ведет к развитию миокардита. Часто бывают задеты органы желудочно-кишечного тракта, у некоторых пациентов после перенесенного заболевания образуются тромбозы в кишечной стенке. Кишечник напрямую влияет на работу иммунной системы. Очень много информации о развитии цирроза печени у пациентов, перенесших коронавирус, в том числе работа печени может страдать из-за приема большого количества лекарственных препаратов. Один из самых главных органов-мишеней - головной мозг. Многие пациенты отмечают снижение памяти, зрения, слуха, изменение эмоционального состояния, различные неврологические проявления, включая головные боли и слабость.

Предоставлено Клиникой Санитас.

В нашу реабилитационную систему вовлечены все специалисты. А в восстановительных процессах мы задействуем в том числе физиотерапию. Например, хорошо зарекомендовала себя методика лазерного облучения крови. Поэтому всем, кто тяжело переболел, мы рекомендуем пройти постковидную реабилитацию.

- Какой, по-вашему, самый главный урок должна извлечь система здравоохранения из пандемии COVID-19?

- Думаю, это в первую очередь объединение всех возможных ресурсов на партнерской основе. По-моему, ресурс частной медицины был недооценен и недостаточно полно использован, а государственная медицина просто перегрелась. Руководители здравоохранения увлеклись масштабными проблемами, разворачиванием и строительством госпиталей, закупкой оборудования, обеспечением масштабного карантина и контроля за ним. И в запале, как говорится, чуть ребенка с водой не выплеснули. Частная медицина оказалась более гибкой, и именно частные лаборатории взяли на себя всю тяжесть по исследованию анализов - и могли бы сделать это еще лучше, если бы не тормозились в некоторых случаях излишним контролем и не простаивали

в ожидании разрешительных документов. Именно частные КТ-центры взяли на себя максимальную нагрузку по проведению диагностических исследований, работая порой на износ и борясь с поломками оборудования от перегрузки, чтобы дать пациентам возможность получить доступ к исследованиям. Именно частные медицинские центры и лаборатории организовали массовый забор анализов, в том числе создали выездные бригады и работали на многих предприятиях. Такой же эффект мы могли бы получить, если бы привлекли частные медицинские организации к ведению COVID-положительных пациентов в амбулаторных условиях, если бы смогли создать возможности, в том числе законодательные, например, для дистанционного консультирования. И тогда, вероятно, не потребовалось бы строить столько госпиталей, а все люди, которые ждали помощи, могли бы получить ее своевременно.

Очень хочется , чтобы мы все сделали правильные выводы из истории пандемии и смогли не повторять ошибок в новом году.

С большой любовью и заботой желаем всем здоровья в наступающем году!

Многопрофильная Клиника Санитас

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