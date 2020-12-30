Приходит Новый год, а Деда Мороза пускать на порог боязно. Вдруг, вместе с подарками вирус принесет? С другой стороны: как же отмечать праздник без его главных героев? Ладно — взрослые: им, поди, важнее буженина на столе, да задорная песня в телевизоре. А дети?Корреспонденты КП-Новосибирск решили, что «сказочные» услуги можно подстроить под правила пандемии и все-таки порадовать ребятню. Получилось даже лучше: журналисты «Комсомолки» прославились и порадовали весь город. О том, как это получилось — наш материал.«ДАРИМ НАСТРОЕНИЕ БЕЗ УГРОЗЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»Что Дедушки Морозы, что Снегурочки нынче — не популярны. Корпоративов мало, к детям особо не зовут. А что, если добавить сказочным героям немного предпринимательской жилки, креатива? Ведь так учат крутые бизнес-тренеры: находить в проблемах плюсы и обходить конкурентов. Вот и мы решили обойти. Тем более, ценой здоровья нам досталось конкурентное преимущество: Дед Морозу выдали справку о наличии антител после того, как переболел коронавирусом.— Нужны еще какие-то фишки. Что-то прикольное и современное, — обсуждаем мы бизнес-идею.— Может, поздравления по удаленке устроим? Удаленка сейчас тренде.Так и договорились. В интернет закинули объявление.«Дед Мороз — под маской нос! Главные сказочные герои — дедушка Мороз и Снегурочка — готовы поздравить ваших детей. Дарим настроение без угрозы для здоровья: пользуемся антисептиками (и нет — не теми, что у вас на столе), носим маски. У дедушки даже есть справка. Ну, нет, вы снова не то подумали! Это справка — о наличии антител. А еще у нас — отличное чувство юмора (ну, вы уже заметили) и море энергии для ваших детей. Есть спецпредложения: профессиональное фото с детьми и поздравления онлайн».Немного помозговали и добавили еще одно объявление: «Делаем видеопоздравления». Тоже, считай, удаленка, только запись дедморозвских шуток — заранее.Даже не чаяли, что наш сервис взорвет интернет. По объявлениям тут же начались звонки. Но не от клиентов…А СПРАВКА ЕСТЬ? А ЕСЛИ НАЙДУ?— Дедушка давно переболел? Антисептики вы в мешке с подарками носите? А Снегурочка температуру регулярно измеряет?Такими вопросами нас атаковали по телефону. Но нет, это не мамы и папы так резво откликнулись на объявление. Первыми нам стали звонить наши коллеги — журналисты. Откуда им было знать, что сказочные герои — их же конкуренты. А мы не стали отказывать в интервью: пиар нам в бизнесе пригодится.Правда, вскоре досталось от злопыхателей в соцсетях. Особенно критиканы покушались на честь Деда Мороза. То возмущались, что седых бровей не хватает, то усмехались, что худой слишком.Вскоре волнами хайпа к берегу наших надежд прибило и первого клиента.— Нужно поздравить сына и дочку. 29 декабря нас ждут на улице Русской, — объявила Снегурочка, приняв звонок от заказчицы.— А где это — Русская?— Не знаю, разберемся.Открыли карту, разобрались — 25 километров от центра города. И это — в самый разгар декабрьских пробок.— Снегурка! Пожалей наших сказочных оленей. Не доскачут же, сдохнут в пути. Мы же за такси втрое больше отдадим, чем заработаем. Мне бороду в ломбард сдавать придется.В итоге убедили клиентов купить «тренд сезона» — поздравление по удаленке. И нам проще, и им экономней: вместо тысячи рублей возьмем всего двести.— А поздравьте еще, пожалуйста, двух бабушек, дедушку, дядю, ну и нас с мужем. Такое ведь возможно? — Вдруг, запросила клиентка.Почему бы и нет, нам не жалко. Правда, имен получилось много. Хотели даже шпаргалку себе писать с именами, да не придумали, куда прятать.Запоминая имена, мы не знали, что судьба уготовала для нашей памяти новое испытание. Позвонила еще одна клиентка:— Сыну 4 года. Он знает название всех стран и флагов на карте мира. А еще мечтает отправиться в путешествие. Хочет съездить в Того или Кирибати. Можете еще Восточный Тимор упомянуть.— К какому бате хочет съездить? Можно по слогам? — Острим мы по телефону, но, конечно, на все соглашаемся.— Ну, что, запишем поздравления из офиса? — Обсуждаем мы кульминацию нашей работы.— Ага, Дед Мороз на фоне подшивок и Снегурочка за компьютерным столом. Не годится! Нужна елка. Или новогодний интерьер.Идем искать локацию для съемок. Попробовали в парке — Снегурочка инеем покрылась, пока дошли. Стали пристраиваться к елочкам у бизнес-центров — не то. То игрушки не очень, то сама зеленая красавица — не красавица. В очередное офисное здание зашли погреться, а там — камин! Да украшен по-новогоднему: с носками для подарков от Санты, со светящейся фигурой оленя.Только пристроились снять поздравление, перед нами возник деловой тип лет тридцати.— Вы что тут делаете? Снимаете видео? А согласование вы получали?— Конечно, получали! В администрации Великого Устюга.— Вот в Утюге и снимайтесь. А здесь — нечего!В конце концов, место для видеопоздравления мы нашли на площади Ленина — у главной ели Новосибирска. Все получилось, мамы и папы остались довольны, прислали нам гонорары. Заработок, конечно, не велик — разве что на шампанское с мандаринами.А еще пока записывали приветствия для юного географа и большой семьи с двумя ребятишками, сделали дюжину селфи. Прохожие подходили, просили сфотографироваться с ними. А мы — только за. И денег за это не надо. Главное — эмоции.С Новым годом!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru