Александра Каюмова купила дочке таксу из питомника в Новосибирске с доставкой в Ханты-Мансийск. С поезда щенка забрали истощенным, врачи выявили у него собачий коронавирус и через несколько дней малыш умер. Заводчица уверена, щенок мог заболеть в дороге, а покупательница, что ей продали больную собаку. Подробности этой печальной истории — в материале КП-Новосибирск.ПОДАРОК ДЛЯ ДОЧКИПятилетняя дочь полгода упрашивала Александру Каюмову: «Мама, мама, хочу мини-таксу!». Женщина в итоге сдалась и решила обрадовать девочку под Новый год. Александра сейчас на четвертом месяце беременности, хлопот хватает, поэтому поиском питомца занялась с помощью интернета. Но в родном Ханты-Мансийском автономном округе не нашла ни одного питомника мини-такс.Ближайшим городом «собачников» оказался Новосибирск, там с помощью «Авито» нашелся подходящий питомник. Его хозяйка Ольга казалась надежной заводчицей, ведь женщина уже более 15 лет растит чемпионов и продает щенков по всей России. Александра решила не заморачиваться с родословной и купила просто породистого щенка с ветпаспортом, но без громкого имени родителей. Заодно и сэкономили.— Я заплатила за собаку 20 тысяч, мне предложили выбрать способ доставки: поездом или самолетом. Решили отправить щенка поездом — всего полутора суток езды, билет семь тысяч рублей. Заводчица мне так и не прислала видео, как отправляет собаку. Когда мы забрали щенка на вокзале, то ужаснулись — он выглядел истощенным, как скелет обтянутый кожей, — рассказала КП-Новосибирск Александра Каюмова.Женщина привезла щенка домой. Только радость от долгожданного сюрприза омрачилась страхом. Мини-такса еле стояла на ногах, у нее текло изо рта, из глаз, собаку рвало. Бедное животное тотчас увезли в ветклинику. Там ветврачи взяли анализы, поставили уколы. Вторую ночь мини-такса провела уже под капельницей.— Врачи поставили диагноз — кишечно-вирусная инфекция, коронавирус собак. Антибиотики и уколы витаминов не помогли, и на третий день у щенка остановилось сердце. Только потом я почитала отзывы. Этот питомник и другим покупателям рассылает больных щенков, которые гибнут в 90% случаев. Но самое ужасное — мой ребенок видел, как щенок умирал. А заводчица даже деньги не вернула, — написала Александра Каюмова.«ПРОВОДНИКИ ДОИГРАЛИСЬ»Хозяйка питомника Ольга возражает — она оплачивала лечение собаки и даже предлагала взамен погибшей собаки мраморного щенка, но Александра отказалась и накричала на нее. Заводчица говорит, что уже 30 лет занимается собаками, имеет титулы и сертификат Российской кинологической федерации.— Бывали случаи, когда щенки гибли после пересылки в поезде, поэтому я всем советую самолет. В вагоне проводники могли достать щенка, поиграть с ним, покормить, пофотографироваться, а в итоге травмы, инфекции, смерть. У этого щенка мини-таксы была прививка в паспорте, в том числе от коронавируса. Единственное, собака могла подхватить глистов, но я предупреждала хозяйку сразу проверить его по прибытию и сделать повторную прививку. Щенок в поезде мог что-то не то лизнуть, а я крайней осталась, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка питомника Ольга Якимова.Покупательница не согласна с версией про игры проводников, ведь клетка была опечатана и в поезде никто таксу не трогал. А вот заводчица сама перед отправкой призналась сибирячке, что переживает, что «щенок был вялый». И обещанное видео перед самой пересылкой не сделала, а вместо этого якобы по ошибке прислала ролик сестры.— Ольга предлагала нового щенка, но после такого ада мне никаких щенков не надо. Ребенок все это видел, теперь у дочки травма, да и я — взрослый человек — еще долго не смогу от этого оправиться! Я узнала, что в приюте творится полнейший беспредел, на них жалобы писали в ветнадзор и «Роспотребнадзор», — сообщила Александра Каюрова. — Хочу, чтобы прокуратура проверила этот приют, как там содержатся животные и почему высылают больных собак.Хозяйка погибшего щенка уточнила — окончательное заключение о смерти будет готово завтра и по его результатам женщина намерена подать в суд. Юристы уверены — доказать смерть щенка по вине заводчика можно.КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА«Вскрытие покажет»Новосибирские юристы сообщили — животному должны были сделать ветеринарную справку. Но в данном случае доказать вину в смерти собаки должно вскрытие.— Вопрос в том, чья вина — перевозчика или отправителя собаки. Если врачи выяснят, что органы собаки страдали от болезни больше пяти дней — усматривается отвественность отправителя. Можно предъявить гражданский иск о защите прав потребителей, продавец будет обязан вернуть деньги и заплатить штраф. Также это повод для ветнадзора и Роспотребнадзора провести проверку питомника, — сообщила новосибирский юрист Инесса Рябинина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru