«6 лет 7 месяцев и 24 дня — столько понадобилось, чтобы отстоять правду»: так на своей страничке во ВКонтакте написал вчерашний подсудимый Александр Филиппов. За убийство брата его задержали весной 2014 года. Все это время парня то признавали виновным, то оправдывали. После очередного приговора отправили в колонию строго режима, но потом вернули на свободу. И вновь отдали под суд… Не могли решить: убийца он, или невиновный.В конце концов суд назначил очень простую экспертизу, которая перевила: 28-летний новосибирец признан невиновным. Наверное, уже окончательно.СЛОМАЛ НОС, УБИВАЯ БРАТА?Два брата — Саша и Леня — мальчишками жили в маленьком городке Иркутской области. Учиться переехали в Новосибирск. Саша (он на два года старше) первым поступил в местный политех, но провалил сессию и отслужил в армии. Леня пытался удержаться в университете, но был на волоске.Жили в однушке, которую купила мать: студент — в комнате, вернувшийся из армии брат — на кухне.И вот в апреле 2014-го старший звонит в полицию: «У меня брат умер». Когда приехали полицейские, объяснил: зашел в комнату, увидел Леню лежащим на полу, растолкать не удалось. Сотрудники сперва поверили, но потом вернулись за Александром: «вы задержаны по подозрению в убийстве».Да и как не подозревать. У покойного сломан нос, ножевая рана в животе. Посторонних в квартире не было (старший брат сам это признал). Значит, кто убил? Очевидно же: он сам.Ножевая рана оказалась пустяком — умер парень не от нее. Но этот факт не снял обвинений. Эксперты тогда решили: задушен. Ну, и следствие нарисовало картину событий. Дескать, братья не поделили квартиру, старший напал, атаковал младшего с ножом, да не удачно. В конце концов задушил.— Нож я сам отдал полиции. Нашел его во время уборки уже после того, как из квартиры забрали труп брата. Если бы я убивал его, разве передал бы полиции нож? Разве я упомянул бы о нем? — рассуждал, отвечая на вопросы КП-Новосибирск Филиппов-старший.Еще на месте происшествия оказались упаковка обезболивающего и шприц. Их сразу заметили и положили к вещдокам. А судмедэксперты позже дали заключение: лекарство нашли в крови погибшего. Это как понимать? Убийца вколол жертве анестезию, смягчил страдания перед смертью?— Думаю, ночью Леня совершил суицид, — считает Александр. — А асфиксия — это реакция организма на лекарство, аллергия на него.Но как же сломанный нос? Эксперты давали разные заключения. Получалась, например, такая версия: умирая, парень мог упасть и сломать себе нос. А ножевая рана — так ее парень мог нанести себе и сам: потому и не глубокая, что слишком жуткий способ свети счеты с жизнью.В пользу версии о суициде оказалась и генетическая экспертиза. Если между парнями была схватка, значит, на одежде Леонида могли остаться следы преступника. Волосинки, перхоть, кровь, капля слюны… Да что угодно!— Стали проводить генетическую экспертизу. Взяли вещи брата, я сдал слюну для проверки. И никаких совпадений не нашли. То есть никаких следов схватки между мной и Леней нет, — говорит Александр.СУИЦИД С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТА?Еще один вещдок — Ленин компьютер. В истории браузера оказались любопытные запросы, например: «как сделать внутривенный укол самому себе». Соблюдая требования Роскомнадзора, мы не станем приводить другие цитаты, которые более откровенно говорят: кто-то искал способ свести счеты с жизнью.Есть и свидетель, выступающий за невиновность Александра, — его подруга и тезка Саша Никитенко:— Леня сам рассказывал мне, что зарегистрирован на форуме самоубийц. Одна девушка даже давала ему советы, как уйти из жизни. Он и раньше делал такие попытки…Вот и мама обоих братьев поверила старшему. А младший говорит, действительно, мог свести счеты с жизнью, был склонен. Толчок — хвосты в универе: студент, действительно, сильно задолжал по итогам сессии.Вот и думай с такими аргументами: убийство, все же совершено, или суицид? Очередной суд счел, что Филиппов лишь лжет, и отправил того в колонию строго режима. Тот отсидел без малого два года, когда суд уже Верховный отменил приговор и спустил дело обратно в Новосибирск на очередное разбирательство. Здесь коллегия поставила экспертам вопрос, на который надо было ответить давным давно: а кто в аптеке ампулы и шприц покупал.— По выписке из банка установили: покупки были сделаны с карточки Леонида, — рассказала КП-Новосибирск о результате адвокат Ольга Ковалева.Она была со своим подзащитным с самого первого суда. Говорит, сразу решила, что будет добиваться оправдания до конца. И добилась!Понятно, что в аптеку с картой парня мог пойти и брат. Но все же аргументы в пользу невиновности для суда перевесили.Только на этом дело не заканчивается. Впереди — новые суды. Но уже не Филиппов и его адвокат будут доказывать невиновность, а, скорее, наоборот. Ковалева вместе со своим подзащитным готовят серьезный иск за шесть с половиной лет преследования и за время, проведенное в колонии. Сумму, которую намерены отсудить у государства, пока не называют, но это явно будут миллионы рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСледствие ведет обвиняемый: новосибирец на суде пытается доказать, что не убивал родного братаСледователи и судьи четвертый год разгадывают причину смерти студента: убийство или суицид (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru