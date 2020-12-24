Который день интернету не дает покоя Аленка из Нововоронежа. Скульптуру с недоброжелательным лицом высмеяли уже все, в итоге постамент убрали через три дня после установки. И вот только шумиха утихла, как пользователи соцсетей нашли «сестру» Аленушки — в Новосибирске. Памятник с не менее суровым лицом встречает сибиряков на аллее Друзей. Появилась она на улице Бориса Богаткова в августе, а вот свою порцию «славы» получила только сейчас:— Когда вижу такое — дико ржу. Одна другой краше!— Эта же еще хуже!— Парад уродов какой-то! — не скупятся на «комплименты» комментаторы.Кстати, «сестра» Аленки изображена в компании парней, в лица которых детям лучше не всматриваться, а не то ночные кошмары замучают. Постамент был возведен на деньги застройщика рядом стоящего жилого комплекса.Корреспонденты КП-Новосибирск связались с архитектором аллеи и автором проекта — Артемом Ледяевым. Он про шутки в соцсетях не слышал и с комментаторами в чем-то даже… согласен.— Изначально композиция согласовывалась абсолютно другая: дети запускают воздушного змея, а рядом с ними — собака, как символ дружбы. Задумывалось, что будут именно детские лица, был нарисован эскиз. Но то, что получилось в итоге…. Это небо и земля! Результатом — именно воплощением — никто не доволен, хотя идея была позитивная — показать друзей, веселых, играющих, — рассказал КП-Новосибирск Артем Ледяев.— Почему так получилось-то?— Цена красивой композиции, которая была на эскизе, в пять раз превышала те средства, которые закладывались на нее в бюджете проекта: она стоила около 2,5 миллионов рублей. Но нашли подрядчика, который взялся за работы за полмиллиона рублей. Никто не ожидал, что все так получится, но уже времени оставалось мало, надо было завершать проект...— А на чем подрядчик сэкономил, как думаете?— Эти ребята изготовили очень грубый металлический каркас, обшили его металлом толщиной примерно 1,5 — 2 миллиметра, сделали грунтовку, зашпаклевали и просто покрасили, патину и бронзу нанесли. Потому и результатом никто не доволен…— А как вы относитесь к начавшемуся стебу в соцсетях?— Говорить можно много чего, ну а с другой стороны: покажи, что ты сделал для этого города? Тут хотя бы люди пытались что-то сделать! Понятно, что с этой композицрей что-то пошло не так, но в целом аллея же получилась хорошая. До того, как там начали делать аллею, там была практически помойка, дикие заросли клена и куча битого стекла — раньше там вообще располагались заброшенные погреба. А сейчас — это ухоженная аллея. Да, композиция не удалась, не спорю. Но здесь вопрос бюджета был, к тому же застройщик это все делал за свои деньги. И, кстати, местные жители довольны, им все нравится, они благодарили.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНововоронежскую жуткую Аленку продадут на аукционеСудьбу памятника решили на совещании, которое прошло 23 декабря в администрации Нововоронежа (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru