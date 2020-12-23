Поездка на Мальдивы для Ирины* была подарком на день рождения: когда сибирячка планировала путешествие вместе с мужем и маленькой дочкой, ни о какой пандемии коронавируса еще и речи не шло.- Турагента мы выбрали по рекомендации знакомой: самостоятельно организовывать путешествие не рискнули - слишком далеко острова от Новосибирска, - объяснила КП-Новосибирск Ирина. - Путевки на меня, мужа и годовалую дочку обошлись в 208 тысяч рублей на 7 дней. Вылетали на отдых мы из Москвы.Тогда все границы еще были открыты, так что долетели новосибирцы без проблем.- Вот только после прилета нас переселили в другую гостиницу: объяснили тем, что клиентов немного, поэтому размещают их компактнее. В номере все было в порядке, так что претензий у нас нет, - рассказала Ирина.Неприятности начались вечером 22 марта, в день рождения сибирячки.- На следующий день, 23 марта, мы должны были улетать, и вот вечером в мой день рождения узнали, что наш рейс из-за пандемии отменили, - описывает события того дня Ирина. - Мы до последнего надеялись, что его также решили отменить в целях оптимизации. Мы сообщили обо всем турагенту, нам сказали, что надо ждать, когда утром откроется московский офис. Но вот только из отеля нас выселили. И только к вечеру туроператор оплатил нам дополнительную ночь в отеле. И прислал письмо, что нам нужно купить обратные билеты за свой счет, а это 96 тысяч рублей. Хорошо, что у нас собой была кредитная карта - ей мы и воспользовались.Переночевала семья в отеле.- По сути в гостинице мы пробыли 12 часов. А утром за свой счет улетели в Россию, - говорит Ирина.В Новосибирске супруги написали претензию на туроператора Coral Travel и передали ее в турагентство «ДримТур» - услугами именно этой фирмы они воспользовались. Но деньги им до сих пор так и не вернули. Вот как это объяснили в компании.- Не путайте турагента и туроператора: мы только продаем туристический продукт. За все проблемы с перелетами отвечает туроператор. Семья действительно написала претензию, мы передали ее туроператору, но ответа нет, - заверила КП-Новосибирск персональный менеджер Арина. - Что касается покупки билетов, мы не должны были ничего оплачивать туристам. Если бы их рейс был чартерным, то их вывезли бы бесплатно. А у них были билеты на регулярный рейс, так что ни о каком бесплатном вылете речи не шло.Сибиряки подали в суд и требуют выплатить им 605 тысяч рублей: и стоимость билетов, и штраф за то, что не ответили на претензию вовремя, и штраф за нарушение закона «О защите прав потребителей», и компенсацию морального вреда. Вот только на суде выяснилось, что в договоре, который был составлен с туристами, туроператор был указан неверно. Вот как прокомментировала ситуацию правозащитник Ульяна Захарова, которая представляет интересы сибиряков в суде:- Туроператоры часто используют подобные схемы: регистрируют несколько юридических лиц под одной торговой маркой (в нашем случае Coral Travel) и заключают между собой агентские договоры, где выступают по отношению друг к другу то туроператором, то турагентом. При этом все эти юридические лица зарегистрированы в реестре туроператоров и согласно агентскому договору могут выступать в отношениях с туристами как туроператорами, так и турагентами. В свою очередь такие турагенты заключают от своего имени субагентские договоры с фирмами, уже реально продающими туристам тур. И все бы ничего, но турист, может, и знать не знает, кто именно в этой длинной цепочке несет ответственность за надлежащее оказание туристских услуг туристу и является настоящим туроператором. Так получилось с новосибирцами. Они приобрели путевку в турагентстве в Новосибирске с вывеской «ДримТур» (по документам ООО «АртСпа»). В договоре был указан туроператор ООО «ТО КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР». Однако, как выяснилось на судебном заседании и как утверждает туроператор, указанный в договоре, в отношениях с туристами фигурирует еще один туроператор - ООО «Корал тревел», который якобы и является надлежащим ответчиком по делу и несет ответственность перед туристами за некачественно оказанные туристские услуги.Суду еще предстоит разобраться в этом вопросе. Кроме того, туристы направили заявление о возбуждении дела об административном правонарушении в управление Роспотребнадзора по НСО и Федеральное агентство по туризму.* Имя изменено.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru