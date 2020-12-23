«Не старайтесь справиться сами»: медик рассказала о возможных последствиях коронавируса

Татьяна Александровна Тищенко, директор сети клиник «1 + 1». Личный архив.

Врачи заявляют о том, что COVID-2019 поражает многие органы, а последствия инфекции могут оставить в организме неприятный отпечаток. Руководитель клиники для всей семьи «1 + 1» Татьяна Тищенко в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала, как восстановиться после коронавируса.

Медик уверена, что любое перенесенное заболевание требует реабилитации. Тем, кто переболел «короной», по ее словам, необходимо правильно питаться, выбрать оптимальный двигательный режим и нормализовать режим сна.

- В рационе в первую очередь необходимо увеличение компонентов растительной пищи, а также оптимальное соотношение белка. Кроме того, мы рекомендуем снизить потребление хлебобулочных изделий и сахаросодержащих продуктов, особенно сладких газированных напитков, - рекомендует руководитель клиники.

Татьяна Александровна считает, что коронавирусным пациентам реабилитацию нужно начинать с первого дня заболевания и во главу угла ставить психическое здоровье.

- Дело в том, что вирус поливалентный. Он поражает и легочную ткань, и нервную систему - и здесь очень важно сохранять стабильное психическое состояние, поскольку болезнь - это серьезное испытание, - утверждает Татьяна Тищенко.

По наблюдениям медика, многие пациенты, которые перенесли коронавирус, впадают в панику и депрессию, и связано это, по ее мнению, именно с поражением нервной системы.

- Не старайтесь справиться сами - звоните по бесплатным линиям психологической помощи и получайте психологическую поддержку, - настаивает врач.

Кроме того, эксперт призывает не паниковать, если вдруг пропало обоняние и отключились вкусовые рецепторы. Татьяна Тищенко связывает этот симптом коронавируса с поражением нервной ткани. Такое состояние, по словам собеседницы, может длиться от нескольких дней до полугода.

Эксперт уверена, что окончательно справиться с последствиями коронавируса поможет комплекс реабилитации, который с учетом индивидуальных особенностей, пола, возраста и объема поражений органов пациента разработает врач. В него могут входить инфузионная терапия, таблетированные препараты, озонотерапия, физиотерапевтические процедуры. А залогом успеха, по словам Татьяны Тищенко, является оптимально подобранное лечение.

- Сроки интенсивной реабилитации в условиях клиники - от 5 до 10 дней. Также в течение 2 - 3 недель продолжается медикаментозная поддержка пациента вне стен медучреждения, - рассказала медик.

Клиника для всей семьи «1 + 1»

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