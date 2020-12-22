«Я мешал ему парковаться на газоне»: режиссер пожаловался на соседа, который оттащил тросом его иномарку и бросил ее на середине дороги

Новосибирец прицепил трос к машине соседа и отбуксировал ее на середину проезжей части. Фото: Кадр из видео

Новосибирец прицепил трос к машине соседа и отбуксировал ее на середину проезжей части. Автомобиль мешал ему парковаться на газоне около дома. Инцидент произошел 12 декабря: все происходящее снял на видео из окна владелец «эвакуированного» авто — режиссер Виктор Петришин.

— Этот сосед живет в нашем доме не так давно. До этого инцидента я с ним никак не пересекался, только изредка видел на улице. Вместе со своими друзьями он выделил на территории газона себе парковочное место: вбил там столбы и натянул цепочку. А у нас около дома парковка небольшая, поэтому многие, когда мест там уже нет, ставят свои машины вдоль дороги. Так и я тогда поступил, когда поздно приехал, — рассказал КП-Новосибирск Виктор Петришин. — И вот мое авто мешало соседу проехать на свою «парковку». Сначала он начал мне просто пинать машину, чтобы сработала сигнализация. Видимо, он ожидал, что я выйду и ее отгоню. Но я из окна сказал ему отойти от моей машины и убирать ее, естественно, не пошел. Потом я заметил, что сосед сел за руль своего авто, немного отъехал назад, а потом вышел и прицепил к моей машине трос! Я тогда начал снимать все происходящее на видео и сказал жене вызывать полицию. Машину мою он в итоге отодвинул на дорогу и спокойно заехал на газон!

В результате такого маневра, машина сибиряка оказалась поцарапана. Виктор уже получил на руки результаты экспертизы: согласно документу, восстановление бампера будет стоить 7,6 тысячи рублей. Но режиссера больше волнует не возмещение материального ущерба, а чтобы выходка его соседа не осталась безнаказанной.

— Если в полиции к этому делу должного внимания не проявят, то я пойду в прокуратуру, в суд. Но справедливости добиваться так или иначе буду. Просто не хочется, чтобы ему все сошло с рук. Компенсацию я, конечно, получить рассчитываю, но факт восстановления справедливости волнует меня намного больше, — говорит Виктор Петришин.

Мы решили спросить у юриста Константина Зиновьева, на что же все-таки может рассчитывать режиссер и какое наказание на самом деле может понести его сосед.

— Мужчина будет обязан возместить ущерб, согласно экспертизе. Увы, произошедшее нельзя классифицировать как ДТП, поэтому данный ущерб не попадает по ОСАГО или КАСКО. Тем не менее, исходя из того, что сумма ущерба здесь совсем не большая, классифицировать его как уголовное преступление нельзя. Поэтому возмещение ущерба будет регулироваться в рамках гражданско-правовых отношений. Кроме того, саму ситуацию можно классифицировать неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Проще говоря — угон. Что соответствует статье 166 УК РФ. И наказание за это преступление может быть как в виде штрафа до 120 тысяч рублей, так и ареста сроком до 6 месяцев или лишения свободы сроком до 5 лет. А что касается парковки на газоне — за это тоже грозит штраф, от 1 до 2 тысяч рублей для физического лица, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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