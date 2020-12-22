Как сложилась жизнь сиамской близняшки из Новосибирска, которая чудом выжила во время разделения с сестрой

Девочек оперировали в столичной клинике. Фото: личный архив героя.

Четыре года назад на свет появились сиамские близнецы Алиса и Алина. Малышки родились со сросшейся печенью и кожей. Мама Вероника Игнатьева рожала в столичной больнице, где хирурги разделили сестер. Операция прошла успешно, но спустя несколько месяцев одна малышка умерла от остановки сердца. Корреспондент КП-Новосибирск разыскал семью Вероники и узнал, как сейчас живет Алиса и как изменилась жизнь семьи после смерти Алины.

СИБИРСКИЕ ЗИТА И ГИТА

Для Вероники это была третья беременность. Еще на УЗИ сибирячке сказали, что у нее в утробе сиамские близнецы. Медики всячески старались избежать рисков и возможных осложнений после родов, поэтому отправили женщину в московскую клинику.

— Имена для девочек — Алиса и Алина — мы с мужем придумали давно. Я рожала в Москве, а дома меня ждали муж и двое сыновей, — рассказала КП-Новосибирск Вероника Игнатьева, мама сиамских близнецов.

Алисе уже четыре года. Фото: instagram.com

Было принято решение провести операцию по разъединению малышек сразу после их рождения. Эту ответственную миссию доверили Александру Разумовскому — известному профессору, который уже имел опыт подобных операций. В 2003 году он успешно разделил взрослых сиамских близнецов — Зиту и Гиту.

28 июня в московской клинике имени Филатова провели сложную операцию по разделению Алины и Алисы, которая длилась 10,5 часа и закончилась успешно. Однако сердце Алины оказалось очень слабым.

— Смерть Алины была страшным ударом для нас всех. Не прошло и дня, чтобы я не вспоминала о ней, — говорит Вероника.

Вероника родила еще двух девочек-близнецов. Фото: instagram.com

БЕРЕМЕННА — И СНОВА ДВОЙНЯ

Прожившую на свете всего два месяца Алину родители похоронили в Новосибирске. Время шло, боль утихала — и вдруг Вероника узнала, что снова беременна. Алисе тогда было два годика, и семья очень волнительно восприняла эту новость. Но еще большим сюрпризом стало то, что УЗИ снова показало близнецов, к тому же девочек.

— Это у нас в семье на генетическом уровне: двойняшки и близняшки, — улыбается сибирячка. — Наверное, это и для нас второй шанс после потери Алины.

Алисе очень нравится петь. Фото: instagram.com

К счастью, юные крошки Диана и Милана появились на свет здоровенькими. Вероника вместе с мужем Иваном вскоре переехали из Новосибирска в родной город Кулунду Алтайского края.

— Нам стало не комфортно жить на съемной квартире в Новосибирске, поэтому мы и вернулись. Тут у нас есть свое жилье. Ваня устроился на работу автомехаником, а я сижу дома с детьми, — говорит многодетная мама.

Несмотря на переезд, Вероника вместе с мужем регулярно приезжает в Новосибирск на могилку к сиамской близняшке.

— Четыре раза в год бываем на кладбище. Алису и других ребятишек с собой не берем. Дочке еще рано знать, что у нее была сестра. Вот вырастет, тогда и расскажем, — объясняет женщина.

Братья всегда готовы защитить сестер. Фото: instagram.com

«МАМА, ПОЧЕМУ У МЕНЯ ЖИВОТИК В ШРАМИКАХ?»

Сейчас Алисе четыре года, и с виду она веселый и здоровый ребенок. Мало кто знает, что из-за операции по разделению с сестрой у нее теперь нет пупка и искусственная брюшная стенка. По словам Вероники, ребенок иногда замечает, что отличается от братьев и сестер.

— Она может спросить: «Мама, а где мой пупок?» или «Мама, а почему у меня живот в шрамиках?» Я показываю свой живот и отвечаю: «Смотри, доченька, у меня тоже шрамы есть. Ничего страшного», — признается Вероника. — Когда ей будет лет 11, сделаем еще операцию, чтобы укрепить брюшную стенку, ведь ребенок растет.

Вероника не рассказывала девочке о сестре. Фото: instagram.com

Инвалидность девочки никак не влияет на ее активность и жизнерадостность. Она с большим удовольствием собирается по утрам в детский сад. В предновогодние дни Алиса бежит в любимую группу с особенным настроением, ведь в самом разгаре подготовка к утреннику. Девочка с упоением учит стихотворение для Деда Мороза и выбирает костюм, в котором пойдет на елку.

— Мы еще посещаем социальную реабилитацию. Нас туда соцзащита отправила. Дочь развивает мелкую моторику рук: клеит, красит, лепит… Недавно на конкурсе стихотворение рассказывала, — хвалится успехами дочери Вероника.

Алиса хочет пойти в музыкальную школу, мечтает выступать на сцене и стать певицей. Но родителям совсем не важно, кем она станет и какую профессию выберет. Они уже сейчас гордятся своей уникальной девочкой, ведь самое главное, что она жива и рядом, а большая и дружная семья всегда поможет и поддержит в трудную минуту.

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