К 100-летию ГОЭЛРО: развитие электросетей Новосибирской области неразрывно связано с развитием региона

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Реализация этого плана сформировала, по сути дела, всю отечественную экономику и до сих пор в значительной мере ее определяет.

Сегодня, в день 100-летия принятия плана ГОЭЛРО, предлагаем вспомнить об основных вехах становления и развития энергетики в Новосибирской области, ведь эти ключевые этапы тесно переплетаются с историей развития региона и всей страны.

Выполнение плана активно началось во всех уголках страны, в том числе и в Сибири. Практически одновременно с возникновением города Новониколаевска начинается история его электрификации. К началу 1920-х годов электрические сети охватывали лишь участок Красного проспекта и центральную часть города. Но с пуском турбин ТЭЦ-1, а затем и ТЭЦ-2 электрификация города стала развиваться бурными темпами. И уже в 1933 году был открыт Новосибирский энергетический комбинат, одним из подразделений которого стало управление электросетей. Общая протяженность обслуживаемых сетей составляла тогда всего 81 километр воздушных и 69 километров кабельных электрических линий, 47 трансформаторных подстанций общей мощностью 3715 кВт.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Историческая справка

• 21 февраля 1920 года создана Государственная комиссия по электрификации России.

• 22 декабря 1920 года принят план Государственной электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов.

• 21 мая 1933 года создан Новосибирский энергетический комбинат, одним из подразделений которого являлось управление электросетей.

• Январь 1937 года - на базе управления Новосибирского энергетического комбината организовано Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства «Запсибэнерго».

• 17 июня 1944 года РЭУ «Запсибэнерго» переименовано в Новосибирское районное энергетическое управление «Новосибирскэнерго».

• 15 марта 1958 года в составе РЭУ «Новосибирскэнерго» организованы Новосибирская высоковольтная электросеть и Новосибирская городская электросеть.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

• 15 февраля 1964 года в составе РЭУ «Новосибирскэнерго» организованы Татарские электрические сети, Западные электрические сети, Чулымские электрические сети, Приобские электрические сети, Черепановские электрические сети.

• 23 сентября 1967 года в составе «Новосибирскэнерго» организованы Карасукские электрические сети.

• 10 сентября 2003 года организован филиал «Электрические сети» ОАО «Новосибирскэнерго» путем слияния всех филиалов электрических сетей.

• 1 октября 2004 года создано Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети».

• 14 июня 2012 года Закрытое акционерное общество «Региональные электрические сети» переименовано в Открытое акционерное общество «Региональные электрические сети».

• 22 июля 2015 года ОАО «РЭС» с учетом требований Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» получило название Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенно - АО «РЭС»).

Аппарат управления АО «РЭС». Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

На сегодняшний день, спустя десятилетия, 85% электросетей Новосибирской области обслуживает одно предприятие - Акционерное общество «Региональные электрические сети», признанное системообразующим на федеральном уровне. В зоне ответственности компании находится внушительное энергохозяйство - более 14 тысяч подстанций и 53 тысяч километров линий электропередачи различных классов напряжения.

Новые мощные подстанции и высоковольтные линии были построены благодаря самоотверженной работе энергетиков, обеспечивших потребность в электрической энергии в периоды масштабной индустриализации страны, эвакуации в Сибирь десятков промышленных предприятий, послевоенного восстановления и строительства, развития промышленности и сельского хозяйства в районах области.

Вехи электрификации в Новосибирской области

1930-е годы.

Самый тяжелый период в истории эксплуатации электросетей. С 1926 года не проводилась реконструкция и увеличение пропускной способности электрической сети, тогда как в городе велось массовое коммунальное и промышленное строительство и электрические нагрузки стремительно росли. К тому же остро стоял кадровый вопрос.

1940-е годы.

Война заставила отложить работы по усовершенствованию электросетевого хозяйства до лучших времен. В 1941 году в Новосибирск было эвакуировано более 150 предприятий. Новосибирские энергетики-сетевики принимали активное участие в работах по электроснабжению эвакуированных заводов и жилья для персонала. Нагрузка на энергосистему, начавшая резко расти по мере прибытия в город все большего количества эвакуируемых из западной части страны производств, вновь ставила на первое место задачу увеличения мощностей.

1950 - 1960-е годы.

Электрификация Транссибирской железнодорожной магистрали и развитие сельского хозяйства области на рубеже 1950 - 1960-х годов повлекли за собой дальнейшее развитие энергохозяйства Новосибирской области. По мере увеличения объемов электрификации на территории области создавались предприятия электросетей и в районах. В городе ведется активное строительство сетей 110 кВ, производится массовая замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, вносятся рационализаторские предложения, разрабатываются новые методы работы.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

1970-е годы.

В регионе и прежде всего в Новосибирске возводятся многоэтажные жилые дома, многочисленные административные здания, мощные заводы-гиганты. Город разрастается, требуя больше электроэнергии. Поэтому перед предприятием встают непростые задачи по вводу новых мощностей в электрических сетях.

1980-е годы.

Сотрудники сетевого предприятия активно участвовали в реализации знаковых проектов в формировании транспортной инфраструктуры региона, в том числе в строительстве Новосибирского метрополитена, который был сдан в эксплуатацию 7 ноября 1986 года. Продолжалась работа по улучшению схемы электроснабжения потребителей города. Это десятилетие характеризуется активной работой по выработке технической политики и изучению нового оборудования и технологий.

1990-е годы.

Эпоха глобальной компьютеризации. Для автоматизации и ускорения производственных процессов на объектах электросетевого хозяйства начинает внедряться современное программное обеспечение.

2000-е годы - настоящее время.

Необходимость обеспечения подключения новых потребителей к электрической сети в связи с бурным ростом города Новосибирска и его агломерации - вот главная задача, с которой предприятие вступило в новое тысячелетие. Особым пунктом в работе стало повышение требовательности потребителей к надежности электроснабжения. Старые сети с напряжением 3 кВ ликвидируются, закрываются маломощные подстанции. Вместо них появляются сети и подстанции на 6 кВ, на высоковольтных подстанциях выполняется замена силовых трансформаторов с увеличением мощности. Предприятие ведет работу по усовершенствованию технологий эксплуатации сетей с изучением и внедрением новых видов материалов и оборудования. Наступает эра цифровой трансформации энергосистемы региона!

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В настоящее время АО «РЭС» продолжает расти и развиваться, выполняя основную задачу по обеспечению качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области. В последние годы ведется активная работа по внедрению инновационных технологий и вводу в эксплуатацию последних разработок в сфере различных цифровых систем, на вооружение специалистов поступает новейшее оборудование, в рамках инвестиционной программы реализуются крупные инвестиционные проекты, имеющие высокую технологическую и социальную значимость. Все это в итоге способствует масштабному развитию инфраструктуры региона.

Еще столетие назад, на старте реализации плана ГОЭЛРО, большим достижением считалась лампочка Ильича в отдаленном сибирском селе. Сегодня в регионе построены мощные центры питания и современные электрические сети, которые не только снабжают электроэнергией самые отдаленные уголки области, но и дают возможность развиваться жилищному строительству, научно-техническим и промышленным предприятиям, а также агропромышленному комплексу высокими темпами. А самое главное - в дома миллионов жителей Новосибирской области поступают свет и тепло.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

За этим гигантским скачком экономического и научно-технического прогресса стоит каждодневный и круглосуточный труд энергетиков. И неслучайно их профессиональный праздник был учрежден именно 22 декабря - в память о дне принятия плана ГОЭЛРО.

День энергетика - это праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному, но очень значимому делу - обеспечению людей светом и теплом. Работать в сфере энергетики всегда считалось престижным, а быть энергетиком - почетно. Высокое напряжение, круглосуточный режим работы и повышенная ответственность - удел крепких, мужественных людей. Энергетиков всегда отличают особая сплоченность, взаимовыручка и готовность к любым испытаниям.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Энергетика - это отрасль, на которой, как на прочном фундаменте, держится вся производственная и экономическая деятельность, повседневная жизнь любого человека. Сегодня от профессионализма, компетентности, опыта работников АО «РЭС» зависит не только надежное функционирование энергетического комплекса и тесно связанных с ним отраслей, но и благополучие жителей всей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

АО «РЭС» поздравляет всех работников энергетической отрасли с вековым юбилеем плана ГОЭЛРО и профессиональным праздником - Днем энергетика! Желаем крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, новых профессиональных успехов, уверенности в своих силах и оптимизма. Особые слова благодарности - ветеранам отрасли, именно они закладывали фундамент мощнейшей энергетики современной России.