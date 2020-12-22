«Хватит, ты же его задушишь!»: пьяная сибирячка избила 12-летнего сына после родительского собрания

Женщина воспитывает ребенка с помощью палки. Фото: стоп-кадр с видео.

Инцидент произошел в Каргасокском районе Томской области, в селе Пашня. В социальных сетях появилось видео, на котором мать по имени Анжела бьет палкой и душит своего сына.

На кадрах видно, как разъяренная женщина грубо стаскивает мальчика с кровати, несколько раз со всей силы бьет его руками по голове. Ребенок в истерике просит о пощаде и кричит, что больше так не будет. А та, разозлившись еще больше, хватает палку и прижимая ее сына к себе, пытается его задушить.

Происходящее на мобильный телефон снимала подруга матери-садистки. Даже ее сердце не выдержало увиденного. Женщина закричала:

— Анжела, хватит! Ты же его задушишь!

На этой фразе запись прерывается.

Чудовищным способом воспитания уже заинтересовались местная прокуратура и полиция.

— По предварительной информации, вечером 19 декабря 2020 года жительница Каргасокского района применила насилие к своему малолетнему сыну из-за его поведения в школе, — рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Каргасокского района Томской области. — Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка своевременности и полноте работы уполномоченных органов и учреждений системы профилактики, а также уровню их межведомственного взаимодействия.

Известно также, что данную семью уже посетили сотрудники полиции.

Было установлено, что мать, предположительно, занималась воспитанием сына в нетрезвом состоянии. У мальчика зафиксированы гематомы и ссадины.

— В отношении матери сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию», — добавили в пресс-службе регионального МВД.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru