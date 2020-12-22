Ученые разгадали, почему русские коровы не мерзнут даже в -50

Русские буренки оказались уникальными: они не чувствуют низкую температуру. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Неожиданное открытие сделали ученые Института цитологии и генетики совместно с коллегой из Великобритании. Оказывается, что некоторые породы буренок способны комфортно себя чувствовать во время аномальных морозов. Быки и коровы не ощущают на своей шкуре экстремальных морозов. Причиной этому стал мутированный ген.

ЛЕД С МОЛОКОМ

Специалисты сибирского института под руководством профессора Королевского ветеринарного колледжа Дениса Ларкина уже несколько лет активно изучают генетические факторы устойчивости к холодному климату у исконно российских пород крупного рогатого скота.

Местные животноводы, возможно, были бы и рады развести на своих фермах какие-то новые, продуктивные породы. Но часто выясняется, что буренка, привезенная из Голландии, популярная во многих странах мира, начинает чахнуть в условиях сибирской зимы.

— К сожалению, очень часто, при переносе этих пород в новые условия обитания, их продуктивность заметно снижается, возникают проблемы акклиматизации, — отмечает Денис Ларкин.

Казалось бы, что корова она и в Африке, так сказать, корова. Но только наши русские породы способны выживать при низких температурах. Все дело в особенных генах.

— Феноменальную адаптацию к холоду имеет самая северная порода скота в мире — якутская, центр разведения которой находится вблизи северного полюса, — рассказал ведущий научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН Николай Юдин.

С ТЕРМОМЕТРОМ В УХЕ

Анализ ДНК якутских коров позволил ученым выявить уникальные районы их генома, которые могут быть непосредственно связаны с адаптацией к холодному климату. Например, четкие следы отбора были выявлены в районе гена, отвечающего за в восприятие нервными клетками сигналов боли и холода.

Мутации в этом гене у человека вызывают наследственное заболевание, сопровождающееся неспособностью ощущать боль и температуру окружающей среды. А якутским коровам, вероятно, пониженная чувствительность к низким температурам помогает спокойно переносить морозы до -50С.

Недавно ученые провели эксперимент по изучению генетической адаптации к сильному холоду у двух сотен сибирских герефордов в Алтайском крае.

Рогатым, согласившимся участвовать в эксперименте ради науки, ввели в ушной канал специальные устройства. Коров выпустили на прогулку в морозные дни и каждые 15 минут получали с датчиков отчет о температуре. Если животное мерзло, то температура в ухе снижалась. Потом у этих животных взяли кровь, выделили ДНК, провели анализ и сопоставили с результатами наблюдений за температурой. В результате были выявлены два гена, ассоциированные с поддержанием температуры тела на морозе.

— В настоящее время исследования продолжаются, но теперь мы анализируем не отдельные позиции в геноме, а полные последовательности ДНК исконно российских пород скота. Это позволит выявить новые генетические маркеры устойчивости к холоду и использовать их в селекционной работе наших животноводов, — добавили в Институте цитологии и генетики.

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