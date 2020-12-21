Теплее, чем в стрингах: новосибирский стриптизер сменил профессию и стал Дедом Морозом

Никита был звездой клубов и сводил девушек с ума. Фото предоставлено героем публикации/ Вадим АЛЕКСЕЕВ.

Он был одной из самых ярких звезд новосибирского стриптиза. Выступал и в клубах, и на корпоративах, был настоящим идеологом и твердил: «стриптиз — это искусство». Но вот решил, что пора уступать дорогу молодым. А сам в 42 года надел бороду Деда Мороза. Тут и отросший с годами животик — не помеха, а часть образа.

Теперь на нем не стринги, а шуба, в руках — не шест, а посох. Хотя ловкость-то былая осталась: порой этим посохом вертит, как мечом монах Шаолиня. Ребятня — в восторге! Да и взрослые на корпоративах ухахатываются.

Этот Дед Мороз - современный, умеет селфи делать. Фото предоставлено героем публикации.

— Да и станцевать могу. Но теперь, как положено Деду Морозу — вприсядочку, — уверяет КП-Новосибирск Никита Укладов. Он не хочет рисковать образом сказочного героя, поэтому имя мы собеседнику изменили. Да и понятно, что некоторых заказчиков может смутить прошлое дедушки. Тем более, что Никита вовсе не разлюбил стриптиз. Всех коллег по прежнему цеху знает.

Но объясняет, что в этом жанре «ушел в отставку».

— Может, не в отставку, а в запас? — Шутим мы.

— Нет, сам танцевать стриптиз уже не буду. Хотя бывших стриптизеров не бывает, профессиональный стержень у меня остался, — то ли оговаривается по Фрейду, то ли двусмысленно шутит Никита.

Дедушка вертит посохом, как монах Шаолиня - мечом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Смотришь на его фото в прежнем образе — ну совратитель же! А теперь как наденет шубу, стукнет посохом, да басом нараспев поздоровается — настоящий Дед Мороз. Классический! Кстати, Снегурочка у него, можно сказать непорочная — эротических страниц в профессиональной биографии не обнаружено.

— И там, и там — энергия нужна, — рассуждает «дедушка». — Только в стриптизе ты ее выражаешь в танце, а теперь — больше в речи.

Денежнее, признает Никита, было прежнее ремесло. Пять минут танца на корпоративе, и вот тебе — 3-5 тысяч. Теперь сказочный номер на четверть часа — 1800 рублей. Это на двоих со Снегурочкой. Зато — теплее. Да и сама атмосфера сказочная, глаза у ребятишек горят, когда дедушку видят. А он (кстати — многодетный отец) этому искренне радуется.

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