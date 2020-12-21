«Это очень смешные деньги»: новосибирская блогерша рассказала, почему отказалась от участия в телепроекте «Дом-2»

Сибирячка улетела на проект в начале ноября. Фото: instagram.com/sofia_savenkova/

Софья Савенкова, или, как ее называют новосибирцы, Танцующая Мать, выставила в социальные сети провокационный пост. Девушка рассказала, почему отказалась от участия в топовой телестройке «Дом-2», о которой сейчас все говорят в связи с ее закрытием. Сибирячка утверждает, что ей не понравились условия контракта — якобы штрафов много, да и заработок небольшой. Какие пункты договора не устроили популярную блогершу — в материале КП-Новосибирск.

На телепроект Софья попала абсолютно случайно. Девушка сидела вместе с подругой в кальянной и подумала, почему бы не заполнить анкету на сайте «Дома-2».

— Нам скучно было, вот и решила испытать судьбу. Вообще-то ни на что не надеялась — но вдруг повезет? Удача, видимо, была на моей стороне. Через несколько дней с нами связалась кастинг-группа. Нас пригласили на шоу, — рассказала КП-Новосибирск блогер Софья Савенкова.

Сибирячки тут же упаковали вещи в чемоданы и рванули покорять федеральный канал. Тем более за билеты заплатили организаторы. По словам блогерши, она мало что помнит с того дня. Перелет был тяжелый, да и не спала сибирячка почти сутки.

— Мы приехали на кастинг. Там было еще несколько парней и девушек. Мне начали задавать обычные вопросы: кто я, откуда, чем занимаюсь. Просили рассказать свою историю, зачем мне этот проект. В итоге мы с подругой кастинг прошли, — говорит девушка.

Девушка выложила в социальные сети только часть контракта. Фото: instagram.com/sofia_savenkova/

И вот редакторы проекта принесли Софье контракт, чтобы она ознакомилась с ним и подписала. — Условия повергли меня в шок: весь свой доход с рекламы в социальных сетях я должна отдавать проекту, а взамен — зарплата в размере 40 тысяч рублей, причем первый месяц не платят вообще ничего. А если стану рейтинговым участником, то зарплатный потолок — 150 тысяч в месяц, — вспоминает пункты договора Софья.

Сибирячка называет такие условия смешными. По ее словам, в месяц она зарабатывает до 600 тысяч рублей только на своем блоге.

— Кроме того, в договоре было прописано множество штрафов. К примеру, за мат или драку нужно заплатить 50 тысяч рублей, а вот за разглашение деталей съемочного процесса — чуть ли не 5 миллионов, — объясняет блогер.

Софья не расстроилась, что не стала участницей проекта. Фото: instagram.com/sofia_savenkova/

КП-Новосибирск попросила Софью отправить ту часть договора, где прописаны суммы. Блогер отказалась, сославшись на то, что даже в социальные сети выкладывать это не станет, иначе «у нее будут проблемы».

— Мне обещали переделать контракт и разработать другие условия. Перед самым выходом на лобное место принесли тот же самый договор. Я не стала его подписывать — развернулась и ушла, — добавляет Софья.

Она говорит, что не жалеет о том, что не попала под прицелы телекамер. Уверена, что в будущем ее обязательно покажут по телевизору, но уже в другом шоу. А пока блогер продолжает вести свои социальные сети и зарабатывать на рекламе, но только перед камерой айфона.

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