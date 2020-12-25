Скандальный пост о поведении водителя маршрутки появился в социальных сетях. 24-летняя жительница Новосибирска Александра пожаловалась на то, что водитель выгнал ее беременную из транспорта. Деньги вернул, но не полностью. Александра рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, из-за чего у нее произошел конфликт с маршрутчиком.Несколько дней назад Александра возвращалась с работы домой. На улице дул сильный ветер и шел снег. Девушка, как обычно, пришла на остановку на Карла Маркса и ждала свою маршрутку.— Я на 8 месяце беременности. Даже будучи в положении подрабатываю в студии танцев. Закрывается она поздно, поэтому на остановку пришла в 10 вечера. К моему удивлению быстро подошла 18 маршрутка, которая идет до Чистой слободы, — рассказала КП-Новосибирск Александра.По словам сибирячки, транспорт был почти полный. Перед ней зашли два человека и следом она. В салон уже было не протиснуться, поэтому девушка осталась возле водителя, освобождая проход другим пассажирам.— Мне водитель сказал, чтобы я прошла в салон. Там все было забито и мне с животом точно не пройти. Я попыталась ему это объяснить, но он не слушал. Очень грубо мне сказал: «Выйди, и не загораживай проход». Я растерялась, забрала оплату и вышла, — вспоминает будущая мама.Александра оказалась на улице. Маршрутка была одна из последних и сибирячка очень надеялась, что ей удастся попасть на другой транспорт. Как утверждает девушка, следующий автобус ей пришлось ждать около получаса.— На улице было холодно, и я замерзла. Все-таки метель была сильная. Честно, переживаю за свое здоровье и здоровье моего будущего малыша. Второй день меня уже мучает кашель, — говорит Александра. — Меня поразило, что другие пассажиры никак не отреагировали на эту ситуацию. Все просто отвернулись: кто в окно, кто в телефон и будто не заметили, что я в положении.Транспорт своего обидчика ей сфотографировать не удалось — номера были залеплены снегом. Сейчас будущая мама думает, куда написать жалобу. Она надеется, что после ее обращения таких инцидентов больше ни с кем не повторится.МНЕНИЕ ЮРИСТА«Надо писать жалобу»КП-Новосибирск обратились за комментарием к юристу Григорию Асташову. Он объяснил, как Александре стоит действовать в данной ситуации:— Вообще существуют правила перевозки пассажиров. Девушке нужно написать жалобу в прокуратуру и Роспотребнадзор. Они проверят, были ли действия водителя правомерны и если нет, то вынесут соответствующее решение.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru