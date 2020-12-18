«Вижу это в зеркале и плачу»: пластический хирург вместо груди сделал клиентке попу, как у Кардашьян

Так сейчас выглядят бедра и ягодицы москвички. Фото: личный архив.

45-летняя москвичка Любовь Лауфер и в страшном сне не могла себе представить, чем для нее закончится пластическая операция — липофилинг. Когда она проснулась после наркоза, то стала обладательницей не красивой груди, а… пышной попы, как у знаменитой Ким. И кучи побочек, из-за которых сейчас каждое прикосновение для нее сродни пытке. Свою историю Любовь рассказала КП-Новосибирск.

Любовь хочет наказать хирурга. Фото: личный архив.

«ХОТЕЛА КРАСИВУЮ ГРУДЬ»

— Я — мама троих детей, после родов грудь обвисла, и я решилась на импланты, — рассказывает КП-Новосибирск Любовь. — Но спустя 7 лет у меня началась серома — воспалительный процесс, во время которого в груди накапливается жидкость.

Единственный выход в такой ситуации — удалять импланты. Провести эту операцию Любовь доверила хирургу из Новосибирска, с которой познакомилась в московской клинике, где наблюдалась.

— Я специально прилетела к ней в Сибирь, все прошло хорошо, — говорит Любовь.

А следующим этапом должен был стать тот самый липофилинг. Процедура такая: откачивают жир с проблемных зон — живота, боков — и вкачивают его в грудь. И москвичка опять решила довериться тому же хирургу.

— Так совпало, что у подруги через три месяца тоже обнаружили серому. Я позвонила своему врачу — она предложила прилететь в Новосибирск, — описывает дальнейшие события Любовь. — Позвала и меня. Я сначала отказывалась: после предыдущей операции прошло всего три месяца, и не закончилось рубцевание тканей (оно длится от 6 месяцев до года). Но доктор меня убедила, что ничего страшного не будет, и мы с подругой отправились в клинику.

Этот жуткий кадр сделан после операции. Фото: личный архив.

«ТАКУЮ БОЛЬ Я НЕ ИСПЫТЫВАЛА НИКОГДА»

Но в Новосибирске все пошло не так с самого начала. Знакомая доктор заявила, что операцию будет проводить не она.

— Этот 30-летний хирург — ее любовник. И вот представьте: вечером накануне операции она заявила, что этот парень не пустит ее в операционную. Мол, он человек восточный, принципиальный, с ним не поспоришь. И он все сделает сам, — передает диалог с доктором москвичка. — Я начала плакать, а она меня успокаивала: уверяла, что он отличный специалист и все будет хорошо. До сих пор не могу понять, почему я поддалась на эти уговоры и согласилась на операцию. А еще сделала ошибку: попросила остатки жира после операции на груди ввести мне в ягодицы, чтобы они стали более округлыми. Если б я знала!..

Любовь заплатила 400 тысяч рублей и оказалась на операционном столе. Когда очнулась от наркоза, готова была на стенку лезть от боли.

— Я никогда раньше такого не чувствовала. Я лежала в палате интенсивной терапии под кислородной маской. Меня с двух сторон согревали теплопушками. Я билась в конвульсиях, но врач даже не удосужился зайти и узнать, как у меня дела, — с ужасом вспоминает москвичка. — На следующее утро меня выписали, причем в клинике не нашлось даже компрессионного белья, и грудь разнесло от отека! Про наложение компрессии на места забора жира и речи не было — теперь вся кожа обвисшая. Хотя я очень просила хоть чем-то завязать.

В итоге за компрессионным бельем в аптеку поехала подруга Любови, которая прилетела вместе с ней и сама была после операции. Она же уговорила москвичку срочно возвращаться в столицу и показаться врачам.

— Было понятно, что все идет не так: мне становилось только хуже, температура поднималась. Когда меня увидели в московской клинике, то пришли в ужас: у меня все тело было один сплошной синяк, — продолжает Любовь. — Меня тут же положили в барокамеру, а медсестра, которая должна была ставить мне укол, даже перепугалась и спросила у доктора: «Куда ставить? На ней живого места нет!»

Доктора объяснили, что у Любови поражено 80% тела: во время выкачивания жира хирург буквально искромсал ей ткани изнутри.

— Живот у меня будто «разорвало» пополам, грудь стала одна меньше другой и вся перекосилась — кошмар просто! Но самое страшное было — это размер ягодиц! — возмущена Любовь. — Как вы отреагировали бы, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с попой Кардашьян? Он вместо 200 граммов жира, которых было бы достаточно при моей комплекции тела, закачал мне литра 2! Да я даже сидеть на этом «кардашьяне» не могла из-за адской боли. Сейчас немного полегче стало…

Грудь и живот москвички хирург тоже изуродовал. Фото: личный архив.

ПОДАЛ В СУД… ВРАЧ

Муж Любови был в шоке, когда увидел, что хирург сделал с его женой.

— Он даже обнять меня боится, потому что от каждого прикосновения мне больно, — чуть не плачет москвичка. — А попытаться хоть что-то исправить врачи смогут в лучшем случае через год после операции. Да и то они пока не знают, как вообще подступиться к тому, что этот хирург наделал…

Пока же Любовь пытается хоть как-то смириться со своим новым телом.

— Когда я вижу в зеркале закачанный жир на ягодицах и бедрах, я реву, — признается женщина. — Мой тренер по фитнесу в ужасе говорит, что, когда я занимаюсь, этот жир будто вообще отдельно от меня трясется. А еще мне пришлось купить новую одежду: в старую я после операции просто не влезала…

А что же клиника, где изуродовали пациентку? От каких-либо комментариев журналистам медики отказываются, а на саму Любовь хирург подал в суд.

— Моя возмущенная подруга написала в соцсетях о том, что случилось, и после этого клиника предъявила мне иск и требует миллион рублей. Доктор заявил, что ему результат нравится и что к моей груди он якобы не прикасался. Благо есть видео, где он показывает выкачанный у меня жир и говорит, сколько его закачал в грудь. Сейчас идут судебные разбирательства, — объясняет москвичка.

Сдаваться женщина не намерена и собирается подавать встречный иск и требовать компенсации за «кардашьян».

Любовь сейчас предпочитает носить плотную одежду, в которой менее заметны последствия операции. Фото: личный архив.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Случай из ряда вон!»

Вот как прокомментировала ситуацию правозащитник Ульяна Захарова, которая защищает интересы Любови:

— Данный случай в моей практике из ряда вон. В медицинской документации целый букет нарушений. Пациентке не была предоставлена необходимая и достоверная информация по закону «О защите прав потребителей», отсутствуют обязательные приложения к договору возмездного оказания медицинских услуг, нет согласованного с пациенткой плана лечения и прочее. На данный момент направлены жалобы в соответствующие государственные органы и планируется подача претензии. Клиника не с первого раза предоставила запрашиваемую медицинскую документацию, поэтому процесс подачи претензии немного затянулся.

Самым возмутительным фактом в этой истории является попытка клиники и хирурга облить пациентку грязью, подав на нее в суд за порчу деловой репутации. Сейчас это дело находится в суде, но у меня есть предположение, что оно с треском будет проиграно, так как это уже не первая попытка данной клиники засудить собственного пациента за негативный отзыв.

Врач не должен доводить дело до конфликта, если он, конечно, врач. К сожалению, в платной медицине облик врача порой теряется — на первый план выходит бизнесмен. И как это ни прискорбно, главной целью становятся деньги, а не здоровье. На планерках в частных медцентрах обсуждают план, прибыль и способы увеличения дохода, а не статистику выздоровлений, качество оказания медицинской помощи и способы ее улучшения. Поэтому, посещая частные клиники, об этом всегда надо помнить.

Главный совет, который можно дать девушкам, планирующим операцию подобного рода: требуйте план лечения с записью объема удаленной и введенной жировой ткани и указанием зон липосакции и липофилинга. Не просто крестиком помеченные зоны на картинке, а процентное соотношение объема жира к массе тела по каждой зоне.

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