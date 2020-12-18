На «Векторе» разработали вакцину от ВИЧ: ее уже испытали на добровольцах

Вакцине предстоит пройти множество испытаний. Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр вирусологии «Вектор», где сейчас испытывают вакцину от коронавируса, заявил о еще одном важном исследовании: они разработали вакцину от ВИЧ - «КомбиВИЧвак – Ново».

Этот препарат - улучшенная версия своего предшественника - «КомбиВИЧвак». А о нем ученые «Вектора» рассказывали так:

- «КомбиВИЧвак» представляет собой комбинацию двух искусственных иммуногенов, один из которых - белок TBI. Вакцина сконструирована в виде вирусоподобных частиц. Наши результаты показали, что сыворотки мышей, иммунизированных «КомбиВИЧвак», эффективно подавляют репликацию вируса на культуре клеток, инфицированных вирусом ВИЧ-1, причём на том же уровне, что и сыворотки, полученные от ВИЧ-инфицированного человека, - объясняется на сайте «Вектора». - Кандидатная вакцина «КомбиВИЧвак» обладает рядом уникальных свойств: она объединяет В- и Т-клеточные иммуногены в одной конструкции, индуцирует как гуморальный, так и клеточный иммунный ответ, а эпитопы, входящие в состав её полиэпитопных иммуногенов, являются консервативными и представлены разными белками ВИЧ-1.

Мы попросили Александра Шестопалова, профессора, доктора биологических наук, заведующего лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), объяснить, как действует препарат. Он сам работал на «Векторе» в момент разработки, так что точно знает, о чем говорит:

- Сложность разработки состояла в том, что сам ВИЧ поражает иммунную систему человека, а любая вакцина, наоборот, направлена на то, чтобы защититься от вируса с помощью иммунной системы, то есть стимулировать ее. Нужно было создать такую белковую структуру, которая с одной стороны отражала бы антигенные детерминанты вируса, с другой стороны была бы безопасна и не наносила вред иммунитету. То есть сам используемый искусственный белок – неинфекционный, он только обладает свойствами, необходимыми для защиты и создания иммунитета, - говорит Александр Михайлович.

Как удалось узнать КП-Новосибирск, около 8 лет назад препарат начали испытывать на добровольцах: тогда было привито 30 человек.

- Проведённые доклинические испытания показали, что вакцина «КомбиВИЧвак» является безвредной и хорошо переносимой, - подчеркивали на «Векторе».

Ее усовершенствованного собрата сейчас испытывают на 240 добровольцах в двух сибирских клиниках: пока все проходит успешно. Но чтобы вакцина оказалась в больницах, необходимо провести клинических исследования и зарегистрировать ее в России.

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Изобретение «Вектора» сейчас проходит различные испытания. В основе сибирского препарата – белок, которого не существует в природе, на его создание ушло много лет (подробнее).

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