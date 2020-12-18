«Они не выживут на холоде»: в Новосибирской области выселяют приют с 200 кошками и собаками

Приют существует уже больше 10 лет. Фото: приют «Верный друг»

Приют «Верный друг» существует на территории поселка Краснообска Новосибирской области уже больше 10 лет. За этот период волонтеры спасли и пристроили более сотни животных.

— Раньше приютом занималась местная пенсионерка. Потом уже мы, волонтеры, подключились. Вложили много сил: отстроили вольеры, провели воду, электричество. Мы стерилизуем и прививаем всех животных, — рассказала КП-Новосибирск Инга Лебедева, учредитель приюта «Верный друг».

Но еще два года назад волонтеры получили предписание о выселении. Оказалось, что приют на этой земле находится незаконно.

— Эта земля федеральная, она отдана в бессрочное пользование институту (Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН. — Прим. ред.). Мы пользовались ей абсолютно бесплатно. Мы отправляли запрос в институт и нам ответили, что наш приют находится там незаконно, — признает Инга.

Многие животные болеют и не смогут выжить на улице. Фото: приют «Верный друг»

Пока волонтеры думали, что делать и как узаконить их права на землю, пришла повестка в суд.

— На кону жизнь 200 кошек и собак. Это ведь недопустимо, чтобы они оказались на улице. У нас много пожилых животных, которые просто не смогут выжить зимой, — говорит Инга.

КП-Новосибирск дозвонилась до научного центра, чтобы выяснить, по какой причине приют решили выселить именно сейчас.

— Дело не в том, что участок кому-то понадобился. У нас проходила проверка из территориального управления Росимуществом. Нам выписали акт с требованием освободить земельный участок. Поэтому и был подан иск в суд, — разъяснил КП-Новосибирск Николай Данилов, заместитель директора СФНЦА РАН по общим вопросам.

Николай Данилов отметил, что ученые не против приюта для животных. Многие сотрудники даже сами помогали четвероногим друзьям.

— Мы не враги. Несмотря на то, что сейчас идет судебный процесс, никакого конфликта между нами нет, — подтверждает слова Николая Данилова Инга. — Но скажите, что нам делать? Как быть? Мы нуждаемся в помощи…

23 декабря состоится арбитражный суд, который вынесет окончательное решение в этом земельном споре. Скорее всего, приют его проиграет. Но Инга и другие волонтеры надеются, что им все-таки удастся найти выход из этой непростой ситуации.

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