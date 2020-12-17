Хочется рассматривать часами: сибирячка делает невероятные прически из еды, булавок, цветов и коряг

Даша уже больше года делает прически из подручных средств. Фото: instagram.com/sevanova/

Вместо резинок — букеты цветов, а заколки заменены булавками. 31-летняя Дарья Севостьянова из Новосибирска творит арт-прически своим клиентам из подручных средств. Разглядывая эти произведения искусства, хочется спросить: «А она точно парикмахер?» Хотя еще несколько лет назад сибирячка даже и не мечтала о таком успехе.

Сибирячка начинала свой творческий путь в одном из салонов города. Фото: instagram.com/sevanova/

Даша буквально с самого рождения хотела работать в бьюти-сфере. С детства крутила куклам локоны и заплетала косы. Когда повзрослела, то решила, что в жизни нужна более серьезная профессия, и даже поступила в НГТУ на специалиста по связям с общественностью.

Этот шедевр сибирячка создавала в Португалии. Фото: instagram.com/sevanova/

— Я проучилась три курса, а потом все-таки бросила и пошла учиться на парикмахера. Устроилась работать в обычный салон. Стригла пенсионерок, мамочек с детьми и мужчин. Так сказать, набивала руку, — рассказала КП-Новосибирск Дарья Севостьянова, создатель арт-причесок.

Похоже на зефир. Вам так не кажется? Фото: instagram.com/sevanova/

Идея создавать шедевры возникла у сибирячки во время путешествия с мужем. Супруги тогда объехали всю Европу, часть Южной Америки и Мексики. Дашу настолько вдохновило разнообразие культур, архитектура городов, что она решила попробовать себя в новом направлении причесок и делать их из подручных средств.

Как вам такое новогоднее дерево? Фото: instagram.com/sevanova/

— Я тренировалась на себе. Ставила одно зеркало перед собой, другое — позади. Так и начинала творить. Одной из первых причесок был пучок, который я украсила булавкой для вязания, — вспоминает Даша. — Когда хотела проверить результат, то либо ставила на штатив камеру — и она меня фотографировала со спины, либо просила мужа щелкнуть.

Даша сотрудничает с крупными глянцевыми изданиями. Фото: instagram.com/sevanova/

Для создания произведения искусств на голове Даша использует подручные средства: стекла, ракушки, коряги, сухоцветы, булавки. Если нужно добавить прическе блеска, то все это покрывается глиттером. С таким шедевром на голове невозможно остаться незамеченным.

— Подобные прически клиенты обычно заказывают на какую-нибудь тематическую вечеринку. К примеру, на Хеллоуин. А материалы можно найти в любом магазине — хоть в цветочных лавках, хоть в ларьках с безделушками или отделах для хобби, — говорит Даша.

Дашу вдохновляет архитектура и культура других стран. Фото: instagram.com/sevanova/

Сколько стоит сделать эксклюзивную прическу, не уточняет. Говорит, на хлеб с маслом и красной икрой хватает.

Сейчас Даша живет в Москве и сотрудничает с известными глянцевыми изданиями: Cosmopolitan, Glamour, Elle. Они регулярно зовут ее не только как креативного парикмахера, но и как хорошего стилиста. В дальнейшем сибирячка хочет поработать на Неделе моды с мировыми профессионалами и выпустить свой продукт по уходу за волосами.

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