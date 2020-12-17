Как бизнесу выжить в пандемию, обсудили в Новосибирске

Власть и бизнес совместно обсуждают экономику НСО

Обсуждение прошло 16 декабря на платформе центра «Мой бизнес». Представители власти и предприниматели обсудили ключевые проблемы, которые коснулись бизнеса в период пандемии. Галина Гриднева, председатель региональной Общественной палаты, начала заседание со вступительной речи:

- Общественная палата - это то пространство, где ведется диалог с бизнесом, властью, жителями, которые являются потребителями товаров и услуг предпринимателей. Поэтому мы должны вместе находить новые решения, обобщать опыт, который получили за время пандемии. Понять, какие проблемы у нас есть и как их оперативно решить, ведя конструктивный диалог. Общественная палата готова к этому, тем более у нас есть профильная комиссия.

Во время работы площадки спикеры обсудили экономическую ситуацию в регионе, какой инвестиционный потенциал дает Новосибирская область бизнесу, какие формы государственной поддержки может получить предприниматель и как ими правильно воспользоваться.

К диалогу были приглашены представители всех форм бизнеса. Было упомянуто, что в экономику области вложены большие инвестиции. Например, «Нестле Пурина ПетКер» до 2024 года инвестирует 10 миллиардов рублей в строительство фабрики в Искитимском районе. А Ozon увеличит логистические площади в 6 раз за счет открытия фулфилмент-центра (складов, где хранятся товары). Это даст малому бизнесу новые возможности развиваться, сотрудничая с крупными компаниями.

На заседании отметили, что Новосибирск имеет выгодное географическое положение, что позволяет ему стать логистическим центром в направлении - Урал - Сибирь - Дальний Восток - Средняя Азия.

Без внимания не осталась тема господдержки малого и среднего бизнеса в период пандемии. Анна Бринева, заместитель директора Фонда развития промышленности, рассказала:

- Многие боятся пользоваться мерами господдержки, потому что сложился стереотип, что это трудоемко, сложно, а потом еще спросят больше. Но как показывает практика, на сегодня мы выдали более 700 займов. Их получили порядка 300 компаний. Когда организация пробует это делать, то понимает, что это реальный инструмент, которым можно пользоваться. В Новосибирске достаточно силен региональный Фонд развития промышленности, который индивидуально отрабатывает вопрос с каждой компанией и ориентирует их по мерам поддержки. Также в региональных фондах действуют программы на более мелкие займы, рассчитанные на малый и средний бизнес.