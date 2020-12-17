Высотка раздора

Юрист в области строительного и гражданского права Антон Антонов.

В Новосибирске несколько месяцев не утихают споры вокруг строящейся свечки на улице Красноярской. Застройщик пока искренне пытается договориться с будущими соседями нового ЖК Енисей, предлагая благоустройство прилегающей к их домам территории, которое включает и увеличение парковочных мест, и ремонт внутриквартальных проездов, и обустройство детских площадок и многое другое, однако группа активистов не принимает это предложение. На данной территории с момента постройки домов в 80-х годах прошлого века ничего толком не делали - и тут такое. Люди пишут огромное количество жалоб и писем в различные инстанции, но получают ответы о том, что со стороны застройщика никаких нарушений нет. Чтобы прояснить ситуацию вокруг стройки с юридической стороны, мы направили запросы активистов в прокуратуру и полученные ответы на анализ юристу в области строительного и гражданского права Антону Антонову. Подробности - в нашем материале.

«Ситуация накаляется группой из нескольких человек»

В сентябре 2020 года вокруг бывшей шоколадной фабрики по адресу: улица Красноярская, 132, вырос забор. На земельный участок зашел застройщик - группа компаний «Сибмонтажспецстрой», которой руководит девелопер Анатолий Павлов. Согласно планам строителей здесь должна появиться 14-этажная свечка с парковками и ландшафтным озеленением, однако некоторые старожилы из ближайших домов оказались недовольны таким соседством.

Они считают, что появление новостройки усугубит и без того напряженную ситуацию в детских садах, школах, поликлиниках. Также активисты уверены, что нарушены градостроительные нормы, есть вопросы и к процессу перезонирования территории.

- Ситуация накаляется группой из нескольких человек, которые просто недовольны самим фактом строительства в непосредственной близости от места их проживания и, несомненно, некоторыми неудобствами бытового плана, которые возникнут за время строительства, - считает юрист Антон Антонов.

Эти обстоятельства эксперт называет корнем конфликта.

- Все остальное - это фон и способ привлечения внимания общественности, PR в личных целях, - уверен собеседник «КП» - Новосибирск».

Кто во главе активистов?

Кроме того, по словам юриста, в картотеке судов общей юрисдикции (включая кассационное определение Верховного суда РФ от 2011 года) числится уголовное дело от 2006 года в отношении Виталия Дубровского - активиста, выступающего против застройки. Тогда он был следователем Госнаркоконтроля.

- Мужчине тогда вменяли статью 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». Он получил реальный срок, - поясняет Антон Антонов. - Это легко можно проверить на сайте sudact.ru, - подчеркивает юрист.

Эксперт считает, что активисты, поставив под сомнение соблюдение большого количества градостроительных и строительных норм и написав несколько десятков обращений в надзорные органы, просто кошмарят бизнес.

- Остается задуматься, какова их истинная цель и кто стоит во главе всего этого. В ответах прокуратуры Новосибирской области Виталию Дубровскому и другим активистам говорится о том, что у застройщика не найдено нарушений. Все показатели соответствуют нормативам, разрешение на строительство получено законно, претензий к застройщику нет, - говорит Антон Антонов.

Стройку проверил банк

Изучив предоставленную документацию, Антон Антонов отметил, что на данный момент для приостановления строительных работ нет никаких правовых оснований:

- Буква закона говорит о том, что при получении разрешительной документации застройщик выполнил все необходимые действия: провел исследования и собрал документы. Более того, застройщика проверял Сбербанк. Большая часть квартир продается на условиях ипотеки, а при наличии даже небольших нарушений Сбербанк отказывается от сотрудничества, чего в нашем случае, конечно, не произошло. Сбербанк - наш партнер. Люди, приобретающие недвижимость, могут принимать этот фактор как один из важных при выборе жилья.

Застройщик может сам обратиться в суд

В беседе с корреспондентом «КП» - Новосибирск» Антон Антонов предположил, что выражения и формулировки, которые активисты используют в интервью и обращениях, порой просто придуманы, из-за чего девелоперская компания подвергается репутационным рискам. А оскорбления руководства и откровенная ложь могут обернуться гражданскими исками к самим протестующим.

- Застройщик имеет право обратиться в суд за опровержением недостоверной информации, размещенной в СМИ, кроме того, некоторые фразы и высказывания инициативной группы граждан можно рассмотреть как оскорбления и клевету. В случае, если вопрос встанет ребром, он будет решаться в суде посредством проведения лингвистической экспертизы, - прогнозирует Антон Антонов.

Андрей ИГНАТЬЕВ