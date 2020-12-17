Волонтеры «Единой России» привезли в ковидные больницы елки и мандарины

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

В Новосибирске набирают популярность волонтерские движения. Во время борьбы с коронавирусом помощь добровольцев стала, востребована как никогда. Партия «Единая Россия» тоже не осталась в стороне и подключила своих волонтеров к этому делу. Кто-то мерит температуру на входе в больницы и аэропорту, кто-то развозит продукты пенсионерам и многодетным семьям. Какие еще акции добра проводят единоросы, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

«НА ПОДХВАТЕ У МЕДИКОВ»

Волонтерский корпус «Единой России» был создан весной этого года. Школьники, студенты, взрослые сплотились ради того, чтобы помочь горожанам побороть коронавирус. К примеру, второкурсница новосибирского медицинского колледжа Анна Лашутина присоединилась к добровольцам еще в «первую волну». Сибирячка помогала развозить продукты и лекарства пенсионерам.

- Я уже не первый год занимаюсь волонтерством. Помогала раньше в детских домах, приютах для животных. В пандемию помощь добровольцев была очень востребована. Нас становится больше: появляются новые формы работы, интересные практики и наработки, которыми нужно делиться и использовать повсеместно, — говорит Анна Лашутина, волонтер.

Недавно партия «Единая Россия» провела онлайн-форум, на котором , добровольцы со всей страны поделились своим опытом работы во время коронавируса.

- Волонтёры, что называется, «на подхвате» у медиков: вместе с депутатским корпусом и бизнес–сообществом обеспечивают врачей транспортом и защитными средствами – масками, антисептиком, разносят рецепты и лекарства, проводят термометрию, привозят обеды и горячие ужины. Только в ноябре областные парламентарии - единороссы оказали помощь 31 медицинскому учреждению Новосибирской области на сумму более четырех миллионов рублей, - рассказала Юлия Швец, руководитель Волонтерского центра «Единой России» в Новосибирской области.

Во «вторую волну» помощь добровольцев была востребована еще больше. Ведь осенью наш регион пережил пик заболеваемости коронавирусом. Сейчас впереди Новый год и волонтеры снова готовы помочь — создать новогоднее настроение в каждой больнице города.

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия»

«МЫ СНОВА ПОВЕРИМ В ЧУДО»

Сегодня, 17 декабря, волонтеры партии «Единая Россия» решили подарить врачам и пациентам «красной зоны» немного новогоднего настроения. Вместе с Юлией Швец они приехали в городскую клиническую больницу № 12. Ребята привезли в отделение елку, ящики мандаринов и новогодние игрушки.

- Наши врачи сейчас работают на передовой, каждый день они рискуют своим здоровьем, ради жизни других. Благодаря таким приятным символам праздника у нас наконец-то появится новогоднее настроение, и мы снова поверим в чудо, - рассказала КП-Новосибирск Елена Громова, заместитель главного врача по организационно-медицинской части.

Волонтеры подарили эту веру в чудо уже 19 ковидным госпиталям. Вскоре врачи установят зеленую красавицу у себя в холле, украсят, и она будет радовать глаз медицинских работников.

- Вне зависимости от возраста и дня недели мы всегда ждем новогоднего волшебства. Мы планируем вручить подарки детям врачей. Родители их сейчас работают в ковидных госпиталях, из-за чего ребятишки редко видят мам и пап. Но мы хотим, чтобы они не остались без тепла и внимания, - объяснила Юлия Швец, руководителем регионального исполнительного комитета «Единой России».

А еще волонтеры «Единой России» запустили акцию «Марафон подарков». Они собирают подарки для ребятишек – игрушки, конструктора, раскраски. Совсем скоро их передадут детям, которым придется встретить праздник ни в кругу семьи, а в окружении больничных стен.