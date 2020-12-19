Новогодняя ночь 2021 в Новосибирске: как и где лучше провести

В Новогоднюю ночь елки зажгутся, но массовых гуляний не будет Фото: Влад КОМЯКОВ

Новогодняя ночь 2021 в Новосибирске из-за пандемии пройдет в необычном режиме. Массовые мероприятия под запретом, однако рестораны и гостиницы будут работать, они предлагают праздничный ужин и номера. Об этом — в материале КП-Новосибирск.

НОВЫЙ ГОД НА ГЛАВНОЙ ЕЛКЕ НОВОСИБИРСКА

В декабре 2020 года региональное правительство продлило режим повышенной готовновности и масочный режим до весны 2021 года. А это значит, что традиционной встречи Нового года на главной городской елке не будет.

— В связи с запретом на проведение массовых мероприятий в период с 31 декабря по 10 января не запланировано проведения новогодних елок в парках Новосибирска, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Встретить новогоднюю ночь на катке также будет невозможно. По данным мэрии, все ледовые катки 31 декабря 2020 года закончат работу до 23:00.

НОЧЬ В РЕСТОРАНЕ

Большинство ресторанов Новосибирска не будут работать в новогоднюю ночь. Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, ежедневная работа заведений общепита разрешена до 24:00. Однако, это не касается работы ресторанов при отелях и гостиницах.

— Согласно постановлению губернатора Новосибирской области, рестораны при отелях могут работать круглосуточно. При соблюдении дистанции и масочного режима. Владельцы подобных ресторанов уже разместили свои предложения — видимо знают, как накормить гостей без танцев, — сообщила представитель Сибирской федерации рестораторов и отельеров Галина Шеломенцева.

Ранее владельцы кафе, ресторанов и баров Новосибирска направили губернатору коллективную просьбу разрешить работу заведений в ночь на 1 января 2021 года. В федерации надеются, что власти рассмотрят их предложения уже на этой неделе.

Большинство ресторанов при отелях и гостиницах уже забронированы для гостей, которые сняли номера в Новый год.

Какие рестораны работают:

«Сибирь Сибирь» — не более 50 человек

Адрес: Новосибирск, ул. Ленина, 21

Стоимость: от 9800 рублей

Ресторан отеля Mariott Overture, бар 10 ten — не более 50 человек в каждом заведении

Адрес: Новосибирск, ул. Орджоникиде, 31

Стоимость: от 11 000 рублей

Кафе «Парус» — не более 50 человек

Адрес: Новосибирск, ул. Красный проспект, 75

Стоимость: от 1500 до 2800 рублей на человека.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ОТЕЛЕ

Новосибирские отели, гостиницы и санатории будут работать в новогоднюю ночь.

— Новогодняя ночь в отелях и ресторанах возможна, однако праздники и массовые мероприятия в отелях и гостиницах под запретом. Пока никаких концертов и шоу-программ не запланировано, все ждут дополнительных указаний от правительства Новосибирской области. В кинотеатрах и ТЦ уже разрешили работу фудкортов и мы надеемся на продолжение спада заболеваемости и снятие части ограничений в Новый год, — рассказала Галина Шеломенцева.

Гостиницы и отели предлагают провести новогоднюю ночь в номерах на двух, четырех и более человек. Эксперты говорят, что рост цен составил от 50% до 100%, при этом можно снять номер как в дешевой гостинице, так и в лучших отелях международных сетей. Всего в Новосибирске работают более 223 предприятия гостиничного комплекса, из них более 30 отелей, санаториев и пригородных баз отдыха.

— У нас не планируется массовая развлекательная программа с ведущими и диджеями. На Новогоднюю ночь действует специальная программа: аренда номера с выездом до 18:00 1 января 2021 года. В нее входит welcome drink, праздничная лотерея, открытки и другие комплименты. Стоимость зависит от номера, начиная от 4500 на двух человек до президентского люкса за 50 тысяч рублей, — сообщили в Gorskiy City Hotel.

Какие отели работают: международные отели Novosibirsk Mariott Hotel, Double Tree by Hilton, Park Inn by Radisson, Domina Novosibirsk, Azimut Hotel Novosibirsk, санаторий PARUS Medical resort & SPA, отели Marins Park Hotel Novosibirsk, River Park Hotel, Gorskiy City Hotel, Park Wood Hotel, гостиница «Золотая долина» и так далее.

Цены на номера в Новогоднюю ночь:

полулюкс на 2 человека — от 2,5 тысяч рублей/сутки

люкс на 2 человека — от 6 тысяч рублей/сутки

делюкс на 2 человека — от 8 тысяч рублей/сутки

президентский люкс на 2 человека — от 12 тысяч рублей/сутки

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