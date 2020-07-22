22 Июль 2020 2020-07-22T09:33:03+03:00

Коррупция в ТСЖ гораздо больше, чем в управляющих компаниях 00:00 00:00

На Радио «Комсомольская правда» ЖКХ-марафон: отвечаем на главные коммунальные вопросы новосибирцев.

Почему стоимость ЖКХ растёт, как формируются тарифы, как сменить управляющую компанию, как заставить отчитываться по прибыли?