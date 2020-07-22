2020-07-22T09:33:03+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

Коррупция в ТСЖ гораздо больше, чем в управляющих компаниях

Светлана Сергеевна Миронова, руководитель Новосибирской областной общественной организации «Школа грамотного потребителя Светланы Мироновой».Светлана Сергеевна Миронова, руководитель Новосибирской областной общественной организации «Школа грамотного потребителя Светланы Мироновой».Фото: Денис ТАБАКОВ

На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались со Светланой Мироновой, руководителем Новосибирской областной общественной организации «Школа грамотного потребителя Светланы Мироновой»

Коррупция в ТСЖ гораздо больше, чем в управляющих компаниях

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На Радио «Комсомольская правда» ЖКХ-марафон: отвечаем на главные коммунальные вопросы новосибирцев.

Почему стоимость ЖКХ растёт, как формируются тарифы, как сменить управляющую компанию, как заставить отчитываться по прибыли?

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