Коррупция в ТСЖ гораздо больше, чем в управляющих компаниях
На Радио «Комсомольская правда» мы пообщались со Светланой Мироновой, руководителем Новосибирской областной общественной организации «Школа грамотного потребителя Светланы Мироновой»
Коррупция в ТСЖ гораздо больше, чем в управляющих компаниях
На Радио «Комсомольская правда» ЖКХ-марафон: отвечаем на главные коммунальные вопросы новосибирцев.
Почему стоимость ЖКХ растёт, как формируются тарифы, как сменить управляющую компанию, как заставить отчитываться по прибыли?