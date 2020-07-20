2020-07-20T16:18:12+03:00
Говорит Новосибирск
Денис ТАБАКОВ

«Любой бизнес от мала до велика, предприниматель любого возраста может получить поддержку, консультацию в рамках проекта «Мой бизнес»

О становлении своего бизнес и сложностях работы в эпоху коронавируса рассказал Александр Гресь, руководитель компании «СвараГрупп», основатель бренда «Gresso-coffee».О становлении своего бизнес и сложностях работы в эпоху коронавируса рассказал Александр Гресь, руководитель компании «СвараГрупп», основатель бренда «Gresso-coffee».Фото: Денис ТАБАКОВ

На Радио «Комсомольская правда» мы выяснили, как власти помогают развиваться новосибирскому бизнесу

«Любой бизнес от мала до велика, предприниматель любого возраста может получить поддержку, консультацию в рамках проекта «Мой бизнес»

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