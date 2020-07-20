«Любой бизнес от мала до велика, предприниматель любого возраста может получить поддержку, консультацию в рамках проекта «Мой бизнес»
О становлении своего бизнес и сложностях работы в эпоху коронавируса рассказал Александр Гресь, руководитель компании «СвараГрупп», основатель бренда «Gresso-coffee».Фото: Денис ТАБАКОВ
На Радио «Комсомольская правда» мы выяснили, как власти помогают развиваться новосибирскому бизнесу
«Любой бизнес от мала до велика, предприниматель любого возраста может получить поддержку, консультацию в рамках проекта «Мой бизнес»
00:00
00:00